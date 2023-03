Filmų ir serialų įkvėptos kelionės: kokias vietas rekomenduoja aplankyti kinomanai?

REKLAMA

Populiarėja kino turizmas

Kaip teigia Baltijos šalių turizmo rinkos lyderio „Novaturo“ komunikacijos vadovė Miglė Bielinytė, glaudus kino bei turizmo ryšys nėra naujiena – visame pasaulyje sparčiai populiarėja „ekraninis turizmas“, kai pažiūrėję populiarų filmą ar serialą, žmonės nori keliauti į juostos filmavimo vietą, norėdami ją pamatyti savo akimis.

„Tiek kinas, tiek kelionės turi daug panašumų – padeda žmonėms atsiriboti nuo kasdienybės, supažindina su skirtingomis kultūromis ir nematytais kraštovaizdžiais, dovanoja įspūdžius bei teigiamas emocijas. Be to, tiek filmai, tiek serialai padeda skleisti toleranciją ir skirtingų kultūrų pažinimą. Pamatęs jam įspūdį padariusį kino filmą, žiūrovas neretai susidomi ir tos šalies istorija, gyvenimo būdu, virtuve, muzika, sportu. Filmai bei serialai ne tik skatina keliauti, bet ir didina turizmo teikiamą naudą ekonomikai, o kaip rodo prognozės, per ateinančius 5 metus ši tendencija turėtų toliau vystytis“, – sako komunikacijos vadovė.

Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje kino turizmo bumas kilo po filmų apie Harį Poterį pasirodymo. Ši magiškoji saga nuo 2011 m. iki 2013 m. sukėlė net 230 proc. didesnį keliautojų srautą. Dėl „Žiedų valdovo“ trilogijos 2000-2006 m. Naujojoje Zelandijoje kasmet apsilankydavo 40 proc. daugiau turistų. Šiandien iš nuotraukų socialiniuose tinkluose galime matyti, kokią įtaką keliautojams padarė Prancūzijoje filmuotas „Netflix“ serialas „Emilija iš Paryžiaus“.

Tiesa, yra ir kitokių pavyzdžių, kaip kino juosta „Paplūdimys“, kurioje pagrindinį vaidmenį atliko Leonardo DiCaprio, pasirodė ekranuose, jos filmavimo vietoje, Tailande esančiame Maya Bay paplūdimyje, keliautojų srautas taip išaugo, jog net sukėlė pavojų ekosistemai, todėl paplūdimys kuriam laikui turistams buvo uždarytas.

Pasak „Novaturo“ komunikacijos vadovės, kino turizmas būdingas ir mūsų šalyje, ypač – Vilniuje: „Tokie serialai kaip „Stranger Things“, „Černobylis“, „Jekaterina Didžioji“, „Karas ir taika“, kurie buvo filmuoti sostinėje, sudomino keliautojus iš viso pasaulio – jie norėjo pamatyti vietas, kuriose vyko filmavimai, pavyzdžiui, aplankyti Lukiškių kalėjimą, Ignalinos atominę elektrinę ir kitus objektus.“

Kinas kaip įkvėpimas kinematografiškai kelionei

Kaip ir kasmet, kovo viduryje prasidedantis „Kino pavasario“ festivalis kviečia pajusti filmų magiją ir per ekranus pažinti tolimas šalis bei kultūras. Šia proga festivalio partneris, didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse „Novaturas“ kviečia pasinerti į netikėčiausius filmų scenarijus, kurie nukels į kinematografiškiausias pasaulio vietas ir pažadins norą keliauti.

„Džiaugiamės, jog šiais metais prisidedame prie vieno geriausiai įvertintų filmų, kuris atidarys „Kino pavasarį“, rodymo. Jis nukels į Turkijos kurortą, kuriame – jaudinanti dukros ir tėčio atostogų istorija, pilna saulėtos melancholijos, mažų nesklandumų, šilumos, smalsumo ir draugystės“, – teigia M. Bielinytė.

Įstabus Turkijos kraštovaizdis

Pasak „Kino pavasario“ vykdomojo direktoriaus Konrado Kazlausko, šių metų festivalio atidarymo filmas „Po saulės“ tikrai patiks keliautojams, mėgstantiems atostogauti Turkijoje: „Tai juosta, pasakojanti apie dukters ir tėvo atostogas viename šios šalies kurortų, su daug saulės bei gražiais kraštovaizdžiais, o pagrindinį vaidmenį atlieka vienas mylimiausių šių dienų aktorių Paulas Mescalis, vaidinęs seriale „Normalūs žmonės“. Nors tai režisierės Charlotte Wells debiutas kino aikštelėje, ji puikiai perkelia atostogų emocijas bei šeimos narių santykių spalvas.“

Turkija – viena populiariausių krypčių pavasario ir vasaros atostogoms. pasirinkimu. „Tai visiems pagal poreikius tinkama šalis, kurioje laukia nuostabūs vaizdai, puikus oras, siurrealistiniai kraštovaizdžiai, žygiai kalnuose, antikiniai meilės miestai, galimybė kraštovaizdį apžvelgti iš paukščio skrydžio, ekstremalūs vandens sportai, netikėtos erdvės darbostogoms.

Kovo pabaigoje prasideda pirmieji skrydžiai į daugelio pamėgtus Turkijos kurortus – Antaliją ir Alaniją. Viešbučiai jau pasiruošę priimti poilsio be rūpesčių norinčias šeimas, romantikos ieškančias poras, nuotykių ištroškusias draugų kompanijas, į žygius susiruošusius solo keliautojus ir visus pasiilgusius puikių atostogų. Dėl įstabaus ir įvairaus Turkijos kraštovaizdžio šią šalį lanko ne tik keliautojai, bet ir filmų kūrėjai. Čia buvo sukurta daugybė filmų, pavyzdžiui „Kino pavasario“ festivalyje anksčiau rodytos juostos „Turkiškai“ bei „Mustangės“, – sako M. Bielinytė.

Kino festivaliai – proga pažinti naują šalį

Keliauti mėgstantis ir per metus šimtus kino filmų peržiūrintis Konradas Kazlauskas kelionių krypčių idėjų pasisemia ne tik iš kino juostų, bet ir tarptautinių filmų festivalių. „Kai kurie filmai man asocijuojasi su tam tikrais festivaliais, pavyzdžiui, filmas „Aštuoni kalnai“, kurį taip pat rodysime šių metų festivalyje, man primena Italiją, nes jį mačiau Italijos mieste Turine. Tiesa, pats filmo veiksmas ir vyksta šiame mieste – kalnuose. Tai filmas apie meilę gamtai, kalnams, kuris taip pat patiks keliautojams bei gamtos mėgėjams“, – teigia festivalio vykdomasis direktorius.

Tiems keliautojams, kurie domisi kinu, K. Kazlauskas rekomenduoja bent kartą per metus nuvykti į mėgstamos šalies tarptautinį kino festivalį: „Keliavimas po kino festivalius – tai visiškai kita kelionės patirtis, kurios metu gali ne tik pasižiūrėti daug puikų, naujų filmų, bet ir susipažinti su šalies kultūra, maistu, žmonėmis ir pajusti išskirtinę tarptautinio renginio atmosferą.“

Dievų sala gyvenimo atradimams

2010-aisiais kino ekranus sudrebinusi amerikiečių režisieriaus Ryano Murphy drama „Valgyk, melskis, mylėk“, kurioje pagrindinį vaidmenį atliko aktorė Julia Roberts, privertė ne vieną permąstyti savo gyvenimą ir nusipirkti bilietą į Balio salą, kuriame pagrindinė veikėja atrado savo pašaukimą.

Dėl didelio religinio pamaldumo Balis dar vadinamas „Dievų sala“, nors daugelis dar jį vadina „stebuklingąja sala“. „Nukeliavus į šią salą, jauti ypatingą energiją, kuri išlaisvina vaizduotę ir pastūmėja įgyvendinti svajones, todėl pastaraisiais metais daug žmonių išvyksta pagyventi į Balį ilgesniam laikui – internetą ir kitus patogumus ten galima rasti kiekviename viešbutyje ar kavinėje. Ši sala taip pat yra rojus jaunavedžiams, mėgstantiems aktyvų poilsį, bei jogos mėgėjams, norintiems harmoningais vaizdais mėgautis nuo terasoje patiesto kilimėlio. Balyje patiks ir gastronominių patirčių ieškantiems keliautojams, nes čia rasite tiek gatvės maisto prekeivių, tiek „Michelin“ žvaigždutėmis įvertintų restoranų. O kur dar socialinius tinklus puošiančios nuotraukos iš baltutėlių paplūdymių, džiunglių ar horizontus atveriančių viršukalnių. Tai puiki vieta nuotykių ieškantiems drąsuoliams, mėgstantiems banglentes, nardymą ir važinėjimą motoroleriais“, – pasakoja „Novaturo“ komunikacijos vadovė Miglė Bielinytė.

Karščiu pulsuojanti Ispanija

Dėl puikaus klimato, gurmaniškos virtuvės, amžius menančios kultūros bei įspūdingos gamtos Ispanija ir jos salos kasdien pritraukia tūkstančius keliautojų. Tačiau nuo tada, kai paplito filmų rinkodara, Ispanija visapusiškai išnaudoja šią galimybę ir turizmo rinkoje. Režisieriaus Woody Alleno „Auksiniu gaubliu“ apdovanotas filmas „Viki, Kristina, Barselona“ dar labiau padidino keliautojų srautus į šį Gaudi architektūra apdovanotą miestą. Dvi jaunos amerikietės, vasarą leidžiančios Ispanijoje, susipažįsta su sėkmingu dailininku, pateikiančiu netikėtą pasiūlymą, kurio negali atsisakyti. Jų nuotykiai sukėlė ne vieno keliautojo smalsumą šį miestą pažinti savo kailiu.

Tuo tarpu ispaniškos virtuvės gerbėjams tiesiog būtina pamatyti filmą „Kelionė į Ispaniją“, kuris pakvies pažinti šalį per jos gastronomiją. Aktoriai Steve’as Cooganas ir Robas Brydonas keliauja po šalį ir skanauja ispanų gamintą maistą, o jų atsiliepimai kelia nenumaldomą norą artėjantį savaitgalį praleisti Europos pietuose.

Tunisas – fantastinio kino filmavimo aikštelė

Dėl įspūdingų kraštovaizdžių, kurie atrodo tarsi iš kitos planetos, Tunisas tapo viena geriausių vietų pasaulyje filmuoti mokslinės fantastikos filmus. Apsilankę šioje Šiaurės Afrikos šalyje keliautojai gali aplankyti ne tik daugybę istorinių paminklų, pavyzdžiui, senovinį Kartaginos miestą ar didžiulį El Džemo amfiteatrą, bet ir „Žvaigždžių karų“ filmavimo aikštelę. Tataouine kaimas įkvėpė ir davė pradžią Anakino Skywalkerio išgalvotai planetai, o sacharos dykuma buvo pagrindinė keletos šios sagos filmų veiksmo vieta, kurią galima atpažinti keturiuose Džordžo Lukaso režisuotuose epizoduose: „Vaiduokliškoji grėsmė“, „Klonų ataka“, „Sitų kerštas“ ir „Naujoji viltis“. Sagos filmavimas tęsėsi pietų Tunise, įspūdingame Sidi Bouhlel kanjone, vadinamame „Žvaigždžių karų“ kanjonu.

„Tunisas – tai kontrastų kupina šalis, kurioje vyrauja nuosaikus Viduržemio jūros klimatas, tad saulė šviečia beveik ištisus metus. Pavasaris idealiai tinka kelionėms po šią šalį, aplankant jūros pakrantę, įtvirtintas medinas su mečetėmis ir įspūdingas dykumų oazes, neaplenkiant „Žvaigždžių karų“ filmavimo aikštelės. Be to, Tunise vis labiau puoselėjamas sveikatingumo turizmas, tad norintiems atgauti jėgas patiks čia kone kiekviename viešbutyje įkurti hidroterapijos ir SPA centrai“, – sako M. Bielinytė.

Kalnuotoji Bulgarija

Bulgarijoje nufilmuota ne viena kino juosta, o garsiausios jų yra „Iš meilės Pablui“, kuriame pagrindinį vaidmenį atlieka ispanų aktorė Penelopė Cruz, bei Bulgarijos sostinėje Sofijoje nufilmuota juosta „300: Imperijos gimimas“, sukurta pagal komiksų autoriaus Franko Millerio grafinę novelę „Kserksas“.

„Maloniu klimatu garsėjanti Bulgarija driekiasi palei Juodosios ir Egėjo jūrų krantus. Ši šalis garsėja plačiais smėlio paplūdimiais bei įspūdinga gamta. Bulgarijoje gausu aktyviam poilsiui pritaikytų aukštikalnių ir tarpeklių, nesunku rasti įvairiausių pramogų gamtos mylėtojams. Vasara čia trunka net penkis mėnesius, o kalnai užima apie 60 proc. visos šalies teritorijos“, – pasakoja komunikacijos vadovė.

Kinematografiškiausios Graikijos salos

Graikija garsėja salomis, kurios traukia keliautojus iš viso pasaulio. Vienoje jų buvo nufilmuota pop grupės ABBA miuziklo ekranizacija „Mamma Mia“, kurioje per muziką skleidžiasi mažos Graikijos salos kerai. Tai humoro, saulės ir pietietiško temperamento kupinas filmas su įstabiais vaizdais. Juostoje pasakojama apie jauną moterį, kuri ruošiasi ištekėti, bet vis negali iš motinos išgauti tikrojo savo tėvo vardo.

Tuo tarpu su lietuvių keliautojų pamėgta įspūdinga Kretos sala iš arčiau leidžia susipažinti čia filmuota legendinė „Graikas zorba“ juosta. Kino klasika tapęs filmas pasakoja apie didžiausią Graikijos salą ir jos žmones.

„Lietuviai noriai atranda ir mažiau populiarias Graikijos salas – Rodą bei Korfu. Rodo senamiestis yra pats seniausias Europos viduramžių apgyvendintas miestas. Čia yra 200 susiraizgiusių gatvių, kurios neturi pavadinimų, tad pasiklysti tikrai įmanoma, bet visai nebaisu. Rodo sala taip pat garsėja drugelių slėniu. Atskridę gegužės mėnesį drugeliai čia ilsisi iki pat rugsėjo – taupo energiją ir nieko nevalgo, ruošiasi paskutiniam savo gyvenimo etapui – susilaukti palikuonių. Na, o Korfu yra Graikijos sala Jonijos jūroje, Graikijos šiaurės vakaruose. Keliautojai iš viso pasaulio ją renkasi kaip atostogų kryptį dėl svetingos gamtos, malonaus klimato, svajonių paplūdimių, gastronomijos ir naktinio gyvenimo. Be to, čia rasite modernių viešbučių, smagių pramogų, senovinių griuvėsių, vaizdingų kaimelių ir daug žavesio turinčio miesto“, – Graikijos salų skirtumus planuojantiems atostogas atskleidžia Miglė Bielinytė.

Siūlo atsisakyti išankstinių nusistatymų

Nors kinas gali būti puikus įkvėpimo keliauti bei pažinti ekrane matytas vietas šaltinis, tačiau prieš kraunantis lagaminus, kino įkvėptiems keliautojams „Novaturo“ komunikacijos vadovė pataria neturėti išankstinių nusistatymų, jog filme matyta vieta ir realybėje atrodys identiškai: „Jei pamatėte įdomią vietą tuo metu labai populiariame seriale ar filme – nusiteikite, kad tikriausiai nebūsite vieninteliai, išsiruošę ją aplankyti. Be to, neplanuokite savo kelionės tik tam vienam, filme matytam objektui aplankyti. Puiku, kai filme matytas objektas įkvepia kelionei, bet dėliojantis visą jos planą, kviečiu žiūrėkite plačiau ir ieškoti daugiau pramogų nei vienas konkretus objektas. Taip neabejotinai patirsite dar daugiau įspūdžių.“