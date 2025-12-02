Paulina Paukštaitytė pirmą kartą prabilo apie mitybos sutrikimus: paveikė itin nemalonus komentaras

Kaip rašoma pranešime spaudai, laidos viešnia – dainininkė Paulina Paukštaitytė. Tinklalaidėje moteris atsivėrė apie tai, kas lieka už uždarų durų – atsiribojimą nuo žiniasklaidos, lyginimą su Jessica Shy, naujus namus, pomėgį gaminti ir mitybos sutrikimus, su kuriais jai teko susidurti.
Save vadina introverte
„Mano sielą labiausiai maitina tai, ką aš darau – mano darbas, muzika, kūryba. Jaučiuosi prisipildžiusi gerų emocijų ir atrodo, kad nieko netrūksta, gyvenu saugiame burbule. O atsakant į tai, kodėl manęs nesimato žiniasklaidoje, galbūt iki šiol tam nebuvau atradusi tinkamos platformos, vietos ir laiko, tai dariau nesąmoningai“, – sakė atlikėja, save vadinanti introverte.
Moteris pasakojo, jog itin mėgsta suktis virtuvėje – anot jos, gamyba jai padėjo atrasti sveikesnį santykį su maistu. „Vienu momentu tiesiog priaugau labai daug svorio. Pamenu, sulaukiau komentaro: „Ar jinai nėščia?“ Galvojau, kas nutiko, nes jaučiausi labai gerai. Laikui bėgant, tai mane paveikė, ėmiau laikytis dietos, kuri buvo labai nesveika. Ačiū Dievui, atradau save virtuvėje“, – pasakojo P. Paukštaitytė.
Lankėsi terapijose
Tinklalaidės vedėja Ugnė Mingėlaitė jos pasiteiravo, ar dėl mitybos problemų teko kalbėtis su profesionalais. „Buvo ir terapijos, be to, turiu nuostabius draugus, su kuriais mėgstame racionaliai pakalbėti, jie manęs neglostė, kartu bandėme atrasti, kur slypi problema. Tiesa, terapijoje dažnai pastebiu, kad viešumo problemas sunku nupasakoti tiems, kas su jomis nėra susidūrę“, – atviravo dainininkė.
Visą pokalbį stebėkite čia:
