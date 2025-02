„Grill London“ atidarys dar vieną restoraną Lietuvoje: pasakė, kur

Adresu Laisvės alėja 82 veikusi parduotuvė buvo atidaryta 2020 m. kovo mėnesį – apie šį įvykį tuomet pranešė portalas „Kas vyksta Kaune“.

Tai buvo antroji „express“ formato „Rimi“ parduotuvė Kaune – pirmoji buvo atidaryta Kauno autobusų stotyje ir iki šiol tebeveikia.

Parduotuvę uždarė

Visgi praėjusių metų lapkričio 18 d. Laisvės alėjoje veikusi parduotuvė užvėrė duris. Tokią informaciją patvirtino „Rimi“ atstovai žiniasklaidai.

Portalas pasiteiravo, kodėl gi buvo nuspręsta uždaryti šią parduotuvę. Atsakymą pateikė „Rimi Lietuva“ generalinis direktorius Vaidas Lukoševičius – parduotuvė neatitiko lūkesčių.

„Rinkdamiesi vietas savo parduotuvėms, vertiname parametrų visumą: potencialius klientų srautus, konkurencinę aplinką, patalpų techninę būklę, komercines nuomos sąlygas. Šiuos aspektus aptariame su nuomotojais ir sutarties pratęsimo terminams artėjant.

Deja, esamos „Rimi Express“ parduotuvės rezultatai neatitiko mūsų lūkesčių, todėl nusprendėme nebepratęsti nuomos sutarties jai pasibaigus.

Vis dėlto, pirkėjai Laisvės alėjoje neliks be mūsų parduotuvės – per artimiausius kelerius metus šioje vietoje planuojame atidaryti naują to paties formato „Rimi“ parduotuvę“, – nurodė V. Lukoševičius.

Beje, visai neseniai duris užvėrė dar viena „Rimi“ parduotuvė – pirkinių centre „Savas“ veiklą baigia ten veikusi „Rimi“ parduotuvė, vietoj jos toje pačioje vietoje veiks „Maxima“ parduotuvė.

„Rimi Lietuva“ atstovai portalui anksčiau nurodė, jog naujų parduotuvių 2025 m. Kaune atidaryti neplanuojama. Iš viso Kaune ir Kauno rajone šiuo metu veikia 17 „Rimi“ parduotuvių.

Atsidarys restoranas

Visgi Kauno centre tuščių vietų ilgam nelieka.

„Kas vyksta Kaune“ žiniomis, buvusios „Rimi Express“ parduotuvės vietoje, duris netrukus atvers „Grill London“ restoranas – apie tai informuoja ant pastato atsiradusi iškaba. Portalo žiniomis, restoranas duris atverti planuoja balandžio mėnesį.

Šiuo metu Kaune veikia keturi „Grill London“ restoranai, visoje Lietuvoje veikia šešiolika šio tinklo restoranų. Vienas restoranas veikia ir Latvijoje.

Autorius: Aleksandras Znamerovskis