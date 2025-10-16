Iš Lietuvos medikų – skubi žinia gyventojams

Pagalbos prašymais VUL Santaros klinikų Kraujo centras ir Nacionalinis kraujo centras vakar pasidalijo socialiniame tinkle „Facebook“.
Lietuviams – svarbus prašymas aukoti kraują
„Kraujo centras skambina pagalbos varpais – kritiškai trūksta A+ kraujo grupės!
Tavo padovanotas kraujas gali tapti kažkieno gyvenimo šansu.
Registruokis: +370 6 886 2707 arba rašyk [email protected]“, – dalijosi VUL Santaros klinikų Kraujo centras.
Apie tai, kad šiuo metu ypač reikalingas kelių grupių kraujas, vakar dalijosi ir Nacionalinis kraujo centras.
„Padovanok kraujo – išgelbėk gyvybę!
Šiuo metu ypatingai trūksta donorų su kraujo grupėmis: O+, O-, A+ ir A-.
Tapk herojumi – prisidėk prie svarbios misijos ir atvyk duoti kraujo jau šiandien!
Daugiau informacijos rasi čia: www.kraujodonoryste.lt“, – rašė Nacionalinis kraujo centras.
Kas gali būti kraujo donorais?
Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, kraują aukoti gali visi šalies gyventojai nuo 18 iki 65 metų: vyrai per metus gali duoti kraujo šešis kartus, moterys – keturis.
Tiesa, gali būti taikomi tam tikri apribojimai dėl sveikatos būklės ar neseniai įvykusios operacijos.
