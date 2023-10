Atsakė, kada būtina dengti rožes: įsidėmėkite

L. Liubertaitės teigimu, jei norite sutaupyti ir laiko, ir jėgų, dar renkantis rožių veisles reikėtų atsižvelgti į keletą svarbių faktorių.

„Svarbiausias darbas, kurį reikėtų padaryti dar prieš sodinant rožes – išsirinkti atsparias veisles. Tai pati pagrindinė užduotis, nes nuo rožės prigimtinio atsparumo daugiausiai priklauso jos priežiūra vėlyvą rudenį“, – sako specialistė.

Ji pastebi, kad dabar yra gausus pasirinkimas veislių, kurios atsparios ligoms ir šalčiams, tad jų nereikia dengti prieš žiemą. Tokias veisles atrasti visai nesunku:

REKLAMA

REKLAMA

„Informacija apie atsparumą būna parašyta ant rožės etiketės, renkantis internetu – gėlės aprašyme. Kaip nurodomas rožės aukštis, plotis, netgi aromato intensyvumas, taip pat aprašomas atsparumas ligoms ir šalčiui.“

REKLAMA

Rožių priežiūros darbai rudenį

Vis tik, jei auginate lepesnes veisles, kurioms reikia daugiau priežiūros ir jas būtina dengti prieš žiemą, pirmiausia L. Liubertaitė primena jas gerai sulaistyti.

„Jei ruduo yra drėgnas, lietaus būna pakankamai – tuomet nieko papildomai daryti galbūt ir nereikės, bet jeigu ruduo sausas ir prieš įšalui sukaustant žemę lietaus nebus kelias savaites, būtina rožes sulaistyti.

Tai labai svarbu padaryti, nes žiemos kuo toliau, tuo labiau yra permainingos ir būna atvejų, kai įšalas yra sukaustęs rožės šaknis, o viršutinė dalis kaitinama ankstyvosios pavasarinės saulės.

REKLAMA

REKLAMA

Tokiais atvejais augalas išgarina drėgmę, bet šaknys jos negali pasisemti iš žemės, nes yra sukaustytos lede“, – aiškino pašnekovė ir pridūrė, kad pakankamas sulaistymas – vienas iš sėkmingą rožių peržiemojimą lemiančių faktorių.

Be to, dabar dar galite apgenėti rožes, tačiau nepersistenkite – genėjimas turėtų būti ne stiprus, o „kosmetinis“, siekiant suteikti norimą formą ar norint palengvinti dengimą prieš žiemą.

„Vis dar įprasta genėti rožes prieš žiemą, tačiau specialistai jau po truputį vienbalsiai pradeda kalbėti apie tai, kad tai daryti dažnu atveju nėra būtinybės ir netgi atvirkščiai – šį darbą rekomenduojama atidėti pavasariui.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Rožės, ypač tos, kurios yra linkusios pašalti, dalį savo šakų nušals per žiemą, todėl jei stipriai nugenėsime rožes prieš žiemą, pavasarį šį darbą turėsime atlikti dar kartą, nes tada pamatysime, kurios iš mūsų paliktų šakų nušalo“, – patarimais dalijosi L. Liubertaitė.

Atsakė, kada dengti rožes

Paklausta, į ką atsižvelgiant reikėtų spręsti, ar jau tinkamas laikas dengti rožes, specialistė pabrėžia, kad nereikėtų per daug paskubėti atlikti šį darbą. Svarbiausia – stebėti orų prognozes:

REKLAMA

„Rekomenduočiau dengti tada, kai bus bent -5-10 laipsnių šalčio ir ši temperatūra nusistovės kelias dienas. Pirmos minusinės temperatūros rožėms nėra labai pragaištingos, nes jos yra gana atsparios ir nereikia pradėti dengti per anksti.

Be to, pirmosios šalnos dar visai nereiškia, kad orai jau tikrai atvėso. Jeigu uždengsime per anksti, rožė gali sukaisti ir taip prisidarysime sau dar daugiau bėdos.“

Kalbėdama apie geriausias priemones rožių dengimui, „Geltonas karutis“ kursų organizatorė išskiria sniegą. Nors gali skambėti neįtikėtinai, naudojant sniegą palaikoma gana stabili dirvožemio temperatūra, o tai leidžia rožėms ramiai „miegoti“ per žiemą.

REKLAMA

„Po sniegu temperatūra stabilesnė, todėl augalas gali taip stipriai nejusti didelių temperatūros svyravimų, įskaitant ir didelius šalčius, ir stiprius atlydžius pavasarį“, – pridūrė.

Kita puiki priemonė dengimui yra žemės, ypač jei rožė pasodinta visai neseniai, rudenį, arba krūmelis dar nedidelis.

Supiltas žemių kauburėlis, kaip ir sniegas, padeda stabilizuoti ir palaikyti pastovią temperatūrą bei apsaugoti rožės skiepą.

Jei žiema labai šalta, L. Liubertaitė primena, kad žemėmis uždengtą rožę papildomai galima dengti vienu ar keliais agroplėvelės sluoksniais.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Eglišakiai – ne visada veiksminga priemonė

Auginantiems didelius rožių krūmus arba vijoklines rožes, pirmiausia rekomenduojama prilenkti šakas. Šį darbą galite pradėti atlikti nuo spalio antrosios pusės, nelaukiant šalčių.

„Kai jau ateis stiprūs šalčiai, tada galima prilenktas rožes dengti agroplėvele, daryti nedidelius šiltnamiukus su oro tarpais“, – patarė pašnekovė.

Viena populiarių priemonių rožių dengimui yra eglišakiai, tačiau toks dengimo būdas turi tam tikrų trūkumų ir yra veiksmingas ne visais atvejais.

REKLAMA

„Vien šakos gali nesuteikti pakankamos apsaugos. Jos duoda šiek tiek pavėsio, yra tam tikras barjeras, bet jos nesulaiko pakankamai šilumos, kad turėtų gerą poveikį. Reikėtų labai daug eglišakių, kad turėtume veiksmingą apsaugą.

Jeigu rožės yra nelepios, krūmas mažas, galbūt eglišakiai šiek tiek padės, bet sniegas, žemės arba agroplėvelė tikrai duoda gerokai daugiau naudos ir apsauga yra efektyvesnė“, – teigė L. Liubertaitė.

Paklausta, kada nudengti rožes, specialistė sako, kad pavasariai būna apgaulingi, tad taip pat svarbu stebėti orų prognozes, nes po atšilimo gali vėl staigiai atvėsti:

„Jeigu orai stipriai atšyla, reikėtų atidengti pamažu, nuiminėti sluoksnį po sluoksnio, o ne viską vienu kartu.

Lygiai taip pat gali būti, kad nuėmus vieną ar du sluoksnius vėl prasideda dideli šalčiai – tokiu atveju vertėtų rožes vėl pridengti.“