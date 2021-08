Didysis savaitės horoskopas: 2 Zodiako ženklai gali sulaukti rimtų nemalonumų

AVINAS

Venera sudarys terpę mėgautis šeimos gyvenimu – čia bus ramybė ir tyla. Net jei pastaruoju metu turėjote konfliktų su tėvais ar kitais šeimos nariais, dabar jie bent kuriam laikui taps praeitimi. Atostogaukite su šeima, priimkite svečius, surenkite šeimos šventę, nusipirkite gražių daiktų namams, galbūt net prabangos prekių, pasirūpinkite šeimos lizdo sutvarkymu. Greičiausiai neišvengsite didelių išlaidų, užtat bus smagu ir gražu.

JAUTIS

Dėl Veneros įgysite sugebėjimą ne tik užmegzti santykius, bet ir išlaikyti reikiamą jų pusiausvyrą. Galite išlikti diplomatiški bet kurioje konfliktinėje situacijoje. Būsite nepaprastai draugiški, nuoširdžiai domėsitės šalia esančiais, ypač savo partneriu. Tai neabejotinai paveiks santykius į gerąją pusę. Vieniši vėl turės galimybę įdomiai susipažinti. Jūsų finansinė padėtis ir toliau išliks stabili.

DVYNIAI

Dėl Merkurijaus sugebėsite užmegzti pagarbius santykius ne tik su kolegomis, bet ir su savo pavaldiniais, jei tokių yra. Dabar vargu ar galite tikėtis didelių pokyčių asmeniniame gyvenime. Vieniši gali pastebėti, kad per daug pavargo nuo meilės reikalų, nevedančių prie nieko rimto, todėl gali daugiau laiko nukreipti į pastangas užsidirbti pinigų ir palepinti save naujais, gražiais daiktais. Šeimos atstovai gali išvykti atostogauti su artimaisiais.

VĖŽYS

Merkurijus skatins imtis svarbiausių pirkinių, greičiausiai tai bus nekilnojamasis turtas, antikvariniai daiktai, meno objektai, atsargos – apskritai viskas, ką galima ne tik įsigyti, bet ir investuoti. Galite jausti šiek tiek pervertintą pasitikėjimą savimi, aukštą intelekto lygį ir galimybę beveik akimirksniu galvoje apdoroti gautą informaciją. Būsite geros nuotaikos, norėsite įtikti kitiems. Ir tai neabejotinai paveiks jūsų išvaizdą bei sėkmę bendraujant su priešinga lytimi.

LIŪTAS

Venera suteiks atsakingumo ir jausmingumo. Vieniši gali norėti sukurti šeimą ir tuo pačiu jaustis nepatogiai su priešingos lyties žmonėmis, kas gali apsunkinti bendravimą ir trukdyti užmegzti intymius santykius. Tiesą sakant, dabar daugiau svajosite apie meilę, o ne imsitės realių veiksmų, kad įgyvendintumėte savo norą. Net jei įsimylėsite, greičiausiai jausmus kol kas mieliau laikysite paslaptyje. Seksis studijose ir skleidžiant jūsų pačių idėjas.

MERGELĖ

Venera paskatins pažvelgti į kai kuriuos draugus visiškai kitomis akimis. Tai yra būtent tas atvejis, kai draugystė staiga virsta švelnesniais jausmais arba romantiški santykiai ima vystytis per kokią nors bendrą veiklą. Šeimos ženklo atstovams patiks ramybė ir harmonija auginant vaikus, atliekant bendrus namų ruošos darbus. Dabar nesiginčysite dėl darbo pasidalijimo arba kur nuvykti pailsėti su visa šeima. Žadama finansinė sėkmė.

SVARSTYKLĖS

Venera sako, kad nereikia laukti, kol išrinktasis atkreips į jus dėmesį: taip nieko nepasieksite, tad imkite iniciatyvą į savo rankas. Vyrai gali sutikti moterį, kuri turės įtakos jų paaukštinimui. Padidėja meilės santykių su viršininku ar asmeniu, užimančiu kitas aukštas pareigas, tikimybė. Jei jau esate vedę, pasiruoškite konfliktams, kurie gali kilti dėl jūsų nuolatinio užimtumo darbe. Pasistenkite, kad šeimos interesai nepriklausytų nuo jūsų profesinės sėkmės.

SKORPIONAS

Merkurijus skatins pasidalinti savo žiniomis su kitais. Tam gali prireikti viešo kalbėjimo ar diskusijų. Galite pasinaudoti spaudos paslaugomis. Jei turėjote kokių nors profesinio tobulėjimo planų, galite gauti realią galimybę juos įgyvendinti – aukšto rango asmens protekciją arba lauktą leidimą. Vienišieji gali atsidurti aktyviose paieškose, ir jau dabar likimas paruošė jums susitikimą su jaunatvišku ir atletišku nepažįstamuoju, su kuriuo išsyk pajusite ryšį.

ŠAULYS

Venerai veikiant, gali kilti didelis noras sukurti šeimą. Apmaudu, jei kiekvienoje naujoje pažintyje ieškosite susigalvoto idealo, kurio tikrovėje nėra ir net negali būti. Vienišiems ir pavargusiems nuo bevaisių paieškų tiesiog reikia atsipalaiduoti ir atsigauti, ypač jei neseniai turėjote širdį slegiantį, nuviliantį romaną. Šeimose esantys bus ypač jautrūs tam, ką gauna iš savo partnerio, – kalbame apie požiūrį, dėmesį, jausmus. Nepraraskite optimizmo.

OŽIARAGIS

Venerai padedant, galėsite mėgautis artimu sielos draugu. Tai laikas, kai galėsite visiškai įvertinti šeimos gyvenimo pranašumus. Tik finansinė padėtis nebus pakankamai gera. Norėdami išgyventi be didelių nuostolių, stenkitės griežtai kontroliuoti savo šeimos biudžetą. Gali tekti išvykti į ilgą kelionę, galbūt į užsienį. Arba gausite žinių iš toli gyvenančio žmogaus. Per didelis fizinis krūvis gali sukelti pervargimą ir bendrą silpnumą.

VANDENIS

Venera darbe sukurs draugišką ir ramią atmosferą, tačiau vieniši dar negali tikėtis reikšmingų pokyčių asmeniniame gyvenime. Nebent pradėtumėte romantišką bendravimą, kuris vargu ar turės rimtą tęsinį. Jei jau esate užmezgę ilgalaikius santykius, tuomet galite jausti, kad tarp jūsų ir išrinktojo jaučiama tam tikra įtampa. Pabandykite pasikalbėti, kartu paanalizuoti ir nuspręsti, ar tikrai norite susieti gyvenimą su šiuo žmogumi.

ŽUVYS

Venera vienišiems duos keletą galimybių susirasti sielos draugą. Be to, santykių pradžioje tą pažintį laikysite tiesiog lengvu romanu. Poroje esantys ženklo atstovai turėtų pagalvoti, kodėl jų santykiai toliau nesivysto. Galbūt jūs pats dėl to kaltas: per daug reikalaujate iš savo išrinktojo arba, atvirkščiai, elgiatės nepagrįstai. Kils pagunda leisti pinigus gražiems dalykams. Galite sau tai leisti, nes jūsų finansinė padėtis gana stipri.