Herojiškas 6-mečio poelgis: gimtadienio dovaną atidavė Ukrainos kariuomenei

„The Kyiv Independent“ savo „Twitter“ paskyroje pasidalino širdį sušildančia nuotrauka, kurioje mažas berniukas šypsosi, stovėdamas su lagaminėliu rankose.

Šešerių metų berniukas iš Sumų srities gimtadienio proga gavo išsvajotąjį bepilotį orlaivį, tik šis gimtadienis kitoks. Jis, supratęs, kad dabar jo labiau reikia už Ukrainą kovojantiems kariams, gautą dovaną nusprendė atiduoti kariuomenei ir taip prisidėti prie Rusijos pajėgų nugalėjimo.

„6 metų berniukas savo droną atiduoda Ukrainos kariuomenei.

Beriukas iš Sumų srities nusprendė padovanoti savo gimtadienio dovaną kariuomenei, išgirdęs apie jų poreikį turėti daugiau bepiločių orlaivių, praneša Ukrainos parlamento švietimo centras“, – savo „Twitter“ paskyroje rašo „The Kyiv Independent“.

⚡️6-year-old boy gives his drone to Ukraine's military.



The boy from Sumy Oblast decided to give his own birthday gift to the military after hearing about their needs for UAVs, the Ukrainian parliament’s Educational Center reported.



Photo: Educational Center of Verkhovna Rada pic.twitter.com/K0he9rAGto