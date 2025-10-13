Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Į skalbimo mašiną įdėkite folijos: rezultatas nustebins

2025-10-13 15:10
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-13 15:10

Daugelis siekia, kad iš skalbyklės ištraukti drabužiai būtų ne tik švarūs, bet ir minkšti bei malonūs liesti. Tam dažnai naudojame įvairias skalbimo priemones. Tačiau ar žinojote, jog tą patį efektą galima pasiekti daug paprasčiau – tereikia gabalėlio aliuminio folijos?

Atskleidė drabužių skalbimo gudrybę (nuotr. Instagram)

Tačiau ar žinojote, jog tą patį efektą galima pasiekti daug paprasčiau – tereikia gabalėlio aliuminio folijos?

0

Namų švaros mėgėjai tikina atradę paprastą, bet veiksmingą triuką – jie į skalbyklę meta susuktus aliuminio folijos kamuoliukus. Esą šis būdas efektyviau suminkština audinius nei įprasti skalbinių minkštikliai ir leidžia sutaupyti pinigų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ragina išbandyti šį metodą

Gydytoja ginekologė Staci Tanouye, kuri reguliariai dalijasi vaizdo įrašais socialiniame tinkle „TikTok“, netgi sako, kad ši gudrybė idealiai tinka turintiems jautrią odą. Ji sako, kad įprasti audinių minkštikliai gali sukelti dirginimą ir rekomenduoja vietoj jų naudoti iš aliuminio folijos padarytus kamuoliukus.

Trumpame vaizdo įraše ji atskleidė, kad tam galite naudoti aliuminio foliją, vilnos džiovinimo kamuoliukus ir net teniso kamuoliukus, kurie visi yra pigesni ir saugesni nei skalbinių minkštikliai, rašoma thesun.co.uk.

Ji rašė: „Venkite minkštiklių ir džiovyklės servetėlių, jei turite jautrią odą. Abiejuose yra per daug dirgiklių ir kvapiklių.“

Ji paaiškina, kad aliuminio folija sumažina drabužių elektrinimąsi ir tam tereikia prieš skalbimą, kartu su drabužiais, į skalbimo mašiną įdėti suglamžytą aliuminio folijos kamuoliuką.

Išgirdusi, kaip puikiai veikia šis triukas, jį išbandė ir tvarkos entuziastė Andrea Jean ir įspūdžiais pasidalino savo „YouTube“ kanale.

Ji sakė: „Idėja yra ta, kad tai turėtų padėti sumažinti drabužių elektrinimąsi, kad jie būtų skalbiami efektyviau.“

Prieš išbandydama šį triuką, Andrea prisipažino, kad nėra tikra, kodėl reikia naudoti aliuminio foliją skalbyklėje ir pasiūlė tai daryti džiovyklėje. Tačiau nepaisant dvejonių, rezultatas ją gerokai nustebino.

Vis dėlto ji pasakė, kad jeigu jai reikėtų rinktis vieną aliuminio folijos kamuoliukų panaudojimo būdą, ji naudotų juos vietoj džiovyklės servetėlių.

Aliuminio folijos  kamuoliukus galima pakartotinai naudoti pora mėnesių, o tai, be abejo, sutaupys jums pinigų. „CNet“ taip pat teigė, kad folijos rutuliukai padeda sustabdyti drabužių sulipimą.

Internetinėje svetainėje buvo rašoma: „Folijos kamuoliukai sustabdo elektrinimąsi ir todėl drabužiai nesulimpa, o tai pagreitina jų džiovinimo procesą.“

