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Diana Nausėdienė pasirodė itin ryškiai: pamatykite, kokį įvaizdį pasirinko

2026-10-05 14:45 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-10-05 14:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pirmoji ponia Diana Nausėdienė vizito Graikijoje metu pirmadienį Atėnuose susitiko su Graikijos lietuvių bendruomene ir lituanistinės mokyklos „Giliukai“ mokiniais, jų tėvais, mokytojais, mokyklos steigėjais.

Nausėdienė (Nuotr. LR Prezidentūra, Eitvydas Kinaitis)
GALERIJA (13)

Pirmoji ponia Diana Nausėdienė vizito Graikijoje metu pirmadienį Atėnuose susitiko su Graikijos lietuvių bendruomene ir lituanistinės mokyklos „Giliukai“ mokiniais, jų tėvais, mokytojais, mokyklos steigėjais.

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Pirmoji ponia padėkojo Graikijoje gyvenantiems lietuviams už puoselėjamą ryšį su Lietuva. D. Nausėdienė pabrėžė, kad ypač simboliškas lituanistinės mokyklos pavadinimas – šiandien augantys, mokykloje besimokantys vaikai ateityje taps stipriais ąžuolais, Lietuvos kultūros, valstybės ir bendruomenės kūrėjais.

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Susitiko su Graikijos lietuviais

„Miela bendruomene, mokytojai. Žinau, kiek darbo, laiko ir energijos įdedate augindami ir puoselėdami šiuos mažuosius „giliukus“. Savo susitelkimu, kūrybiškumu Jūs padedate išsaugoti ne tik lietuvišką tapatybę, lietuviškos kultūros gyvybingumą – Jūs prisidedate ir prie valstybės stiprinimo“, – sakė D. Nausėdienė.

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Pirmoji ponia padėkojo mokytojams ir mokinių šeimoms, kurių pastangomis užsienyje veikiančios lituanistinės mokyklos gyvuoja ir auga.

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„Visi – tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje – esame Lietuvos kūrėjai. Todėl lituanistinė mokykla nėra vien bendruomenės rūpestis. Tai ir Lietuvos valstybės interesas“, – pabrėžė D. Nausėdienė.

Kreipdamasi į Graikijos lietuvių bendruomenę, pirmoji ponia akcentavo, kad kiekviena lietuvių bendruomenė yra Lietuvos turtas.

„Lietuvai nėra „per mažų“ lietuvių bendruomenių. Nesvarbu, ar bendruomenę sudaro šimtai aktyvių žmonių, ar vos keli lietuviai – kiekvieną bendruomenę turime vertinti, stiprinti ir globoti. Todėl valstybės dėmesys neturi apsiriboti didžiausiais lietuvių diasporos centrais“, – sakė D. Nausėdienė.

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Priminė apie teikiamą finansavimą

Pirmoji ponia priminė, kad Lietuvos valstybės parama lituanistinėms mokykloms neapsiriboja finansavimu. Mokytojams teikiama metodinė pagalba, sudaromos galimybės tobulinti kvalifikaciją, vaikams organizuojamos vasaros stovyklos, pažintinės kelionės Lietuvoje, be to, Kultūros paso galimybės išplėstos ir užsienio lituanistinėse mokyklose besimokantiems vaikams.

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„Lietuvai brangus kiekvienas vaikas – nesvarbu, kurioje pasaulio vietoje jis auga. Lietuvos kultūra yra jūsų kultūra, o Lietuva nori, kad galėtumėte ją pažinti ir su ja augti, kad ir kur gyventumėte“, – sakė pirmoji ponia.

Susitikimas Atėnuose vyko minint Tarptautinę mokytojų dieną. D. Nausėdienė pasveikino „Giliukų“ mokytojas savo ir Prezidento Gitano Nausėdos vardu, padėkojo už jų atsidavimą, kūrybiškumą ir kasdienį darbą auginant naująją Lietuvos kartą.

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„Būti mokytoju – tai gyvenimo forma, pripildyta vidinio įsipareigojimo darbais, energija, gerumu apglėbti kiekvieną vaiką, priimti kiekvieną šeimą, padėti šalia esančiam. Mokytojas niekada nebūna vienas – mintimis, širdimi jis visada su savo mokiniais, mokykla. Visada su viltimi, kad kiekvienas, net mažiausias, žingsnelis veda į kažką gražesnio ir šviesesnio“, – sakė pirmoji ponia.

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Lituanistinė mokykla „Giliukai“ įkurta Atėnuose 2018 m., šiandien veikia kaip hibridinė mokykla be sienų: nuotoliniu būdu joje mokosi 3–12 metų vaikai iš įvairių pasaulio šalių, o kontaktiniai susitikimai organizuojami Atėnuose ir Kretoje.

„Giliukuose“ mokosi 55 mokiniai iš 9 valstybių: Graikijos, Bulgarijos, Prancūzijos, Kipro, Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Portugalijos, Vokietijos ir Tailando.

Lietuvos pirmoji ponia yra lituanistinio švietimo pasaulio lietuvių bendruomenėse globėja.

Šaltinis: Prezidento komunikacijos grupė

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