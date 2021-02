Daugelis galvą plauna neteisingai: ekspertė pasakė, kaip tai reikia daryti

Tviterio naudotoja „@Felicityynicole“ paaiškino, kaip iš tiesų reikėtų plautis galvą – jos įrašas surinko daugiau nei 2 500 patiktukų ir susilaukė daugybės atsakymų iš dėkingų sekėjų, kurie teigia, kad dabar jų plaukai atrodo geriau.

Kirpėja Felicity papasakojo supratusi, kad daugelis mūsų visai nežino, kad plaunantis galvą šampūną naudoti reikia ne vieną kartą, bet du, rašoma dailystar.co.uk.

Ji rašė: „Pirmas kartas nuo plaukų pašalins riebalus ir susikaupusias plaukų priežiūros priemones, o tada jį naudojant antrą kartą šampūnas galės iš tiesų dirbti savo darbą.

Be to, šampūną tepti reikia tik ant viršugalvio, o plaukus skalaujant jis nubėga per galus. Tuomet kondicionierių tepti reikia tik ant plaukų vidurio ir galų – pirštais ar retomis šukomis užsitepę kondicionierių taip pat galite duše išsišukuoti. Galiausiai, nepamirškite, kad galvos plautis negalima dažniau nei 2–3 kartus per savaitę, nes nuo per dažno plovimo plaukai tik dar labiau susiriebaluoja ir galite taip juos pažeisti.“