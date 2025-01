Garsios dainininkės gyvybę pasiglemžė vėžys: jį išduoda šie simptomai

L. Nolan išgarsėjo septintajame dešimtmetyje kartu su seserimis Coleen, Maureen, Bernie, Denise ir Anne. Jų dainos tapo hitais, vienas geriausiai žinomų – 1980 m. disko klasika „I‘m In The Mood for Dancing“.

Garsios dainininkės gyvybę pasiglemžė krūties vėžys

2005 m. jai buvo diagnozuotas krūties vėžys, o 2011 m. ji paskelbė, kad liga atsitraukė, tačiau 2017 m. krūties vėžys atsinaujino. Jis išplito ir 2023 m. pranešta, kad vėžys persimetė į smegenis, praneša BBC.

Televizijos laidų vedėja Coleen Nolan teigė, kad sesers mirtis ją „visiškai sugniuždė“, o Lindą ji apibūdino kaip „meilės, gerumo ir stiprybės švyturį“.

REKLAMA

REKLAMA

„Jos šmaikštumas, humoro jausmas ir juokas buvo užkrečiantis, ji paskleisdavo gerą nuotaiką visur, kur tik ateidavo.

Linda turėjo atjautos pilną širdį ir visada žinojo, kaip suteikti paguodą ir džiaugsmą aplinkiniams“, – sakė Coleen savo „Instagram“ įraše, pagerbdama sesers atminimą.

REKLAMA

Nolan seserų grupė tapo pirmąja airių grupe, pardavusia daugiau nei milijoną įrašų visame pasaulyje, ir iš viso pardavė 30 milijonų įrašų.

Kiti jų hitai buvo „Gotta Pull Myself Together“ ir „Attention To Me“. 1983 m. Nolan paliko grupę, bet vėliau kartu su seserimis susibūrė keliems pasirodymams.

L. Nolan gyvybė užgeso sausio 15-ąją. Jos agentas Dermotas McNamara patvirtino mirties faktą ir pranešė, kad ji mirė apsupta šeimos.

REKLAMA

REKLAMA

Krūties vėžio simptomai

Kaip skelbia „Cancer Research UK“, pirmasis krūties vėžio simptomas, kurį dauguma pastebi, yra guzelis krūtyje arba odos sustorėjimas.

Kiti simptomai, kurie gali išduoti krūties vėžį, yra:

Guzelis krūtyje arba pažastyje;

Pasikeitęs krūties dydis, forma ar išvaizda;

Krūties odos pokyčiai, pavyzdžiui, paburkimas, įdubimas, bėrimas ar odos paraudimas;

Iš spenelio ištekantis skystis, jei moteris nėra nėščia arba nežindo krūtimi;

Spenelio padėties ir išvaizdos pokyčiai.

Šiuos simptomus gali sukelti ir kitos ligos, tačiau jei pasireiškia bent vienas iš šių simptomų, svarbu kuo greičiau kreiptis į savo šeimos gydytoją.