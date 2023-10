I. Strakalaitytė dalijasi nuotykiais Kipre: nuo įspūdingų krioklių iki romantiškosios Afroditės uolos

REKLAMA

Net 340 saulėtų dienų per metus

Šokių studijos įkūrėja ir mokytoja Inga Strakalaitytė pasakoja, kad ją visada žavėjo tolimi kraštai, tačiau keliauti pradėjo tik baigusi universitetą. Nuo to laiko sako negalinti sustoti, o atsiradus laisvesnio laiko nuo šokių pamokų – vėl dairosi naujų krypčių, lėktuvo bilietų ir nuotykių.

„Gyvenime turiu dvi aistras – tai šokiai ir kelionės. Visada bandau šiuos du dalykus suderinti: nors kartą metuose kartu su šokėjais leidžiamės į bendrą kelionę, kur kartu atostogaujame ir geriau vieni kitus pažįstame. O kai tik turiu laisvesnio laiko, leidžiuosi ir į kitokias naujų kraštų pažinimo keliones“, – sako keliautoja.

Kipro sala šokėjos buvo pasirinkta neatsitiktinai. Anot I. Strakalaitytės, čia vyrauja malonus klimatas, be to, sakoma, kad saloje net 340 dienų per metus šviečia saulė. Tad keliauti į Kiprą galima visus metus: „Lankantis saloje žiemos pradžioje oras mums priminė ankstyvą lietuvišką pavasarį. Nors saulės voniomis paplūdimyje nesilepinome, smagiai pakeliavome ir patyrinėjome gražiausias salos vietas. Vykstant rudenį, pavasarį ar ankstyvesnę vasarą, galima ne tik aktyviai praleisti laiką, bet ir pasimaudyti, mėgautis malonia šiluma, kol dar neprasidėjo itin karšti orai, ir pasinerti į kitus salos malonumus.“

Įspūdingiausios salos vietos

Šokių mokytoja prisipažįsta esanti aktyvi keliautoja, tad dažniausiai jos nesutiksi prie baseino ar paplūdimyje: „Per kelionę stengiuosi kuo daugiau pamatyti, paragauti, patirti. Jei kada aptingstu, primenu sau, jog galbūt šioje vietoje lankausi pirmą ir paskutinį kartą gyvenime – ši mintis kaipmat išverčia iš lovos. Tad, keliaudami po Kiprą, stengėmės aplankyti kuo daugiau ne tik populiarių, bet ir mažiau lankomų vietų. Ne ką mažiau sužavėjo ypatingai skanus vietinis maistas. Kipre persipina Graikijos bei Turkijos šalių kultūros – tai atsispindi ne tik virtuvėje, bet ir salos architektūroje.“

I. Strakalaitytė dalijasi nuotykiais Kipre: nuo įspūdingų krioklių iki romantiškosios Afroditės uolos (6 nuotr.) I.Strakalaitytė Afroditės gimimo vieta, Kipras I.Strakalaitytė prie krioklių +2 Šokių mokytoja Kipre Įsimylėjėlių tiltas, Kipras Saulėlydis Kipre

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. I. Strakalaitytė dalijasi nuotykiais Kipre: nuo įspūdingų krioklių iki romantiškosios Afroditės uolos

Pasak pašnekovės, svečiuojantis saloje savarankiškai verta išsinuomoti automobilį, nes taip pamatysite dar daugiau gamtos ir galėsite sustoti prie atsiveriančių įspūdingų pakrančių vaizdų. „Vertėtų žinoti, kad eismas čia vyksta kairiąja kelio puse, tačiau prie to greitai įprantama“, – ramina Inga.

Keliautoja liko nustebusi, kad Kipras gali būti toks įvairus: „Ši sala siūlo daug veiklų, tad pramogas bei ekskursijas verta planuoti pagal savo asmenybės tipą. Jei norisi daugiau judesio, drąsiai leiskitės į kalnų žygius, aplankykite krioklius bei tarpeklius, o trokštantys ramesnio poilsio visada jį ras išpuoselėtuose Kipro paplūdimiuose. Savo kelionės metu aplankėme vieną populiariausių kurortinių miestų Kipro pietryčiuose – Ayia Napa, antrą pagal dydį šalies miestą Limasolį bei įspūdingą ir šurmuliuojančią Kipro sostinę – Nikosiją.“

Tuo tarpu norintiems pasivaikščioti miškais, kalnų upių takais ir pasigrožėti žadą atimančiais vaizdais, keliautoja rekomenduoja nepraleisti Kaledonijos ir Millomeri krioklių. „Tai aukščiausi kriokliai Kipro saloje, esantys miško apsuptyje, Trodo kalnuose. Norintiems dar rimtesnių iššūkių ir įspūdingų vaizdų, rekomenduoju pasivaikščioti Avakas Gorge tarpekliu, esančiu tarp Pafoso ir Afroditės vonių: čia pasitikrinsite savo fizines jėgas bei ištvermę“, – žada I. Strakalaitytė.

Rekomendacija keliones patogiai planuotis jau nuo pavasario

Didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse „Novaturas“ keliautojus iš Lietuvos į Kiprą skraidins nuo kitų metų kovo vidurio iki pat lapkričio pabaigos.

Keliones į Kiprą verta planuoti jau dabar: taip turėsite daugiau viešbučių pasirinkimo galimybių, be to, galėsite detaliau susiplanuoti atostogas, pasidomėti norimais aplankyti objektais bei vietovėmis, o tai padės geresniam nusiteikimui žvarbiomis rudens dienomis.

„Kipras yra unikali Viduržemio jūros sala, kuri traukia keliautojus iš viso pasaulio. Kipro kultūra – tai graikiškų ir turkiškų tradicijų derinys. Sala garsėja vaizdingais paplūdimiais, didingomis tvirtovėmis, mozaikomis puoštomis vilomis, daugybe vyno daryklų ir gardžia virtuve. Be to, Kipras turi net 648 km ilgio pakrantę, kurioje neįprastai skaidrios bangos skalauja vienus gražiausių paplūdimių Europoje“, – pastebi „Novaturo“ grupės produkto vystymo specialistė Jurgita Savickaitė.

Plūsta pajusti Afroditės kerų

Kaip teigia J. Savickaitė, Kipras dar vadinamas Meilės sala. „Tai romantiškas pasaulio kampelis, kuriame rasite daug su deive Afrodite susijusių vietų. Jeroskipou mieste, esančiame Pafoso savivaldybėje, pasak mitologijos, yra vieta, kur graikų deivė prižiūrėjo savo sodus. Čia gaminami Afroditės skanėstai – saldainiai, panašūs į meduolius, puikiai tinkantys lauktuvėms.

Tuo tarpu pusiaukelėje tarp Limasolio ir Pafoso stūkso vienas žinomiausių Kipro objektų – Afroditės uola. Pasak legendos, čia tarp jūros putų ir bangų gimė Afroditė, todėl dėl ramybės ir užburiančio turkio mėlynumo vandens grožio ši vieta yra viena lankomiausių. Tikima, jog šioje pakrantėje radus širdelės formos akmenuką – aplankys meilė, o norintiems atjaunėti bei atgauti jėgas siūloma išsimaudyti netoliese esančiose Afroditės maudyklose“, – rekomenduoja specialistė.

Pasak kelionių ekspertės, Kipre vyrauja šilčiausias Viduržemio jūros klimatas. Vasaros čia ilgos, o sezono vidurys – tobulas metų laikas keliautojams, kai saloje ramiau bei vyrauja palankesnės kainos. Be to, ankstyvą pavasarį sala skęsta spalvų, kvapų bei žiedų jūroje: „Kruopščiai atrinkome ir šiuo metu savo keliautojams galime pasiūlyti labai įvairią viešbučių pasiūlą: nuo ekonomiškų dviejų žvaigždučių hostelių Larnakos mieste, norintiems pakeliauti ir geriau pažinti salą, iki itin prabangių penkių žvaigždučių viešbučių, turinčių savo SPA centrus, užimtumo veiklas vaikams, butikines parduotuvėles. Tad skirtingų tipų keliautojai tikrai turės iš ko pasirinkti.“