  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveikata

Iš Lietuvos medikų – skubi žinia gyventojams

2025-10-16 13:50

Santaros klinikų Kraujo centre – kritinė situacija, stipriai išseko vienos grupės kraujo atsargos, apie išsekusias kai kurių kraujo grupių atsargas skelbia ir Nacionalinis kraujo centras. Lietuviai kviečiami registruotis ir atvykti paaukoti kraujo.

Greitoji, lašelinė (nuotr. 123rf.com ir Broniaus Jablonsko)

Santaros klinikų Kraujo centre – kritinė situacija, stipriai išseko vienos grupės kraujo atsargos, apie išsekusias kai kurių kraujo grupių atsargas skelbia ir Nacionalinis kraujo centras. Lietuviai kviečiami registruotis ir atvykti paaukoti kraujo.

0

Pagalbos prašymais VUL Santaros klinikų Kraujo centras ir Nacionalinis kraujo centras vakar pasidalijo socialiniame tinkle „Facebook“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuviams – svarbus prašymas aukoti kraują

„Kraujo centras skambina pagalbos varpais – kritiškai trūksta A+ kraujo grupės!

Tavo padovanotas kraujas gali tapti kažkieno gyvenimo šansu.

Registruokis: +370 6 886 2707 arba rašyk [email protected]“, – dalijosi VUL Santaros klinikų Kraujo centras.

Apie tai, kad šiuo metu ypač reikalingas kelių grupių kraujas, vakar dalijosi ir Nacionalinis kraujo centras.

„Padovanok kraujo – išgelbėk gyvybę!

Šiuo metu ypatingai trūksta donorų su kraujo grupėmis: O+, O-, A+ ir A-.

Tapk herojumi – prisidėk prie svarbios misijos ir atvyk duoti kraujo jau šiandien!

Daugiau informacijos rasi čia: www.kraujodonoryste.lt“, – rašė Nacionalinis kraujo centras.

Kas gali būti kraujo donorais?

Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, kraują aukoti gali visi šalies gyventojai nuo 18 iki 65 metų: vyrai per metus gali duoti kraujo šešis kartus, moterys – keturis.

Tiesa, gali būti taikomi tam tikri apribojimai dėl sveikatos būklės ar neseniai įvykusios operacijos.

