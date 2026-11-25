Po storu lapų sluoksniu žolė negauna pakankamai šviesos ir oro, todėl gali pradėti nykti. Specialistas ragina nelaukti, kol nukris visi medžių lapai, ir vieną svarbų darbą atlikti reguliariai, rašoma mirror.co.uk.
Kodėl nukritusių lapų negalima ilgai palikti ant vejos?
Lapkritis yra pereinamasis laikotarpis, kai augalų augimas sulėtėja, o dirvožemis dėl dažnų kritulių tampa vis drėgnesnis. Todėl šiuo metu svarbiausia ne tiek pagerinti sodo išvaizdą, kiek apsaugoti augalus ir veją nuo žiemos padarinių.
Pasak A. Titchmarsho, vienas svarbiausių darbų šiuo laikotarpiu – nukritusių lapų grėbimas ir pašalinimas nuo vejos.
Nors rudeniniai lapai gali būti naudingi dirvožemiui, nes jiems yrant susidaro organinių medžiagų turtingas lapų kompostas, ant prižiūrimos vejos jų geriau nepalikti. Sodininkas paaiškino, kodėl šios taisyklės nederėtų pamiršti.
„Yra vietų sode, kur tikrai nesvarbu, ar paliekate kelis lapus, bet veja nėra viena iš tokių vietų“, – sakė jis.
Specialistas perspėjo, kad ilgą laiką ant žolės gulintys lapai užstoja šviesą ir trukdo oro cirkuliacijai. Dėl susidariusios drėgnos aplinkos gali pradėti plisti grybelinės ligos, o pati veja – retėti ir nykti.
Sodininkas pataria nelaukti, kol nuo medžių nukris visi lapai, o juos grėbti reguliariai. Surinktus lapus galima kompostuoti arba nuvežti į žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę.
Kaip greičiausiai pašalinti lapus nuo vejos?
Lapų surinkimo būdas priklauso nuo sodo dydžio, medžių skaičiaus ir to, kiek lapų susikaupė ant žemės. Nedideliame kieme dažniausiai visiškai pakanka įprasto grėblio. Juo galima kruopščiai surinkti lapus net ir sunkiau pasiekiamose vietose.
Didesniems plotams patogesnis gali būti lapų pūstuvas. Jis leidžia greičiau nupūsti didelius lapų kiekius į vieną vietą, todėl sutaupoma laiko ir fizinių pastangų.
Vis dėlto A. Titchmarshas primena, kad naudojant sodo įrangą svarbu nepamiršti ir aplinkinių. Jeigu ketinate naudoti triukšmingą lapų pūstuvą, verta iš anksto perspėti kaimynus ir stengtis darbus atlikti kuo trumpiau.
Nebūtina išmesti visų nukritusių lapų
Nors nuo vejos lapus rekomenduojama pašalinti, tai nereiškia, kad sode jų negalima panaudoti kitur. Nukritę lapai gali tapti naudinga natūralia medžiaga, padedančia apsaugoti augalus ir praturtinti dirvožemį.
Naudokite lapus kaip mulčią. Surinktus lapus galima paskleisti aplink krūmus, daugiamečius augalus ar gėlynų pakraščius. Jie padeda apsaugoti dirvožemį, sulaiko drėgmę ir pamažu irdami papildo jį organinėmis medžiagomis.
Ypač naudinga prieš naudojimą lapus susmulkinti. Tokiu būdu jie mažiau susispaudžia į vientisą sluoksnį ir geriau praleidžia orą.
Palikite dalį lapų laukinei gamtai. Sode taip pat verta turėti vietų, kuriose lapai gali likti natūraliai. Juos galima palikti po gyvatvorėmis, už gėlynų ar nuošalesniuose sodo kampeliuose. Tokios vietos gali tapti prieglobsčiu įvairiems vabzdžiams ir kitiems smulkiems gyvūnams šaltuoju metų laiku.
Taigi svarbiausia ne pašalinti kiekvieną sode nukritusį lapą, o tinkamai pasirinkti, kur juos palikti. Storas lapų sluoksnis neturėtų uždengti vejos, takų, terasų ar užkimšti lietaus nuotekų sistemų, tačiau kitose sodo vietose lapai gali būti naudingi ir augalams, ir laukinei gamtai.
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