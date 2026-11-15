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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Benamį apkirpęs vyras neteko žado: prieš akis išvydo modelio veidą

2026-11-15 11:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-15 11:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Manieros ir drabužiai gali sukurti žmogaus įvaizdį, tačiau negalima pamiršti ir gero, tvarkingo kirpimo svarbos. Kokybiškas kirpimas ir kruopščiai sutvarkyta barzda gali kiekvienam žmogui suteikti daugiau pasitikėjimo savimi ir net visiškai pakeisti išvaizdą – tuo įsitikino ir benamį apkirpęs kirpėjas.

Benamis prieš kirpimą (nuotr. stop kadras)
GALERIJA (7)

Manieros ir drabužiai gali sukurti žmogaus įvaizdį, tačiau negalima pamiršti ir gero, tvarkingo kirpimo svarbos. Kokybiškas kirpimas ir kruopščiai sutvarkyta barzda gali kiekvienam žmogui suteikti daugiau pasitikėjimo savimi ir net visiškai pakeisti išvaizdą – tuo įsitikino ir benamį apkirpęs kirpėjas.

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Prancūzų garsenybių kirpėjas Davidas Kodatas yra tikras stebukladarys, kai rankose laiko žirkles ir mašinėlę. Jis sulaukė gausybės pagyrų „TikTok“ platformoje už tai, kad nemokamai apkirpo benamį vyrą, o pokytis išties prilygsta skirtumui tarp dienos ir nakties

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„Kai buvau vaikas, mano šeimai ir man teko išgyventi labai sunkų laikotarpį. Mes taip pat buvome benamiai. Tų akimirkų niekada nepamiršau ir visada jas išlaikiau atmintyje“, – portalui „Bored Panda“ pasakojo Davidas.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kirpykla

Idėja nemokamai apkirpti benamius kilo iš asmeninės skaudžios patirties

Jis paaiškino, kad būtent todėl jaučia ypatingą artumą žmonėms, kurie susiduria su sunkumais:

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„Esu labdaros organizacijos narys, todėl kiekvieną sekmadienį dalijame maistą benamiams. Tuomet man kilo mintis pasiūlyti jiems ir savo paslaugas.“

Davidas yra vienas kukliausių ir nuoširdžiausių žmonių, su kuriais teko kalbėtis. Jis portalui „Bored Panda“ pasakojo, kad darbas su garsenybėmis labai skiriasi nuo darbo su kitais klientais.

„Tai visai kitas pasaulis. Labai sudėtinga“, – atviravo jis.

Tačiau jam patinka gyvenimo įvairovė ir nuolatiniai pokyčiai: vieną dieną jis dirba savo salone, kitą – gatvėje, o dar kitą pas jį apsilanko pasaulinio lygio žvaigždės.

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„Benamių kirpimas leidžia man tvirtai stovėti ant žemės ir prisiminti tai, ką pats esu patyręs“, – sakė jis.

Davidas taip pat atskleidė, kad iš tiesų niekada nesvajojo tapti kirpėju – šį kelią pasirinko neturėdamas kitos išeities:

„Mokykloje man sekėsi ne itin gerai, todėl tėtis privertė mane mokytis šio amato. Pradėjau labai anksti, o vėliau jis man patiko.“

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Labiausiai savo darbe jis vertina lankstumą: vieną dieną gali kurti šukuosenas garsenybėms užsienyje, o kitą – kirpti žmones, kuriems reikia pagalbos, gatvėje.

„Nesvarbu, kokia jūsų profesija, manau, kad visi galime daryti gera aplinkiniams. Nesvarbu, ar esate kirpėjas kaip aš, ar dirbate kitą darbą, vis tiek galite padėti. Tiesiog turime nepamiršti mylėti žmonių, kurie yra priešais mus“, – sakė jis.

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Apkirpus benamį – stulbinantys pokyčiai

Namų neturinčių asmenų nemokamas kirpimas Davidui nėra svetimas, o pokyčiai po tokių apsilankymų būna stulbinantys.

Šiuo atveju aiškiai matyti, kiek daug džiaugsmo benamiui vyrui suteikė nauja išvaizda, ir tai internete sukėlė daugybę emocijų.

Davidas ilgus žilus plaukus pavertė tvarkinga ir madinga šukuosena. Tuo pat metu jis gerokai patrumpino ir anksčiau visiškai nesutvarkytą barzdą, siekusią net pilvą.

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Kirpėjas Davidas turi nuosavą saloną Strasbūre ir yra sukaupęs nemenką sekėjų būrį internete. Vien „TikTok“ platformoje jį seka 136 tūkst. žmonių. Tuo metu „Instagram“ paskyroje naujų jo vaizdo įrašų laukia dar 24 tūkst. gerbėjų.

Daugelyje Davido vaizdo įrašų galima pamatyti įvairias garsenybes, tarp jų ir nemažai profesionalių futbolininkų. Tai neabejotinai prisideda prie jo populiarumo socialiniuose tinkluose.

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Vis dėlto ne mažiau žmones traukia ir paties kirpėjo talentas. Labai malonu stebėti, kaip kruopščiai ir tiksliai jis dirba su klientų plaukais.

Ypač išsiskiria jo gebėjimas atlikti nepriekaištingus perėjimus ir formuoti itin tikslias plaukų linijas, dėl kurių pas jį sugrįžta ne vienas.

@davidkodatofficial Haïr transformation 😱 #fyp #pour #SingapoReimagine #foryoupage #hairtransformation #barber #fypchallenge #tiktok #homeless #satisfying ♬ Moulaga - Heuss L'enfoiré

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