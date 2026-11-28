Savo prognozėmis apie būsimą delčią su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais dalijosi būrėja, astrologė Vaiva Budraitytė.
Numatomas itin palankus laikas
Kalendorinę žiemą pradėsianti delčia prognozuojama kaip itin palankus, harmoningas laikas. Astrologė dalijosi, kad veiklos bus pakankamai, o darbai turėtų sektis.
Taip pat ji ragino visus atkreipti į dėmesį į įdėtas pastangas – jos šiuo periodu atneš džiuginančių rezultatų.
„Vis tik nuo ketvirtos dienos vertėtų būti atsargesniems. Tuo metu gali padaugėti įvairių negalavimų ir susirgimų, todėl svarbu nepamiršti poilsio ir rūpintis savijauta“, – patarė ji.
Anot pašnekovės, šiuo laiku vertėtų pasisaugoti sniego, plikledžio ir ledo, nes gali išaugti traumų tikimybė.
„Nuo ketvirtos dienos reikėtų pasistengti būti apdairiais, nerizikuoti ir neskubėti, nes tai gali padėti išlikti sveikiems“, – nurodė ji.
Sudėtingiausia diena – penktadienis
Pasidomėjus V. Budraitytės, kurią šios savaitės dieną ji išskirtų kaip pačią sudėtingiausią, pašnekovė nurodė, kad tai – penktadienis.
„Ši diena gali būti sudėtingesnė, todėl vertėtų elgtis apdairiau ir vengti skubotų sprendimų“, – patarė ji.
Taip pat astrologė nurodė, kad kai kuriems žmonėms tai bus itin neblogas metas svarbiems susitikimams ir kitiems reikšmingiems darbams tvarkyti. Vis tik reikšminga išlaikyti saiko jausmą ir nepamiršti rūpintis savo sveikata.
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