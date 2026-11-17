Įdomus priedas yra fetos sūris, kuris ne tik suteikia kotletams malonų sūrų, šiek tiek rūgštelės turintį skonį, bet ir padaro jų vidų minkštesnį. Kartu su česnaku ir aromatingomis žolelėmis jis leidžia paruošti kotletus, kurių skonis visiškai skiriasi nuo tradicinių, rašo fakt.pl.
Nors kotletų receptas atrodo paprastas, nesunku padaryti klaidą, kuri turės įtakos jų tekstūrai. Per ilgas kepimas, per aukšta temperatūra arba netinkamai parinkta mėsa gali lemti, kad kotletai taps kieti ir sausi.
Todėl verta pasirūpinti ne tik kepimo būdu, bet ir priedais. Vienas įdomiausių yra fetos sūris, kuris puikiai dera tiek su kiauliena, tiek su paukštiena.
Į kotletų faršą verta įdėti 1 ingrediento
Dažniausiai fetą dedame į salotas, apkepus ir daržovių patiekalus. Tačiau ji taip pat puikiai tinka su malta mėsa. Didžiausias jos privalumas yra būdingas, šiek tiek rūgštokas ir sūrus skonis. Dėl to net paprasti kotletai įgauna įdomų skonį.
Sūris taip pat veikia patiekalo tekstūrą. Kepant fetos gabalėliai suminkštėja ir kotletų viduje sukuria švelnius, kreminius akcentus.
Dėl to mėsa gali atrodyti sultingesnė, ypač jei pietums naudojamos liesesnės jos rūšys. Tačiau reikėtų prisiminti, kad vien sūrio priedas neapsaugos kotletų nuo išsausėjimo, jei jie bus kepami per ilgai.
Svarbus ir druskos kiekis. Fetoje jos yra tiek daug, kad papildomai sūdyti faršo gali ir neprireikti. Todėl geriausia pirmiausia sumaišyti visus ingredientus, o tada iškepti nedidelę bandomąją porciją ir patikrinti, ar patiekalui dar reikia prieskonių.
Su kuo derinti fetą, kad kotletai būtų dar skanesni?
Graikiško sūrio priedas yra puiki proga pakeisti ir kitus tradicinių kotletų ingredientus. Vietoje mairūno verta naudoti raudonėlį, kuris puikiai dera su feta.
Taip pat tinka šviežias česnakas, šiek tiek pipirų ir smulkintos petražolės. Toks derinys suteiks kotletams intensyvesnį aromatą, tačiau neužgoš mėsos skonio.
Šioje versijoje galima atsisakyti ir svogūno. Jo vietą užima česnakas, o šviežios žolelės suteikia patiekalui lengvesnį, Viduržemio jūros regiono charakterį.
Svarbu tik per stipriai nesutrinti sūrio. Geriausia masėje palikti nedidelių gabalėlių, kurie bus jaučiami po kepimo.
O su kuo patiekti tokius kotletus? Vietoje tradicinio žpadažo galima paruošti tzatziki, tai yra graikišką padažą iš jogurto, agurko ir česnako.
Prie jų taip pat tinka su žolelėmis keptos bulvės ir paprastos šviežių daržovių salotos. Klasikinių pietų mėgėjai gali patiekti kotletus su bulvių koše.
Kotletų su feta receptas
Ingredientai:
- Fetos sūris – 150 g;
- Malta kiauliena arba kiaulienos ir jautienos faršas – 500 g;
- Smulkintos petražolės – 3 valgomieji šaukštai;
- Česnakas – 2 skiltelės;
- Kiaušinis – 1 vnt.;
- Džiovintas raudonėlis – 1 arbatinis šaukštelis;
- Šaltas vanduo – 1 valgomasis šaukštas;
- Šviežiai malti juodieji pipirai – didelis žiupsnelis;
- Džiūvėsėliai – 3 valgomieji šaukštai;
- Augalinis aliejus arba taukai – kepimui.
Gaminimas:
Pirmiausia paruoškite priedus. Fetą išimkite iš sūrymo, nusausinkite ir susmulkinkite nedideliais gabalėliais. Česnaką nulupkite ir išspauskite, o petražoles smulkiai sukapokite.
Į dubenį sudėkite maltą mėsą. Įmuškite kiaušinį ir įpilkite šaukštą šalto vandens. Minkykite 2–3 minutes, kol ingredientai gerai susijungs, o masė taps vientisa ir šiek tiek lipni.
Suberkite raudonėlį, pipirus ir petražoles, tada sudėkite česnaką. Viską trumpai išmaišykite. Galiausiai suberkite sutrupintą fetą ir atsargiai įmaišykite ją į masę, stengdamiesi išsaugoti sūrio gabalėlius.
Lengvai sudrėkinkite rankas ir padalykite mėsą į lygias porcijas. Suformuokite ne itin storus kotletus, tada kiekvieną švelniai apvoliokite džiūvėsėliuose.
Keptuvėje įkaitinkite nedidelį kiekį riebalų. Dėkite kotletus porcijomis, palikdami tarp jų šiek tiek vietos. Kepkite ant vidutinės ugnies maždaug po 4–5 minutes iš kiekvienos pusės, priklausomai nuo jų storio.
Kai kotletai apskrus, patikrinkite, ar jie iškepė ir viduje. Malta mėsa turi būti visiškai iškepusi. Patikimiausia tai patikrinti virtuviniu termometru (ne mažiau kaip 71 °C maltai kiaulienai ir jautienai, 74 °C paukštienai). Patiekite iš karto, geriausia su keptomis bulvėmis ir lengvu jogurtiniu padažu.
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