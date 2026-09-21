Dietistė prabilo atvirai apie savo kovą su mitybos sutrikimais: įvardino ženklus, kada verta sunerimti

Šiandien Eva sukūrė įrankį, skirtą padėti kitiems kovojant su mitybos surtikimais. Tai – mitybos dienoraštis, tapęs ne tik jos pačios savipagalbos būdu, bet ir Lietuvoje atitikmens neturinčia preke.
Valgymo sutrikimai visada buvo Evos gyvenime
Problemos su mitybos sutrikimais E. Miceikės gyvenime prasidėjo labai anksti – būnant keturiolikos.
„Tai prasidėjo paauglystėje. Jei neklystu, jau kokių 14 metų pradėjau laikytis įvairių dietų. Tada susirgau valgymo sutrikimais ir ėjau per visą tą kelią bandydama pasveikti“, – pasakoja ji.
Pasak jos, tuo metu profesionalios pagalbos beveik nebuvo. Nors kurį laiką lankėsi pas psichoterapeutą, tikrų pokyčių dar teko palaukti. Būtent terapijos metu Evos gyvenime pirmą kartą atsirado mitybos dienoraštis.
„Psichoterapeutas pasiūlė vesti dienoraštį – ką valgau, ką veikiu, kiek laiko praleidžiu galvodama apie maistą. Tai buvo toks savistabos ir mitybos dienoraštis“, – teigia pašnekovė.
Vis dėlto net ir pradėjus studijuoti dietetiką problemos nedingo – jos tiesiog įgavo kitą formą.
„Galvojau, kad tai bus tam tikras būdas sveikai susitvarkyti savo svorį ir pasveikti nuo mitybos sutrikimų. Bet tuo metu atradau kitą valgymo sutrikimą – ortoreksiją. Jaučiau spaudimą iš aplinkos – juk esu dietistė, todėl turiu valgyti tobulai“, – pasakoja E. Miceikė.
Ortoreksija (orthorexia nervosa) – tai obsesinis, liguistas noras maitintis tik „sveikai“ ir „tinkamai“, peraugantis į griežtus savo mitybos apribojimus ir gyvenimo kokybės prastėjimą.
Sveikatos problemos privertė sunerimti
Ilgą laiką Evos rašomas mitybos dienoraštis buvo naudojamas kaip tam tikras kontrolės įrankis, tačiau kūnas ilgainiui pradėjo siųsti aiškius signalus.
„Man prasidėjo daug sveikatos problemų – refliuksas, aknė, dažni virusai dėl nusilpusio imuniteto. Iš pradžių galvojau, kad čia dėl streso“, – sako ji.
„Atsiverčiau dienoraštį ir pamačiau, ką valgiau visą tą laiką“, – prisimena pašnekovė.
Būtent tada pasikeitė požiūris: „Supratau, kad dienoraštis gali būti puikus būdas stebėti save ir padėti sau, o ne kontroliuoti.“
Didžiausias pokytis įvyko tada, kai ji išmoko visai kitaip vertinti savo kūną.
„Aš supratau, kad kūnas nėra tik apie tai, ar jis gražus ar negražus. Svarbiausia ar jis sveikas, ar aš jam duodu tai, ko jam reikia“, – pasakoja pašnekovė.
Savijautos stebėjimas tapo esminiu dalyku E. Miceikės.
„Pradėjau atidžiau stebėti, kaip jaučiuosi. Supratau, kad mano kūnas yra sistema, kuri palaiko mane gyvą. Ir tada kilo klausimas – kodėl aš jam tiek metų kenkiau, bandydama jį pakeisti?“, – teigia E. Miceikė.
Kaip atpažinti problemą?
Anot E. Miceikės, vienas aiškiausių ženklų, kad turite mitybos sutrikimą – mintys, kurios nuolat sukasi apie maistą.
„Jeigu 70–80 procentų visų jūsų minčių užima maistas, kūnas, sportas – tai jau yra stiprus signalas, kad kažkas negerai“, – sako pašnekovė.
Kitas svarbus aspektas – savo gyvenimo ribojimas dėl mitybos.
„Kai pradedi derinti savo gyvenimą prie to, ką ir kada valgysi, atsisakai susitikimų ar planų, tai rodo, kad problema tik gilėja“, – pasakoja E. Miceikė.
Paklausta, kaip sau padėti, ji pabrėžia specialistų svarbą.
„Jeigu tai jau liga, tikrai nerekomenduoju tvarkytis vienam. Reikia psichoterapeuto, specialistų pagalbos“, – teigia pašnekovė.
Tačiau svarbus ir darbas su savimi: „Labai svarbi pagarba sau ir savo kūnui. Aš pati dažnai sau kartodavau – kūnas yra sistema, kuri palaiko tave gyvą. Dėkok savo kūnui.“
Nors šiandien ji jaučiasi pasveikusi, pašnekovė atvirai sako: „Taip, kaip nėra buvusio alkoholiko, nėra ir buvusio sergančiojo valgymo sutrikimais. Net jei jautiesi pasveikęs, tu visada turi save stebėti, nes labai lengva ir vėl paslysti.“
Dienoraštis, virtęs knyga
Būtent iš išgyventos asmeninės patirties gimė idėja sukurti mitybos dienoraštį, kuris būtų skirtas ne kontrolei, o gilesniam savęs pažinimui.
„Jeigu man padėjo, galbūt gali padėti ir kitiems“, – sako E. Miceikė.
Šiandien Evos sukurtas dienoraštis jau yra knyga, kurią galima įsigyti, o žmonės jai siunčia padėkos žinutes.
„Ten yra ne tik vieta rašyti, bet ir įvairūs klausimai, frazės apie kūną, faktai apie mitybą. Viską sudėjau iš savo patirties ir turimų žinių“, – pasakoja pašnekovė.
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