Išanalizavo Putino kalbą: pasakė, kokia asmenybė slypi jo viduje

69 metų karo kurstytojas dar kartą prabilo, kai jo invazija iš trečiosios savaitės persirito į ketvirtąją. Kadangi Rusiją ir toliau spaudžia Vakarų sankcijos, o protestams šalies viduje, rodos, nėra galo, jo kalba buvo nukreipta ne tik į Vakarus, bet ir į rusus, rašo mirror.co.uk.

Savo priešams Vakaruose ir užsienyje V. Putinas išsiuntė gąsdinantį įspėjimą ir toliau tikino, kad jis nėra kaltas dėl įsiveržimo į Ukrainą. Savo kalboje jis išskyrė „išdavikus, kuriuos rusai išspjautų kaip į burną įskridusį vabzdį“.

Aubrey Immelmanas, Sent Benedikto koledžo, Sent Džono universiteto psichologijos docentas daug metų tyrinėjo ir kūrė psichologinius politinių lyderių profilius. Jo sukurtą Putino profilį jis apibūdina kaip „priešišką vykdytoją“. Šio tipo žmonės laikosi taisyklių ir tiki, kad turi teisę ir pareigą kontroliuoti bei bausti tuos, kurie jas pažeidinėja. Be to, jie mano, kad yra geriausiai pasirengę nustatyti, kokia už tai skiriama bausmė.

REKLAMA

„Priešiškas vykdytojas“ veiks prisidengdamas tarnavimu viešiesiems interesams. Politikoje šie asmenybės tipai ieškos taisyklių pažeidėjų ir vykdys bekompromises bausmes, kad išlaikytų valdžią ir kontrolę. Profesorius A. Immelmanas „Mirror“ plačiau papasakojo apie Putino kalbą ir jo motyvus.

Užsipuolė oligarchus

Putinas užsimena apie „austres“ ir kitą aukščiausios klasės maistą savo kalboje, kurioje, regis, kalba apie turtingus Rusijos oligarchus. Jis sakė: „Aš nė kiek nesmerkiu tų, kurie turi vilas Majamyje ar Prancūzijos Rivjeroje, kurie negali apsieiti be foie gras, austrių ar lyčių laisvės, kaip jie tai vadina.“

Jis sako, kad problema yra ta, kad jie nėra su „mūsų žmonėmis ir Rusija“ ir toliau kaltina juos manant, kad jie priklauso „aukštesnei kastai, aukštesnei klasei“. Jis pridūrė: „Tokie žmonės parduotų savo motinas, kad galėtų sėstis į aukštesniosios kastos suolą. Jie nori būti tokie pat kaip jie ir visame kame juos mėgdžioti. Tačiau pamiršta arba visiškai nesupranta to, kad net jei tai vadinamajai aukštesniajai kastai jų reikia, jai reikia jų kaip išeikvojamos žaliavos, kad mūsų žmonėms būtų padaryta didžiausia žala.“

REKLAMA

REKLAMA

Profesorius Immelmanas sakė manantis, kad Putinas puola savo oligarchus ir, atrodo, puola „pabudusią kultūrą“. Jis sakė: „Manau, kad jis turi omenyje savo oligarchus, nes daugelis gyvena Europoje ir vyksta prabangių atostogų prie Viduržemio jūros. Tai, ką jis daro, atitinka priešišką vykdytojo asmenybę.

Jie yra labai griežti, laikosi taisyklių ir, jei kas nors ką nors iš jų pažeidžia, tada su jais elgiasi labai griežtai. Atrodo, kad jo užuomina į „lyčių laisvę“ yra „pažadintos kultūros“ ar apskritai liberalizmo kritiką. Šiek tiek nerimą kelia tai, kad jis laikosi nuomonės, jog rusų kultūra yra pranašesnė, o tai primena 1930-ųjų Vokietiją.

Dauguma žmonių supranta, kad rusai nėra už tai atsakingi ir kad tai paties Putino kaltė. Tai jo pradinio pasakojimo, kad jis nori denacifikuoti Ukrainą, pratęsimas. Ir daugelis rusų, kurie turi ribotą prieigą prie informacijos šaltinių už valstybinės žiniasklaidos ribų, iš tikrųjų tiki idėja, kad Ukrainai gresia nacifikacija. Jis stiprina savo pasakojimą ir tai, ką jis daro socialinės įtakos požiūriu, yra patrauklu Rusijos patriotizmui, kurį jis įvardija kaip pranašesnį.“

REKLAMA

REKLAMA

Kalba kelia susirūpinimą

Savo kalboje Putinas išplėtojo ankstesnius teiginius, kad invazija buvo skirta Ukrainos denacifikacijai, o dabar sako, kad patys Vakarai yra „tiesioginė analogija“ su Hitlerio nacistine Vokietija. Putinas tvirtino, kad Vakarai bando „išstumti“ Rusiją, Vakarai nuplėtė visas padorumo kaukes, ėmė elgtis šlykščiai, demonstravo tikrąją savo prigimtį.

„Tai turi tiesioginę analogiją su antisemitiniais pogromais, kuriuos naciai surengė Vokietijoje praėjusio amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje“, – kalboje sakė V. Putinas.

Putinas taip pat panaikino pasenusią ir nerimą keliančią pasaulėžiūrą, panašią į nacizmą, nepaisant tvirtinimų, kad jis šiandien priešinasi jam. Toliau jis kalbėjo apie Rusijos visuomenės „išgryninimą“ kaip natūralų procesą.

Putinas sakė: „Kolektyviniai Vakarai bando suskaldyti mūsų visuomenę savo naudai, skelbdami apie kovinius nuostolius ir sankcijų socialines ir ekonomines pasekmes, taip pat provokuodami pilietinius neramumus Rusijoje ir panaudodami savo penktąją koloną, siekdami šio tikslo. Kaip jau minėjau anksčiau, jų tikslas – sunaikinti Rusiją.“

REKLAMA

REKLAMA

Putinas taip pat pateikia nerimą keliančius komentarus, kurie atskleidžia siaubingus panašumus su kai kuriais tamsiausiais istorijos momentais. Ji sakė: „Tačiau bet kuri tauta, o juo labiau rusų tauta, visada sugebės atskirti tikrus patriotus nuo parsidavėlių ir išdavikų ir išspjautų juos kaip į burną įskridusį vabzdį.

Esu įsitikinęs, kad toks natūralus ir būtinas visuomenės apsivalymas sustiprintų mūsų šalį, mūsų solidarumą ir sanglaudą bei pasirengimą reaguoti į bet kokį iššūkį.“

Profesorius A. Immelmanas išreiškė savo susirūpinimą tuo, ką sako V. Putinas. Jis kalbėjo: „Apsivalymo aprašymas yra labiausiai susirūpinimą keliantis dalykas ir mes visi girdėjome apie etninį valymą ir matėme tai vykstant naujausioje istorijoje Bosnijoje, Ruandoje ir Burundyje. Tai turi atgarsių su istorija ir yra pavojinga remtis Hitlerio ir nacistinės Vokietijos pavyzdžiui, bet, žinoma, tai yra praėjusio šimtmečio istorija.

Tai nereiškia, kad Putinas yra Hitleris, bet jis gali rezonuoti su kuriomis tomis pačiomis politinėmis ideologijomis. Man tai primena jo apeliaciją į patriotizmą.“

REKLAMA

REKLAMA

Kalba – apgalvota plano dalis

Putinas savo kalboje taip pat grasina savo „išdavikams“, o tai, pasak A. Immelmano, atitinka jo asmenybės tipą. Profesorius sakė: „Tai yra tokia pati grėsmė, kaip jo užslėpti grasinimai dėl branduolinių ginklų. Nemanau, kad šiuo metu branduoliniai ginklai bus naudojami, bet tai susiję su priešiško vykdytojo asmenybe. Jis labai jautrus normoms ir taisyklėms, o jei jų nesilaikys, laukia skausminga bausmė. Jis netoleruoja tokių nusižengimų.“

Jis sakė, kad šis grasinimas taip pat gali būti žinutė jo vidiniam ratui. Jis sakė: „Aplink jį yra mažesnis ratas, kuris yra tikrieji galios turėtojai ir jis gali daug ką prarasti. Tai neskirta žmonėms, nes jis gali juos lengvai suvaldyti, jis siekia užkirsti kelią perversmui.“

Po šios kalbos, į paviršių vėl iškilo diskusijos apie Rusijos lyderį – ar Putinas išprotėjo, ar yra psichikos ligonis. Žymūs JAV politikai, tokie kaip Nancy Pelosi, anksčiau šį mėnesį užsiminė, kad jis galimai serga kokia nors liga.

Ji žurnalistams sakė: „Kai kurie žmonės sako, kad jis serga vėžiu, o kai kurie sako, kad jį užklupo smegenų rūkas nuo koronaviruso. Kiti tiesiog mano, kad jis yra visiškas, įnirtingas smurtautojas.“

REKLAMA

REKLAMA

Buvęs Rusijos užsienio reikalų ministras Andrejus Kozyrevas – atkaklus Kremliaus kritikas, tvirtino, kad „Putinas yra racionalus veikėjas“ ir kad invaziją į Ukrainą yra „siaubinga, bet ne neracionali.“.

Profesorius Immelmanas taip pat netiki, kad Putinas yra „išprotėjęs“ ir kad ši kalba yra svarbi jo plano dalis. Jis sakė: „Mes vartojame žodį bambėti, sakome, kad jis yra impulsyvus ir praranda kontrolę. Nemanau, kad tai impulsyvu, jis yra labai sąmoningas ir, sakyčiau, įkyrus. Jis turi planą ir orientuojasi į detales. Tai, kas skamba kaip bambėjimas, yra labai gerai suplanuota ir tinka jo pasakojimui.

Tai taip pat dera prie jo pasaulėžiūros. Manau, kad visai tai buvo suplanuota. Nemanau, kad jis turi psichologinių problemų.“