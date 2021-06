Garsi influencerė pranešė skaudžią žinią: mirė jos 2-metė dukrelė

Influencerė Kate Hudson pranešė apie savo dukros, Elizos Adalynn, mirtį – mergaitei tebuvo dveji metukai. Ji sirgo agresyvia vėžio forma, o jos tėvai K. Hudson ir jos sužadėtinis Chance‘as Moore‘as buvo jos atminimui įsteigę „GoFundMe“ puslapį, rašoma dailystar.co.uk.

Elizai buvo diagnozuotas rabdoidinis navikas, reta vėžio forma, kurią sudaro daugelis stambių ląstelių, kurias išgydyti labai sunku. Eliza mirė per JAV švenčiamą Tėvo dieną, birželio 20–ąją.

Pasidalino skaudžia žinia

K. Hudson širdį veriančia žinia pasidalino Instagrame, kur parašė tokius skaudžius žodžius:

„Mano miela mažyte. Nežinau, kaip mes be tavęs gyvensime toliau. Žinau, kad tau pažadėjome būti drąsūs, kaip ir tu. Bet esame sugniuždyti. Nors ir žinome, kad tau nebereikia kentėti skausmo ir liūdėti dėl to, koks yra tavo gyvenimas. Galvojau, kad žinome, jog miršti, todėl tavo mirtis neatrodys tokia staigi. Bet ji buvo staigi. Nebuvau pasirengusi pamatyti to, ką pamačiau. Pabudau šįryt, ir dar pusiau miegodama siekiau tavo rankytės. Bet tavęs ten nebuvo. Praėjusią naktį tu išėjai. Tave išvežė. Norėjau bėgti paskui tave.“

K. Hudson dalijosi prisiminimais apie dukrą, kurios kovą su vėžiu šeima pasakojo daugybę sekėjų turinčiame Tiktoko profilyje. JAV, Ohajo valstijoje gyvenanti pora mažosios Elizos susilaukė 2018 metų rugpjūčio mėnesį. Elizai ligai diagnozuota, kai jai buvo vos 10 mėnesių – tada K. Hudson ir C. Moore‘as sukūrė Tiktoko profilį, pavadintą „Hey Eliza“.

Profilis turėjo daugiau nei penkis milijonus sekėjų – jame tėvai pasakojo, kaip jų vaikui sekasi kovoti su vėžiu, filmuodavo ir liūdnas, ir džiugias akimirkas. Rugpjūčio mėnesį Elizai būtų suėję treji.

Kate tęsė: „Noriu tikėti, kad esi kartu su mano tėčiu ir sese, ir savo sese, ir visais mylimais žmonėmis, kurių taip ir nesutikai. Noriu tikėti, kad esate visi kartu. Šokate pievose, supatės ant medžių šakų, vaikštote paplūdimiu kur nors prie vandenyno, ir sūrus vanduo skalauja jums pėdas. Aš taip pat noriu tikėti, kad tavo siela dabar mumyse, tavo mamytėje ir tėvelyje.

Kad tu palikai savo mažą kūnelį ir atėjai į mus. Kad dabar esame susieti visam gyvenimui. Noriu tikėti, kad kažkur tu vis dar esi gyva. Noriu tikėti, kad pabusiu iš šio košmaro ir mes vėl laikysimės už rankų. Ir tai reikš, kad visa tai tebuvo blogas sapnas.“

Anksčiau K. Hudson dėkojo savo sekėjams už palaikymo žinutes, kai šeimai teko išgyventi sunkius išbandymus.