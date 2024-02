Idėjos Valentino dienai: 14 renginių romantiškam vasario 14-osios vakarui

REKLAMA

REKLAMA

Įpusėjus trumpiausiam metų mėnesiui, Lietuvoje vis labiau prigijanti vakarietiška Valentino dienos tradicija skatins švęsti meilę ir nuveikti kažką nekasdieniško, o šią dieną įdomiai praleisti norintiems žmonėms didžiausias Lietuvos bilietų platintojas „Bilietai.lt“ siūlo didžiulę renginių įvairovę tiek didžiuosiuose, tiek mažesniuose šalies miestuose.

REKLAMA

Meilės Kliošas (Vilnius)

Grupė „Saulės kliošas“ meilės dienos proga keičia pavadinimą ir tampa „Meilės kliošu“, o Valentino dienos vakarą savo ištikimiausius klausytojus kvies į romantišką muzikos nuotykį muzikos klube „Tamsta“. „Vakaras mylintiems, įsimylėjusiems ir nedrąsiai ieškantiems meilės, šeimoms ir neapsisprendusiems viengungiams“, – teigia grupės nariai. Vasario 14 dieną „Meilės kliošas“ savo muzika dalinsis Vilniuje, vasario 15 d. – Kaune, o vasario 17 d. – Kretingoje. Saulės kliošas – Meilės mieste: https://youtu.be/NXB4MOdGT_s?si=2g7iCpu1h4wbRRTP

REKLAMA

REKLAMA

Manto Jankavičiaus – „12 violončelių” (Kaunas)

Meile alsuojančią Valentino dieną visus įsimylėjėlius ir ne tik į savo įspūdingą muzikos ir teatro šou „12 violončelių” kvies atlikėjas Mantas Jankavičius. Kauno „Žalgirio“ arenoje vyksiančiame koncerte skambės populiariausi atlikėjo kūriniai ir naujausi singlai, tik šįkart visiškai naujame, kitame skambesyje, kartu su ypatingu muzikiniu reiškiniu Lietuvos scenoje – 12 violončelių orkestru ir gyvo garso grupe.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Čilinam – „Geriausios meilės dainos“ (Klaipėda)

Pavadinimu „Čilinam“ prisidengę puikiai Lietuvoje žinomi muzikos, teatro ir televizijos pasaulio atstovai Ramūnas Rudokas, Marius Jampolskis ir Stanislavas Stavickis-Stano kviečia Valentino dienos vakarą praleisti su didžiule šypsena veide, nes nei linksmybių, nei romantiškų meilės dainų šiame grupės koncerte tikrai netrūks. Renginys vyks uostamiesčio Žvejų rūmuose.

REKLAMA

MAN-GO – 25 (Plungė)

25-ąjį grupės jubiliejų mininčios „MAN-GO“ merginos Valentino dienos vakarą vakarėlį užkurs Plungės kultūros centre, o pačios teigia: „Kuo Lietuvos miestas – mažesnis, tuo publika – šiltesnė. Tai patikrinta per ketvirtį amžiaus, kol sėkmingai gyvuoja mūsų grupė“. Pasirodymas Plungėje – tai MAN-GO turo po Lietuvą dalis. Vėliau grupė koncertuos ir Marijampolėje, Radviliškyje, Telšiuose bei Jonavoje. MAN-GO – Kurgi tu?: https://youtu.be/bA5bbvRCaW4?si=BT0ycfrSEZLKPZVC

REKLAMA

U2UK – „The Best Of U2“ (Vilnius)

Vasario 14-ąją dieną pirmą kartą Lietuvą aplankys žinomiausi pasaulyje kultinės roko grupės U2 pasekėjai – grupė U2UK. Su pačiais U2 nariais bendradarbiaujanti U2UK grupė gyvuoja jau šešiolika metų ir per tą laiką užkariavo U2 gerbėjų širdis, todėl žada Vilniaus „Compensa“ koncertų salėje surengti ne tik trankų, bet ir romantika alsuojantį pasirodymą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Giedrė (Kaunas)

Savo 29-uosius metus scenoje skaičiuojanti dainų autorė ir atlikėja Giedrė Kilčiauskienė kviečia kauniečius ir miesto svečius vakarą romantiškai praleisti erdvėje „Oldman“. Praėjusių metų pabaigoje šešių dainų EP pavadinimu „Aš normaliai“ pristačiusi atlikėja koncerte su klausytojais dalinsis tiek žinomiausiais savo pripažinimą pelniusiais hitais, tiek nauja kūryba.

REKLAMA

Sak Noel ir „[EX] DA BASS“ (Marijampolė)

Marijampoliečiai Valentino dieną šiemet galės leisti kiek kitaip, nes šiame mieste pasirodys JAV gyvenantis ispanų muzikos kūrėjas Sakas Noelis, geriausiai žinomas dėl dainų „All day, all night“ bei „Paso“. Šou metu klubo „LUNA“ erdvėje jam vienas populiariausių Latvijos didžėjų [EX] DA BASS. Sak Noel – All Day All Night: https://youtu.be/q1mu9mdDLqE?si=8EXcKw0ogPT-HTFF

REKLAMA

Tarun – „Rožiniai akiniai” (Vilnius)

Atlikėjas ir dainų autorius Tarun romantiškąjį vakarą klausytojams žada padovanoti dvigubą patirtį – akustinį meilės dainų koncertą ir gerą juoko dozę, klausant pasakojimų apie santykių peripetijas. „Vakaro metu nusiimsime rožinius akinius, kad galėtume pasijuokti iš to, kas santykiuose erzina, prasilenkia su realybe ir kartais būna tiesiog absurdiška”, – teigia atlikėjas, surengsiantis pasirodymą sostinės bare „Paviljonas“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Romantiškų skonių džiazas“ (Panevėžys)

Posakiu „į meilę per skrandį“ tikinčius panevėžiečius ir miesto svečius vasario 14-osios vakarą į prabangių skonių šventę pakvies Bistrampolio dvaras, kuriame renginio dalyviai galės mėgautis aukščiausios klasės maisto ir gėrimų deriniais, o vakarą nuskaidrins saksofono muzika. Renginį moderuos kulinarinio paveldo edukologė, lektorė Vilija Petkūnienė.

REKLAMA

„Valentino svingas“ (Trakai)

Išskirtinio grožio vietoje, Užutrakio dvaro sodybos rūmuose, vyksiantis koncertas klausytojams žada itin romantišką vakarą, kurio metu dainas svingo ritmu atliks vienas talentingiausių jaunosios kartos atlikėjų, išskirtinio balso tembro savininkas Martynas Vilius, jam talkins ansamblis ,,Vilniaus divertismentas”, tuo metu vakarą ves žavioji Aistė Bružaitė.

REKLAMA

Mantas Ben (Kaunas)

Jaunosios kartos atlikėjas Mantas Ben meilės dienos vakarą kviečia į koncertą savo gimtojo miesto Kauno kameriniame teatre. „Esu užkietėjęs romantikas, todėl noriu pakviesti vasario 14-ąją

praleisti su mylimu žmogumi mano koncerte, kur pristatysiu naujausias ir dar negirdėtas savo dainas. Bus graži vakaro pradžia“, – teigia atlikėjas. Mantas Ben – Mano Meile: https://youtu.be/L1lpuUrf4Jw?si=Px8yNaLd0AbKD0qH

REKLAMA

REKLAMA

LVSO – „Meilės dienos koncertas“ (Vilnius)

Meilės dienos vakarą Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, vadovaujamas meno vadovo ir vyr. dirigento maestro Gintaro Rinkevičiaus, kartu su vienais ryškiausių jaunosios kartos operos solistų sopranu Ieva Barbora Juozapaityte ir tenoru Karoliu Kašiuba klausytojams pristato gražiausių operų arijų programą, kurią atliks Vilniaus Valdovų rūmuose.

„Meilės sezonai“ (Klaipėda)

Valentino dienos vakarą Klaipėdos koncertų salėje meilės paieškos susipins su tango muzika, nes čia išskirtinai romantišką programą pristatys solistė Ieva Prudnikovaitė bei ansamblis 4TANGO, kuris šiais metais mini 25 metų scenoje sukaktį.

Aistè – „Acoustic“ (Vilnius)

Šviežiu oro gurkšniu Lietuvos muzikos scenoje vadinama atlikėja ir dainų autorė bei M.A.M.A. nominantė Aistè šiemet dalyvauja mūsų šalies atrankoje į Euroviziją, tačiau, likus vos kelioms dienoms iki atrankos finalo, Valentino dienos vakarą pakvies klausytojus į romantišką akustinį koncertą Vilniaus Lukiškių kalėjime. Aistè – We Will Rule The World: https://youtu.be/sjb2wMJXeuw?si=DPFA87vSZK2WPjsI