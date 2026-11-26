Dar didesnį nerimą kelia tai, kad kenkėjiška programa slepiama po gerai žinomų programėlių pavadinimais ir išvaizda. Nieko neįtariantys vartotojai gali patys ją atsisiųsti, manydami, kad diegia įprastą ir patikimą programinę įrangą, rašoma express.co.uk.
Kenkėjiška programa gali pavogti net banko duomenis
Kaip pranešama, grėsmę atskleidė kibernetinio saugumo bendrovės „Zimperium“ tyrėjai. Jie ragina „Android“ naudotojus atidžiai rinktis programėlių atsisiuntimo šaltinius ir neignoruoti įrenginio saugumo įspėjimų.
„Rokarolla“ pasižymi pavojingomis funkcijomis – ji gali stebėti telefono veiklą, rinkti jautrią informaciją ir bandyti pasiekti asmenines paskyras.
Viena iš grėsmių – galimybė ant tikrojo telefono užrakinimo ekrano parodyti netikrą jo versiją. Tokiu būdu sukčiai gali išvilioti vartotojų PIN kodus, slaptažodžius ar ekrano atrakinimo šablonus.
Ekspertų teigimu, kenkėjiška programa taikosi į finansinių, kriptovaliutų ir socialinių tinklų programėlių ekosistemą.
Sukčiai slepiasi po populiarių programėlių pavadinimais
Pavojinga tai, kad užpuolikai naudojasi vartotojų įpročiais. Internete ieškant populiarių programėlių, tokių kaip „TikTok“ ar „Chrome“, galima patekti į suklastotas svetaines, kurios vizualiai primena oficialius šaltinius.
Jose siūloma atsisiųsti netikras gerai žinomų programėlių versijas, o kartu su jomis telefone slapta įdiegiama ir „Rokarolla“.
Įdiegtos programėlės gali prašyti įvairių leidimų, pavyzdžiui, prieigos prie pranešimų ir kitų jautrių telefono funkcijų. Vartotojui juos patvirtinus, kenkėjiška programa gauna daugiau galimybių rinkti asmens duomenis ir pažeisti paskyrų saugumą.
„Naudodamos sudėtingą apėjimo taktiką, šios grėsmės yra specialiai sukurtos apeiti senus, parašais pagrįstus mobiliojo ryšio saugumo sprendimus“, – įspėja „Zimperium“ tyrėjai.
Kaip apsaugoti savo telefoną?
Norint sumažinti užkrėtimo riziką, ekspertai rekomenduoja programėles atsisiųsti tik iš oficialios „Google Play“ parduotuvės. Taip pat patariama vengti diegti programinę įrangą iš nežinomų interneto svetainių ar kitų nepatikimų šaltinių.
Dar viena svarbi priemonė – įjungti „Google Play Protect“ funkciją. Pasak „Google“, ji padeda aptikti ir blokuoti galimas grėsmes įrenginyje.
Jeigu telefone aptikote iš nepatikimo šaltinio atsisiųstą programėlę, kuri prašo neįprastų ar perteklinių leidimų, verta nedelsiant patikrinti jos patikimumą ir pašalinti, jei kyla įtarimų dėl saugumo.
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