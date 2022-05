Šiukštu nepirkite tokios dušo želės: sau tik pakenksite

„Sulfatai dažniausiai naudojami kad prausiklis putotų. Deja, sulfatai iš tikrųjų nėra tinkami jūsų odai. Jie dirgina, o turintys jautrią odą, ,,skundžiasi, kad šis ingredientas odai netinka“, ‒ pasakojo ji.

Taigi, naudojant produktus, kurių sudėtyje yra sulfatų, oda gali išsausėti, skilinėti, niežėti ir skaudėti. Kitas ingredientas, į kurį reikia atkreipti dėmesį, yra triklozanas, kuris yra gana dažnai naudojamas muiluose ir kūno prausikliuose, rašo express.co.uk.

Skaitykite etiketę

Nors jis idealiai tinka siekiant užkirsti kelią bakterijų dauginimuisi, tačiau „tyrimai parodė, kad per didelis triklozano poveikis yra susijęs su kai kurių skydliaukės gaminamų hormonų sumažėjimu“. Be to, tyrimai rodo, kad triklozanas „gali pakenkti žarnyno sveikatai“.

Tokia išvada buvo padaryta atlikus tyrimus su gyvūnais ir nustatytas ryšys tarp triklozano ir pelių gaubtinės žarnos uždegimo.

„Dėl šių tyrimų rezultatų triklozanas buvo uždraustas naudoti Amerikoje, tačiau Anglijoje šis ingredientas nėra uždraustas“, ‒ teigė Ward bei pridūrė, kad ftalatai yra siejami su hormonų disbalansu organizme.

„Šie hormonų pusiausvyros sutrikimai vėliau gali sukelti reprodukcijos ir vaisingumo problemų“, ‒ pridūrė ji. Ji taip pat perspėja dėl parabenų ‒ konservantų, kurie prailgina produkto galiojimo laiką.

Parabenai gali sutrikdyti hormonų veiklą organizme bei sukelti odos jautrumą. „Parabenai gali pakenkti ne tik odai, bet ir padaryti ilgalaikę žalą po odos paviršiumi.

Tyrimai parodė, kad yra ryšys tarp tam tikrų parabenų, kurie padidina ląstelių lygio pažeidimą, siejamą su odos vėžiu“, ‒ sakė Ward.

Kokią dušo želę ar muilą turėčiau naudoti?

Ward rekomenduoja rinktis produktus, kurių sudėtyje yra natūralių ingredientų. Pramonės ekspertų teigimu, sulfatai, gali sausinti jautrią odą, tačiau jie laikomi saugiais.

„Unilever“ pažymėjo, kad triklozanas, kurio didžiausia koncentracija kūno muiluose ir geliuose yra 0,3%, yra laikomas saugiu.