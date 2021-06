Geriausi agurkų auginimo patarimai vienoje vietoje: pravers vasarą

Prieš beriant agurkų sėklas į dirvą, svarbu tinkamai parinkti žemę. Idealu, jei agurkai augs dirvoje, kurioje pernai derlių brandino ankstyvosios kopūstinės daržovės, ankstyvosios bulvės, pomidorai, šakniavaisinės daržovės, svogūnai. Agurkams taip pat turėtų būti parinkta šilta, nuo vėjų apsaugota vieta, humusinga, vandeniui pralaidi dirva. Agurkai puikiai dera augdami greta gūžinių salotų, svogūnų, pupelių, salierų, česnakų. Kaip apsaugą nuo vėjo šalia sėkite aukštesnius augalus, pavyzdžiui, pupas ar vijoklines pupeles. Agurkai į tą pačią dirvą turėtų grįžti ne anksčiau kaip po 2–3 metų.

Žinokite, kam juos auginsite

Parinkus gerą priešsėlį, ne mažiau svarbu atrinkti ir tinkamą veislę. Anot „Ermitažo“ komercijos vadybininkės Kristinos Urbonavičienės, agurkų veislių yra labai daug ir įvairių, todėl prieš jas įsigyjant verta pasidomėti, kuri darže tiks labiausiai. Specialistė pataria atsižvelgti į tris faktorius, norint teisingai išsirinkti agurkų veislę. Pirmiausia verta apgalvoti, kur planuojate naudoti agurkų derlių: ar auginsite salotoms, ar planuojate juos rauginti, marinuoti, nes ne visos agurkų veislės tam tinka. Antra, kur bus auginami agurkai – lauke ar šiltnamyje. Šiltnamyje reikia sodinti savidulkius agurkus. Trečia, nuo agurkų rūšies priklauso, ar jie sėjami į dirvą sėklomis, ar sodinami daigais.

Agurkus rekomenduojama sėti eilėmis kas 80–120 cm. Optimalus sėjos gylis – 2 cm. Pasėlis įprastai retinamas, kai daigai išleidžia antrąjį tikrą lapą, tarp daigų paliekant po vieną augalą kas 10–15 cm.

Dirvos paruošimas lemia pusę derliaus

Prieš sėją sėklos kalibruojamos 1 proc. valgomosios druskos tirpale. Sėti verta tik ant dugno nusėdusias sėklas, nes tik tokios yra brandžios. K.Urbonavičienės teigimu, agurkus galima sodinti įvairioje dirvoje, tačiau geriausiai jie augs daug organinių trąšų turinčiame priesmėlyje. Ruošiant dirvą iš rudens, rekomenduojama ją patręšti neperpuvusiu mėšlu, o ruošiant iš pavasario – jau perpuvusiu mėšlu arba kompostu, tolygiai maišant su dirva: „Taip gerokai pagerinama dirvos struktūra, ją praturtinant maisto medžiagomis ir mikroorganizmais. Nuo dirvos paruošimo tiesiogiai priklauso būsimasis derlius. Agurkai nėra reiklūs dirvožemiui, tačiau gausus maistinių medžiagų kiekis dirvoje tikrai duos geresnį rezultatą atėjus laikui nuimti derlių.“

Kokias trąšas rinktis?

Specialistė pastebi, kad daržininkai, ruošdami dirvą agurkams auginti, bene dažniausiai ją praturtina organinėmis medžiagomis – granuliuotu galvijų mėšlu. Augančius agurkus galima laistyti skystu biohumusu „Humi dyk“ arba ištirpintu granuliuotu galvijų mėšlu.

Maistinių medžiagų kiekį dirvoje padidinsite naudodami mineralines trąšas. „Ermitaže“ rasite ir specialiai agurkams skirtų mineralinių trąšų, pavyzdžiui, „Agrochema“. „Daigus galime palaistyti su mikroelementų tirpalu „Daigams“, kuris padės jiems sutvirtėti, greičiau formuoti šaknis, paspartins augimą. Paaugusius agurkus galima tręšti granuliuotomis trąšomis „Agurkams“ arba naudoti papildomam tręšimui skirtas skystas trąšas „Daržovėms“. Agurkus auginant ekologiškai, organinių medžiagų kiekį dirvoje galima padidinti naudojant ekologišką granuliuotą mėšlą“, – pasakoja K.Urbonavičienė.

Tačiau ji įspėja, kad tręšiant agurkus svarbu jų nepertręšti, tai daryti savo laiku. Ypač atsargiai derėtų elgtis su azotinėmis trąšomis, nes derėjimo metu agurkai gali kaupti nitratus.

„Agurkai gali sirgti, dažniausiai juos užpuola netikroji miltligė. Apsaugai nuo jos galima naudoti fungicidą „Infinito“. Daigų apsaugai nuo šaknų puvinių galima laistyti su fungicidu „Previcur energy“, – daržininkų išbandytas ir rekomenduojamas priemones išskiria K.Urbonavičienė.

Ekologiškas granuliuotas galvijų mėšlas: kam ir kiek?

Tinka naudoti rudenį ir pavasarį: lokaliai sėjos ir sodinimo metu, beriant į duobutę ar vagą, pagrindinio tręšimo metu prieš sėją ar sodinant, beriant ant paviršiaus ir po to įterpiant 1–2 cm į dirvą, papildomai vegetacijos metu, kasdieniniam laistymui, 1 kg ištirpinus 20 l vandens.

Tręšimo normos: daržovėms 200–250 g/m2; uogoms 250–300 g/m2; uogakrūmiams 400–500 g/vnt.; vaismedžiams 500–600 g/vnt.; dekoratyviniams augalams 100–200 g/vnt.; žolynams ir vejoms 100–150 g/m2; balkono ir vazoninėms gėlėms (sumaišant su žeme santykiu 1:3) – 300 g/m2.

Universalus organinis huminis preparatas „Humi dyk“

Trąšos skirtos augalų tręšimui per lapus, augalų laistymui, sodinamosios medžiagos apdorojimui, dirvožemio struktūros pagerinimui. Dygimo ir augimo stimuliatorius skatina geresnį šaknų ir antžeminės dalies išsivystymą.

Sodo ir daržo augalus tręšti vakare, vieną kartą per 10 dienų. Daugiamečius augalus tręšti du kartus per mėnesį. Šiltnamiuose auginamus augalus laistyti vakare, vieną kartą per savaitę. Kambarines gėles laistyti vakare, vieną kartą per savaitę. Krūmus ir medžius laistyti po persodinimo, vieną kartą per savaitę.

Sėklų mirkymas prieš sėją: Šakniagumbiai ir svogūnai – 1 val. Ankštinių augalų sėklos – 6 val. Ridikėlių, salotų sėklos – 12 val. Morkų, agurkų, moliūgų sėklos – 24 val. Taip pat produktas naudojamas šviežiai nuskintoms gėlėms pamerkti ir pavasariniam bei rudeniniam dirvos apdirbimui. Prieš naudojimą koncentratą lengvai suplakti.

Gausiam derliui – granuliuotos agurkų trąšos

Rekomenduojama tręšti prieš sodinimą, intensyvaus augimo, žydėjimo, vaisių mezgimo ir derėjimo metu. Lauke auginamiems augalams tręšimo norma 1/3 dalimi mažesnė. Likus 2–3 savaitėms iki derėjimo pabaigos augalai netręšiami.

Prieš sodinimą – 60–80 g/m2.

Augimo ir žydėjimo metu – 20–25 g/m2.

Derėjimo metu – 30–35 g/m2.

Skystas mikroelementų tirpalas daigams

Rekomenduojama tręšti 1–2 kartus per vegetacijos sezoną. 20 ml trąšų daigams išmaišoma 10 l vandens ir išlaistoma ar purškiama 4–5 m2 sodinių plote. Mikroelementai atgaivina sunkiai peržiemojusius daugiamečius augalus, švelnina šalnų poveikį, stiprina šaknis ir suteikia augalams atsparumo nuo sporomis plintančių ligų.

Skystosios neorganinės makro- ir mikroelementų trąšos

Jos skirtos lauke ir šiltnamyje auginamoms daržovėms (žalumyninėms, šakniavaisinėms ir vaisinėms) tręšti jų vegetacijos bei derėjimo metu.

Žemiau nurodytą trąšų normą išmaišyti 10 l vandens ir laistyti daržoves, išliejant 3–5 l į 1 m².

Šiltnamio vaisinės daržovės: 70*–80 kas 7–10 dienų.

Lauko vaisinės daržovės: 80*–90 kas 7–10 dienų.

*Jauniems augalams.

Apsaugai nuo ligų

„Infinito“ – fungicidas, skirtas profilaktiniam purškimui nuo bulvių maro, agurkų, auginamų šiltnamiuose, porų, svogūnų, gūžinių, žiedinių, briuselinių kopūstų, brokolių netikrosios miltligės.

Šiltnamio agurkams: 14 ml/10 l vandens – 100 m2 plotui.

„Previcur energy“ – fungicidas, skirtas naikinanti daržovių ir dekoratyvinių augalų ligų sukėlėjus. Stabdo grybienos augimą, sporų vystymąsi, sporuliaciją, ir tokiu būdu neleidžia ligoms plisti.

Daigų laistymas: 15 ml/10 l vandens – 5 m2 plotui.

Autorė: Monika Kazlauskaitė