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TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas

Išdavė skaniausio ir naudingiausio sultinio paslaptį: štai ką reikia daryti

2026-09-29 15:50 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-09-29 15:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Sultinys pelnytai vadinamas tikru supermaistu. Jis ne tik sušildo ir pasotina, bet ir suteikia organizmui naudingų maistinių medžiagų. Tobulam sultinio skoniui išgauti nereikia brangių ar įmantrių ingredientų, nes jo paslaptis –  kokybiška mėsa ir pagrindinių virimo taisyklių žinojimas.

Sultinys (nuotr. pranešimo spaudai)

Sultinys pelnytai vadinamas tikru supermaistu. Jis ne tik sušildo ir pasotina, bet ir suteikia organizmui naudingų maistinių medžiagų. Tobulam sultinio skoniui išgauti nereikia brangių ar įmantrių ingredientų, nes jo paslaptis –  kokybiška mėsa ir pagrindinių virimo taisyklių žinojimas.

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„Sultinys yra vienas praktiškiausių patiekalų namuose, o ypač šaltuoju sezonu. Išvirus didesnį puodą, dalį galima suvalgyti iš karto, o likusį užšaldyti ir vėliau naudoti sriuboms, troškiniams ar padažams.

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Gyvūnų kauluose gausu kalcio, magnio, kalio, fosforo ir kitų organizmui svarbių mikroelementų, todėl ne veltui sultinį dažnai rekomenduojama valgyti susirgus. Sultinio koncentracija ir skonio sodrumas priklauso nuo pasirinktų ingredientų ir virimo laiko“, – sako „Lidl Lietuva“ korporatyvinės komunikacijos vadovė Ovidija Ferencienė.

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Gero sultinio paslaptis – kokybiška mėsa

Skaidriam sultiniui išvirti reikės vištienos, veršienos, kiaulienos ar jautienos mėsos su kaulu, daržovių, prieskonių ir, žinoma, vandens.

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„Nors sultinį galima virti ir iš mėsos be kaulo, būtent kaulai, kremzlės ir jungiamasis audinys ilgo virimo metu suteikia jam daugiau skonio ir sodresnę tekstūrą. Mėsa su kaulu kainuoja mažiau, tačiau jos kokybė išlieka labai svarbi, nes nuo pasirinkimo priklauso ir galutinis sultinio skonis“, – teigia O. Ferencienė.

Be mėsos, į ruošiamą sultinį turėtų keliauti svogūnai, morkos, salierų ir petražolių stiebai, lauro lapai, čiobreliai ir stambiai sutraiškyti pipirai. Maistingą sultinį galima išvirti panaudojant ir daržovių likučius, taip sumažinant maisto atliekų kiekį bei išlaidas.

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Švariai nuplautus ir nusausintus daržovių likučius kaupkite maišelyje šaldiklyje, kol jų pakaks sultiniui. Tam puikiai tinka morkų žievelės ir galiukai, salierų viršūnės, česnakai, porų likučiai, grybų kotai, pankolio viršūnėlės, petražolių ar kalendrų stiebai.

Neskubėkite didinti kaitros

Sultinio gaminimas paprastas – mėsą sudėkite į puodą, užpilkite šaltu vandeniu ir užvirinkite. Vandeniui pradėjus virti, paviršiuje susidariusias putas nugriebkite kiaurasamčiu, tuomet sumažinkite kaitrą ir palikite sultinį lėtai virti kelias valandas. Likus maždaug valandai iki virimo pabaigos, sudėkite daržoves ir prieskonius.

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„Vanduo turi vos tyvuliuoti, jokiu būdu ne smarkiai kunkuliuoti. Per aukšta sultinio virimo temperatūra yra viena dažniausių klaidų. Smarkiai kaitinamas sultinys greičiau neišvirs, o dėl intensyvaus burbuliavimo riebalai ir kitos dalelės susimaišo su skysčiu, todėl jis gali tapti drumstas. Būtent ilgas ir lėtas virimas padeda išgauti sodrų sultinio skonį ir vientisą tekstūrą“, – aiškina O. Ferencienė.

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Baigę virti, sultinį perkoškite per smulkų sietelį, atvėsinkite ir laikykite šaldytuve iki penkių dienų. Kadangi kokybiško sultinio gamybai reikės laiko, geriausia vienu kartu išsivirti jo daugiau. Iš 2–3 litrų paruošite maždaug 6–8 porcijas sriubos: dalį suvalgyti iš karto, o likutį užšaldyti nedidelėmis porcijomis, pavyzdžiui, ledo kubelių formelėse. Vėliau tokius kubelius patogu naudoti įvairiems patiekalams ar padažams gardinti.

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Iš likusios mėsos pasigaminkite pietus ar vakarienę

Nuo sultinio likusi mėsa jokiu būdu neturi keliauti į šiukšliadėžę. Nuimtą nuo kaulų ją galima panaudoti kitos dienos pietums ar vakarienei.

„Mėsą dėkite į sriubas, sukite į tortilijas, naudokite salotoms, lietinių įdarui ar apkepams. Susmulkinta kiauliena, vištiena ar jautiena taip pat puikiai dera su daržovėmis, makaronais ar ryžiais.

Taigi pasirinkę kokybišką mėsą gausite ne tik gardų sultinį sriuboms ar toms dienoms, kai norėsis suvalgyti kažką šilto ir lengvo, bet ir pagrindą sotiems ir pigiems pietums ar vakarienei visai šeimai“, – tikina korporatyvinės komunikacijos vadovė.

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