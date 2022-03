Ukraina nukovė Rusijos pulkininką ir kartu su juo buvusius keturis karininkus

Naujieną patvirtino ir Rusijos karinės oro pajėgos.

Kartu su S. Sucharevu buvo nukauti ir dar keturi oro desantininkai – kapitonas Aleksejus Nikitinas, seržantai Aleksandras Limonovas ir Sergejus Lebedevas bei kapralas Jurijus Degtiariovas.

Confirmed: Colonel Sergey Sukharev, Russia’s 331st Airborne Regiment commander, has been eliminated in Ukraine.

He was directly responsible for the Ilovaisk massacre of 2014. pic.twitter.com/3nnY9p8Aup