Iš Naglio Šulijos – žinia 3 Zodiako ženklams: atėjo jūsų sėkmės metas

Tik ką perėjusi į Skorpiono ženklą, Saulė juo toliau ir keliaus. Saulė Skorpione – tai visuomet akcentas į atidumą, tikslumą, kritišką požiūrį ir giliai emocingą kai kurių aplinkybių vertinimą. Štai viso to dabar ir bus nemažai.
Dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus dabar irgi bus Skorpiono ženkle. Merkurijus Skorpione – akylas, kritiškai mąsto, blaiviai vertina aplinkybes ir ne tiktai labai greitai priima tuos sprendimus, kuriuos reikia priimti, bet ir nedelsdamas imasi tų veiksmų, kurių reikia imtis.
Atrodytų – puikus laikas verslui! Bet ne, mat yra viena bėdelė – Merkurijus juda Skorpiono ženklu atgalios, tai yra retrogradinėje savo judėjimo fazėje – garsusis retrogradinis Merkurijus. Dėl to jo savybės bus susilpnintos, visa, kas gali vėluoti, pasimesti ar sutrikti – taip ir padarys dėl vienintelės priežasties – gyvenimas bei besiklostančios aplinkybės tikrins, kas veikia iš tiesų gerai ir tinkamai, o ką reikėtų keisti ir taisyti. Visa tai pasimatys kuo puikiausiai.
Panašiai kaip Merkurijus, retrogradinė yra ir Venera. Ji tik ką sugrįžo į Svarstyklių ženklą ir dėl to atgavo savo rafinuotą stilingumą, tačiau dėl savo retrogradiškumo yra nusilpusi. Todėl taip, gero skonio bus daugiau, tačiau jis nebus labai reiklus.
Iš tiesų stiprus dabar bus Marsas. Jis keliauja Liūto ženklu, dėl to mano, kad kiekvienam priešui turėtų pakakti vieno smūgio – kad priešas nebesikankintų. Tačiau Marsas Liūto ženkle nėra labai atsargus ir yra linkęs į plačius mostus, dėl to visuose mūšių laukuose noro įrodyti savo pranašumą tikrai nestigs, o taikytis bus norima tiktai savo sąlygomis. Tai reiškia – niekada.
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