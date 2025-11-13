Cinko oksidas – gamtos dovana pažeistai odai

Priešuždegiminės savybės
Cinko oksidas pasižymi priešuždegiminiu poveikiu, todėl jis itin naudingas dermatitų, egzemos, aknės ir panašiai atvejais. Ši gamtos dovanota mineralinė medžiaga ypatingai vertinga tuomet, kai ant odos atsiranda sudirgusių ir šlapiuojančių vietų – purškalas su cinko oksidu ne tik apsaugo, bet ir ramina sudirgusią odą.
Antibakterinis ir antiseptinis poveikis
Cinko oksidas pasižymi antibakteriniu bei antiseptiniu poveikiais. Jis neigiamai veikia bakterijas ir veikia antiseptiškai tuomet, kai yra odos pažeidimų ar įbrėžimų. Ši mineralinė medžiaga labai naudinga kenčiant nuo uždegiminės aknės, nes ne tik veiksmingai kovoja su ją skatinančiomis bakterijomis, bet ir spartina kokybišką odos gijimą, gerina bendrą jos būklę bei išvaizdą.
Barjeriniai „pliusai“
Cinko oksidas turi ir barjerinių savybių – jis gali padėti apsaugoti audinius nuo šlapimo poveikio, trinties, prakaite esančių medžiagų dirginimo. Šios natūralios, švelniai veikiančios, lengvai džiovinančios mineralinės medžiagos savybė sukurti barjerinį sluoksnį ypač naudinga iššutimų ir dėl sporto ar karščio atsiradusios trinties atvejais.
Atsinaujinimo, regeneracijos ir gijimo skatinimas
Šaunu ir tai, kad cinko oksidas veiksmingai skatina odos atsinaujinimą, gijimą ir regeneraciją. Po odos pažeidimų cinko oksidas gali padėti greičiau atsikurti pažeistiems audiniams, tad gali būti naudingas po nedidelių pažeidimų, nudegimų, įvairių bėrimų. Kosmetikos gaminių su cinku vertinga turėti kiekvienų namų vaistinėlėje.
Visiškai natūrali apsauginė priemonė nuo saulės
Ši mineralinė medžiaga taip pat yra natūralus apsauginis filtras nuo UVA ir UVB spindulių, todėl gana dažnai įeina į mineralinių saulės kremų sudėtį. Tokie fiziniai kremai nuo saulės rekomenduojami vis dažniau, nes jie yra natūralūs ir veikia atspindėdami žalingus saulės spindulius.
Daugybė panaudojimo būdų
Dažniausiai cinko oksido kosmetiniai gaminiai pasitelkiami tuomet, kai siekiama kontroliuoti vystyklų bėrimus, depiliacijos padarinius, netgi vabzdžių įkandimus. Viena svarbiausių cinko oksido funkcijų yra odos sausinimas, tad jis labai veiksmingas tuomet, kai reikia „išsausinti“ ir veiksmingai apsaugoti šlapiuojančią, į pažeidimus linkusią odą.
Viena puiki kosmetikos priemonė su cinko oksidu, kai reikia veiksmingai kontroliuoti vystyklų dermatitą
Relizema spray&go - zinc + panthenol yra apsauginis raminamasis purškalas, skirtas švelniai ir jautriai vyresnio amžiaus žmonių odai. Šis kosmetikos gaminys puikiai ramina ir apsaugo nuo paraudimo ir deginimo pojūčio, ypač lytinių organų ir sėdmenų srityje, nes ant odos sudaro apsauginę plėvelę, apsaugančią nuo išorinių dirgiklių. Purškalas yra be dujų, skirtas konkrečioms odos sritims, kad būtų išvengta trynimosi. Kaip naudoti: prieš naudodami buteliuką pakratykite. Purkškite Relizema spray&go - zinc + panthenol ant odos paviršiaus iš 10–15 cm atstumo, netrinkite rankomis. Kartokite 2 kartus per dieną arba tiek kartų, kiek reikia. Relizema spray&go - zinc + panthenol rekomenduojama naudoti kiekvieną kartą keičiant sauskelnes. Balta apsauginė plėvelė suteikia gerą barjero poveikį, todėl suaugusiųjų oda tampa apsaugota nuo niežėjimo, bėrimų ir kitų nemalonių pojūčių.
