Aukštą cholesterolį sumažinti padės šie produktai: ragina išbandyti

Mantas Liekis sako, kad dažniausiai aukštą cholesterolį gali sukelti neteisinga mityba, rūkymas, alkoholio vartojimas, genetika, nutukimas, neaktyvumas, stresas, tam tikrų medikamentų vartojimas, skydliaukės problemos.

„Bendro cholesterolio kiekis sveikiems žmonėms, neturi viršyti 5,2 mmol/l. Normalus „blogojo“ cholesterolio (MTL) kiekis kraujyje yra < 3 mmol/l, o „gerojo“ cholesterolio (DTL) – moterims: >1,2 mmol/l, vyrams: >1 mmol/l.“ – sako jis.

REKLAMA

REKLAMA

Mitybos specialistas teigia, kad yra skirtingų rūšių cholesterolis. Žemos tankio lipoproteinai (ŽTL) – dažnai vadinami „bloguoju“ cholesteroliu, o aukšto tankio lipoproteinai (ATL) – vadinami „geruoju“ cholesteroliu.

REKLAMA

„ŽTL laikomas blogu, nes jis prisideda prie aterosklerozinių plokštelių kaupimosi arterijose, kurios gali sukelti arterijų susiaurėjimą ar užsikimšimą. Aukštas ŽTL cholesterolio lygis didina širdies ligų ir insulto riziką.

ATL laikomas geru, nes padeda pašalinti kitas cholesterolio rūšis, įskaitant ŽTL, iš kraujotakos. Jis transportuoja ŽTL cholesterolį į kepenis, kuris tada jį pašalina iš organizmo.

Trigliceridai nėra cholesterolio forma, tai yra dažniausiai organizme randama riebalų rūšis, kuri naudojama energijai.

REKLAMA

REKLAMA

Trigliceridai funkcijų požiūriu skiriasi nuo cholesterolio, tačiau jie dažnai matuojami kartu su ATL ir ŽTL, nes aukštas trigliceridų lygis gali prisidėti prie aterosklerozės, ypač kai šis susiję su žemu ATL ir aukštu ŽTL lygiu“, – teigia M. Liekis.

Aukšto cholesterolio požymiai

Mitybos specialistas pasakoja, kad didelis cholesterolio kiekis paprastai neturi jokių simptomų. Tačiau galima atkreipti dėmesį į kūne atsiradusius pokyčius.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Ant savo kūno galima pamatyti ksantomas, tai geltoni ar rudi mazgeliai odoje, dažniausiai susiformuoja aplink kelių ir alkūnių sąnarius arba ant sausgyslių. Taip pat, galima susidurti su riebalų sankaupomis vokų kampuose.

Be to, galima susidurti su dusuliu, skausmu širdies plote, padidėjusia blužnimi, padidėjusiu kūno svoriu, aštriu pilvo skausmu“, – sako M. Liekis

Maisto produktai cholesterolio mažinimui

Vyras sako, kad į savo mitybos racioną būtų naudinga įtraukti daug skaidulų, uogų, daržovių, vaisių, liesų baltymų. Pavyzdžiui, liesą mėsą, lieso pieno produktus, žuvies produktus, riešutus, sojų produktus, avižas, miežius, alyvuoges, avokadus, saulėgrąžas, gerti pakankamai skysčių.

REKLAMA

„Liesoje mėsoje yra mažiau sočiųjų riebalų nei riebesnėje mėsoje, riebūs ir perdirbti mėsos produktai gali padidinti blogojo cholesterolio kiekį. Be to, liesa mėsa yra geras baltymų šaltinis be sočiųjų riebalų pertekliaus.

Liesuose pieno produktuose yra mažiau sočiųjų riebalų nei riebiuose pieno produktus, svarbu nevalgyti liesų produktų praturtintu cukrumi. Vartojant liesus pieno produktus galima pakeisti produktus, kurie gali padidinti cholesterolio kiekį organizme, tuo pačiu aprūpinant organizmą kalciu ir vitaminu D.

REKLAMA

Riebiose žuvyse, tokiose kaip lašiša, skumbrė ir sardinės, yra daug omega-3 riebalų rūgščių, kurios žinomos dėl savo naudos širdies sveikatai, įskaitant galimą cholesterolio kiekį mažinantį poveikį. Omega-3 gali padėti sumažinti trigliceridų kiekį ir gali šiek tiek padidinti DTL cholesterolio kiekį.

Riešutai yra geras skaidulų šaltinis ir juose yra nesočiųjų riebalų, kurie gali padėti sumažinti blogojo cholesterolio kiekį ir pagerinti širdies sveikatą. Juose taip pat gausu vitamino E, kuris gali padėti išvengti apnašų susidarymo arterijose.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Sojos baltymai gali padėti sumažinti blogojo kiekį. Maisto produktai, tokie kaip tofu, sojų pienas, yra gera alternatyva perdirbtai mėsai ir riebiems pieno produktams, kuriuose yra daug sočiųjų riebalų“, – pasakoja mitybos specialistas Mantas Liekis.

Produktai, didinantys cholesterolio kiekį

M. Liekis sako, kad cholesterolį didina perdirbta mėsa, tokiuose gaminiuose kaip dešros, šoninė ir dešrainiai yra daug sočiųjų riebalų, o kartais ir transriebalų, kurie gali padidinti cholesterolio kiekį.

REKLAMA

„Greitas maistas, greitas maistas turi daug kalorijų, sočiųjų riebalų, transriebalų ir cholesterolio. Greito maisto vartojimas gali padidinti blogojo cholesterolio kiekį ir padidinti nutukimo riziką.

Keptas maistas, maistas, kuris yra gruzdintas, dažnai gaminamas aliejuje su sočiaisiais riebalais ir transriebalais. Šie riebalai gali padidinti blogojo cholesterolio kiekį.“

Taip pat žmonės nenutuokia, kad gali užsikelti cholesterolį valgydami dešrą, saldainius, įvairius pyragaičius, ledus, pusgaminius, alkoholį“, – sako vyras.

Preparatai, padidėjus cholesteroliui

„Jei turite aukštą cholesterolio kiekį, sprendimą dėl vaistų vartojimo reikia priimti pasikonsultavus su gydytoju. Papildai, kuriuos galite išbandyti: HCL fermentus, kurkuminą, probiotikus, omega-3, raudonųjų mielių ryžius“, – sako mitybos specialistas.