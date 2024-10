Dabar padarykite tai savo rožėms: kitąmet augs daug geriau

Atėjo metas pradėti ruošti sodą šaltiems ir drėgniems orams, o rožes gana lengva prižiūrėti, svarbiausia dabar jų netręšti.

Rožės neturėtų būti tręšiamos pasibaigus rugsėjo mėnesiui, nes tręšimas gali paskatinti naujų ūglių augimą, o šie pakąsti šalnos žūsta ir visas augalas tampa labiau jautrus šalčiui, rašo express.co.uk.

Vis tik, svarbu nepamiršti padaryti vieno veiksmo – pradėti mulčiuoti rožes, tai yra apdengti jas organinių medžiagų sluoksniu, taip apsaugosite rožes nuo žiemos negandų.

Metas mulčiuoti rožes

Sodininkė, žurnalo „Rose Notes“ įkūrėja Carolyn Parker teigia, kad mulčiuoti rožes labai paprasta ir tai yra geriausias būdas apsaugoti augalus.

„Rožės ir kiti sodo augalai auga daug geriau, jei yra mulčiuojami... Nemulčiuota dirva yra tas pats, kas miegoti neužsiklojus šaltą naktį, be to, be mulčio greitai auga piktžolės“, – sakė ji.

Rudenį pradeda ruoštis „miegui“, kad pasiruoštų atlaikyti žiemą, o mulčiavimas padeda augalui sukaupti energijos, kas lemia, kad atėjus pavasariui žiedai būna sveikesni, stipresni ir didesni.

Mulčias izoliuoja šilumą, taip apsaugodamas rožes nuo šalčio. Be to, kaip ir tręšimas, mulčiavimas natūraliai papildo dirvožemį maistingosiomis medžiagomis, kurias rožės galės sunaudoti vėl pradėję augti.

Mulčiavimas taip pat stabdo piktžolių augimą, sulaiko drėgmę dirvožemyje, todėl nebereikia rūpintis nei ravėjimu, nei laistymui, kai orai ima vėsti.

Mulčiuoti labai paprasta – tereikia pasirinkti tinkamą mulčiavimo medžiagą ir paskleisti sluoksnį jo aplink rožes. Mulčiavimui tinka daug įvairių medžiagų, pavyzdžiui, kompostas, šiaudai, žievė, tačiau Carolyn turi paprastą mulčiavimo būdą, kuris, jos teigimu, labai veiksmingai apsaugo rožes.

„Aš mulčiavimui renkuosi smulkintą medžio žievę. Medžio drožlės, lapai, smulkūs akmenukai, šienas, spygliai taip pat yra geras mulčias. Viskas, išskyrus akmenys, suyra ir tampa puikiu humusu“, – kalbėjo Carolyn.

Nukritę lapai taip pat gali būti puikus mulčias rožėms, todėl rekomenduojama sugrėbti visus sode nukritusius lapus ir juos paskleisti aplink rožes. Pasak Carolyn, lapai gerai stabdo piktžolių augimą, todėl atėjus pavasariui bus vienu darbu mažiau.

Vis tik, ekspertė pabrėžia, kad negalima naudoti lapų su juodomis dėmėmis ar pelėsiu, nes jie gali platinti grybelines ligas, o šios gali persimesti ant rožių.