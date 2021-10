Atskleidė, kada geriausia valgyti pusryčius, jei siekiate numesti svorio

Ekspertas pasidalino, kodėl tie, kurie laikosi plano, turėtų valgyti pusryčius. Jis sakė: „Jei planuojate išbandyti protarpinį badavimą, paprastai rekomenduočiau tai daryti palaipsniui. Taigi pradėkite nuo maisto suvartojimo per 12 valandų, o likusį laiką pasninkaukite, tada pereikite prie aštuonių valandų valgymo laikotarpio.

Norėčiau pabrėžti, kad yra vis daugiau įrodymų, kad geriau vakarienę valgyti anksčiau, o ne vėlai ir tada, praleidus pusryčius, sėsti pietauti. Taigi, nors ir laikotės valgymo laiko ribojimo, rekomenduočiau nustoti valgyti iki 20 valandos ir nevalgyti nieko kaloringo iki kitos dienos pusryčių, rašo express.co.uk

Jei nieko nevalgėte 12 valandų, tada pusryčiauti galite 8 valandą ryte. Tada galite pabandyti pusryčius nukelti šiek tiek vėliau, iki 10 valandos ryto. Tokiu atveju galbūt norėsite pusryčiams išgerti ką nors panašaus į kokteilį ‒ tai gali būti patogiau, jei esate darbe“.

Protarpinis badavimas padeda lieknėjantiems suvartoti kalorijų deficitą

Pusryčių perkėlimas 10 valandai reiškia, kad tie, kurie laikosi protarpinio badavimo plano, gali valgyti iki maždaug 18 valandos. Be to, daugelis žmonių laikosi tokio plano net to nesuvokdami.

Protarpinis badavimas padeda lieknėjantiems suvartoti kalorijų deficitą, taip pat keičia hormonų kiekį, palengvina svorio metimą. Tiems, kurie laikosi plano, bet dirba ilgiau ir nori valgyti vakare, ekspertas rekomenduoja pavalgyti iki 20 valandos.

Dr Mosley aiškino: „Daugeliui pusryčiai vidurdienį padeda pratęsti nevalgymo laikotarpį ir taip išnaudoti visą pasninkavimo naudą. Aš raginu žmones pasimėgauti vakariene anksčiau, tarkime, iki 19 ar 19.30. Pabandykite nebevalgyti po 20 valandos nieko kaloringo. Kyla didelė pagunda užkandžiauti po vakarienės, o tai prideda gana daug kalorijų.

Žinome, kad riebalai ir cukrus, kuriuos suvartojame vėliau vakare, mūsų virškinimo sistemoje išlieka daug ilgiau, nes mūsų kūnas nakčiai tiesiog „užsidaro“. Virškinimo procesas sustoja ir tikrai neįvertina to vėlyvo vakaro užkandžio“.

Nesvarbu, ar valgote pusryčius 8 ar 10 valandą, yra tam tikrų maisto produktų, kurie gali padėti ilgiau išlikti sotiems ir suteikti organizmui daug naudos. Specialistas rekomenduoja ryte valgyti pakankamai baltymų. Tai gali ne tik slopinti apetitą, bet ir padėti suvaldyti potraukį maistui prieš pietus.

Pusryčiams, norėdami gauti daug baltymų, valgykite graikišką jogurtą, kiaušinius, baltyminius blynus ir liesą mėsą. Dr Mosley sakė: „Valgydami baltymus pusryčiams, ilgiau jausitės sotūs, nes po baltymų valgio smegenyse padaugėja cheminės medžiagos, vadinamos tirozinu, kiekis. Artėjant sekančiam valgymui, padidindamos dopamino tiekimą, smegenys patiria daug silpnesnį dopamino smūgį, kai vartojamas didelio kaloringumo maistas“.

Ekspertas rekomenduoja kasdien suvalgyti apie 50–60 g baltymų.