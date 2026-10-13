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Rudenį pamatėte tokius lapus? Štai ką tai reiškia

2026-10-13 15:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-13 15:05
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rudenį besikeičiančių spalvų klevų lapuose galima pastebėti ne tik įspūdingus atspalvius, bet ir netikėtus gamtos kūrinius. Specialistai pasakoja, kad juodos, kiek iškilusios dėmės, išmarginančios klevų lapus, iš tiesų yra grybas, kuris, nors ir atrodo neįprastai, dažniausiai medžiams didelės žalos nepadaro.

Klevo lapai (nuotr. stop kadras)
GALERIJA (7)

Rudenį besikeičiančių spalvų klevų lapuose galima pastebėti ne tik įspūdingus atspalvius, bet ir netikėtus gamtos kūrinius. Specialistai pasakoja, kad juodos, kiek iškilusios dėmės, išmarginančios klevų lapus, iš tiesų yra grybas, kuris, nors ir atrodo neįprastai, dažniausiai medžiams didelės žalos nepadaro.

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Daugelis grybus sieja su miško gėrybėmis, tačiau kai kurios jų rūšys gyvena visai kitur. Viena jų – klevinis žvynokas, sukeliantis klevo lapų dėmėtligę.

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Kodėl ant klevo lapų atsiranda dėmės?

Kaip aiškina Sartų regioninio parko specialistai, šis grybas ant lapų suformuoja juodas, kartais blizgančias dėmes, turinčias gelsvą apvadą, kurios ypač išryškėja rudenį.

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Stipriai pažeisti lapai gali nukristi anksčiau, tačiau specialistai ramina, kad rimtos grėsmės medžiui šis grybas nekelia.

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„Kai kalbame apie grybus, dažniausiai pagalvojame apie tuos, kuriuos renkame ir dedame į krepšį. Na, gal dar prisimename ir tuos, kuriuos vienu vardu vadiname „šungrybiais“.

O ar kada pastebėjote ant klevo lapų juodas, šiek tiek iškilias, kartais blizgias, gelsvu apvadu apjuostas, iki 2 cm skersmens dėmes?

Tai irgi grybai!

Dažniausiai juos pastebime rudenį, kai medžių lapai ima keisti spalvą. Tuomet šios tamsios dėmelės dar labiau išryškėja ir savaip papuošia klevo lapus. Tai klevinis žvynokas (Rhytisma acerinum) – grybas, sukeliantis klevo lapų dėmėtligę.

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Ar jis pavojingas medžiui? Didelės žalos paprastai nepadaro, tačiau stipriai pažeisti lapai gali anksčiau nukristi.

Taigi, kol medžiai puošiasi rudens spalvomis, ant jų lapų atsiskleidžia ir dar viena įdomi gamtos detalė. Gamta graži net tada, kai ant lapų įsitaiso grybai!“ – įdomybėmis „Facebook“ dalijosi Sartų regioninio parko atstovai, pasidaliję Gražinos Balčiūnienės nuotraukomis.

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