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Iš Dianos Nausėdienės – jaudinantys žodžiai: „Jūs, mielieji...“

2026-10-16 15:37 / šaltinis: Pranešimas spaudai / Publikavo:
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / Publikavo:
2026-10-16 15:37
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pirmoji ponia Diana Nausėdienė penktadienį dalyvavo Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos renginyje „Ačiū už tiltus gyvenimui“, skirtame Europos donorystės dienai ir biuro veiklos 30-mečiui paminėti.

Pirmoji ponia Diana Nausėdienė dalyvavo Nacionalinio transplantacijos biuro renginyje „Ačiū už tiltus gyvenimui“ (Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos / Eitvydas Kinaitis)
GALERIJA (12)

Pirmoji ponia Diana Nausėdienė penktadienį dalyvavo Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos renginyje „Ačiū už tiltus gyvenimui“, skirtame Europos donorystės dienai ir biuro veiklos 30-mečiui paminėti.

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Pirmoji ponia padėkojo organų donorams ir jų artimiesiems, medikams bei visiems specialistams, kurių pastangomis donorystė suteikia sunkiai sergantiems žmonėms galimybę gyventi.

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Organų donorystė – tai sprendimas, kuris peržengia mirties ribą. Pratęsdamas kito žmogaus gyvenimo istoriją, leisdamas skleistis jo viltims ir svajonėms, jis sukuria patį tikriausią gerumo stebuklą“, – sakė D. Nausėdienė.

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pirmoji ponia Diana Nausėdienė renginyje „Ačiū už tiltus gyvenimui“

Diana Nausėdienė: organų donorystė – gyvybės ir vilties tiltas, jungiantis žmones net per netekties skausmą

Pasak pirmosios ponios, ypatingos pagarbos nusipelno žmonės, kurie, išgyvendami artimojo netektį, pasiryžta dovanoti gyvybę kitiems.

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„Šiandien – kaip ir bet kurią kitą dieną – šie žiburiai šviečia išgelbėtiems ligoniams ir jų artimiesiems, šildo Jūsų skaudžią netektį ir kuria kilniadvasiškumo bendruomenę.

Bendruomenę, pasirengusią padėti kitiems, nepaisant savojo skausmo. Jūs, mielieji, visi kartu kuriate kitokią Lietuvą – tauresnę, dosnesnę ir šviesesnę“, – į donorų artimuosius kreipėsi pirmoji ponia.

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D. Nausėdienė taip pat padėkojo Lietuvos medikams ir visiems transplantacijos procese dalyvaujantiems specialistams, pabrėždama jų profesionalumo ir bendradarbiavimo svarbą.

„Nuoširdžiai dėkoju ir mūsų medikams, kurių rankose mirtis iš naujo įžiebia gyvenimo kibirkštį. Išties organų transplantacija – vienas didžiausių šiuolaikinės medicinos laimėjimų.

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Kai kuriais atvejais – tai vienintelė reali galimybė atkurti prarastą sveikatą ar net išgelbėti gyvybę“, – pabrėžė D. Nausėdienė.

Pirmoji ponia padėkojo donorystės koordinatoriams, gydymo įstaigų ir transplantacijos centrų komandoms, laboratorijų specialistams, policijos pareigūnams, pilotams bei kitiems darbuotojams, kurių darnus darbas leidžia laiku perduoti donorinius organus recipientams.

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Ponia Diana pasveikino Nacionalinį transplantacijos biurą gražaus 30 metų veiklos jubiliejaus proga, padėkojo šio biuro steigėjui buvusiam sveikatos apsaugos ministrui Antanui Vinkui, ilgametei biuro darbuotojai bei vadovei Audronei Būziuvienei ir visiems biuro darbuotojams.

Šiuo metu Lietuvoje daugiau kaip tūkstantis žmonių gyvena su transplantuotais donorų organais. 2026 m. rugpjūčio 31 d. duomenimis, sutikimą po mirties paaukoti savo audinius ir (ar) organus transplantacijai buvo išreiškę virš 52 tūkst. žmonių. Vis dėlto šimtams pacientų donorystė tebėra viltis pasveikti, susigrąžinti gyvenimo kokybę ar išgyventi.

Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos koordinuoja organų, audinių ir ląstelių donorystės bei transplantacijos procesą Lietuvoje, prisideda prie visuomenės informavimo ir donorystės kultūros stiprinimo.

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