Išvardijo, kokie įrenginiai namie gali klausytis jūsų pokalbių: iš pradžių negalėsite patikėti

Skaitmeninis pasaulis, sukčių atakos ir plika akimi nematomos apgavystės – tai daugeliui paslaptingai atrodanti erdvė, kurią puikiai išmano kibernetinio saugumo ekspertas Marius Pareščius.
Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į jį siekiant išsiaiškinti, kurios programos gali klausytis mūsų net tada, kai yra neįjungtos, ką gali reikšti tapatybės vagystė, kodėl programėlės nuolat prašo jas atnaujinti bei ar tiesa, kad mūsų klausytis gali net televizoriaus pultelis arba žoliapjovė.
Kokios programėlės gali klausytis pokalbių?
Pradėjus kalbėtis su pašnekovu apie kasdienes programėles ir pasidomėjus, kurios iš jų gali klausytis gyventojų pokalbių, jis nurodė, kad tai – visos programėlės, kurioms yra suteikiama tokia teisė.
Pasak M. Pareščiaus, įsidiegus programėlę ir į ją įėjus bene iškart atsiranda lentelės, kurios klausia, ar naudotojas suteikia programai mikrofono, prieigos prie galerijos, telefono kontaktų ir kitas funkcijas. Sutikus su mikrofono funkcija programėlė jau laisvai gali klausytis pokalbių.
„Žiūrėkit, praktiškai visos programėlės tai turi. Išskyrus kai kuriuos niuansus, tokius kaip programėlės kūrėjo ar autoriaus galimybė prieiti prie techninės įrangos.
Pavyzdžiui, „Samsung“ gamina telefonus, taip pat jų programinę įrangą, kurioje yra visi galimi būdai pagerinti vartotojo programinės įrangos įsitraukimą.
Jei telefonas per kamerą mato, kas vyksta aplinkui, sistema gali prisitaikyti prie konkrečios situacijos. Pavyzdžiui, jei žmogų supa šviesiai geltona spalva, kuri, kaip manoma, veikia nuotaiką ir skatina vartojimą, tuo metu jam gali būti rodoma efektyvesnė, didesnį poveikį turinti reklama“, – įdomybėmis dalijosi pašnekovas.
Saugumo ekspertas sakė, kad tai – savotiškas apgaulės mechanizmas, kuomet gamintojai, aiškiai žinodami, matydami ir turėdami daugiau technologinių galimybių, pasinaudoja jomis tam, kad galėtų daugiau parduoti, parodyti daugiau reklamos, skatinti didesnes apyvartas:
„Tai yra tik vienas iš pavyzdžių, kuris jau yra atskleistas, nes daugelį kitų dalykų mes galime tik spėti, bet neturime įrodymų.“
Programėlių atnaujinimai – ką jie iš tikrųjų reiškia?
Dar vienas svarbus aspektas, su kuriuo besinaudodamas telefonu susiduria ne vienas – programėlės atnaujinimas.
Neretai nesutikus atnaujinti programėlės sistema ja toliau naudotis nebeleidžia iki kol bus atliktas šis veiksmas. Pasiteiravome specialisto, ką tai reiškia iš tikrųjų.
„Aš jums visiems siūlyčiau paskaityti informaciją apie hakerių ataką, kuri vadinasi „NotPetya“. Tai buvo virusas, kuris 2017 metais išplito per programinę įrangą Ukrainoje. Ta programinė įranga buvo skirta iš verslo įmonių buhalterijų rinkti duomenis, keistis ataskaitomis su mokesčių inspekcija ir panašiai.
Tą programėlę reguliariai atnaujindavo. Viskas buvo gerai, bet vieną gražią dieną tos programinės įrangos serveriai buvo nulaužti. Į juos buvo įdėtas atnaujinimas, kuris buvo skirtas hakerių veiksmams vykdyti. Tai jūsų situacija iš esmės panaši“, – sakė jis.
Anot M. Pareščiaus, iš principo, reguliariai patvirtinant atnaujinimus, yra tikimybė susidurti su piktavališka hakerių veikla, o sutikdami ne tik pritariame programėlės funkcijų gerinimui, tačiau taip pat galimam lengvesniam hakerių priėjimui prie duomenų.
Pasidomėjus, ką pats specialistas daro tuo metu, kai jo paprašoma atnaujinti programėlę, jis nurodė, kad atnaujina ir džiaugiasi, kad įrenginys vis dar veikia.
„Kartais kompiuteris manęs paklausia, ar atnaujinti iš karto, ar šiek tiek palaukti. Kai kurioms programoms aš pasakau palaukti.
Jei yra galimybė, paprašau įdiegti naujinimą po dviejų savaičių, nes per dvi savaites dažnai ateina dar vienas atnaujinimas, kuris pataiso pirmojo atnaujinimo klaidas. Realiai ne vieną kartą esu turėjęs situacijų, kai programinės įrangos atnaujinimus atidėdavau savaitei ar dviem.
Aš neprieštarauju tam, kad turėčiau naujausią programinę įrangą, bet noriu ją įsidiegti tada, kai pats nusprendžiu, o ne tada, kai sistema tai padaro automatiškai, nes dažnai būna taip, kad atnaujinimuose lieka klaidų“, – aiškino pašnekovas.
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