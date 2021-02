Atskleidė, dėl ko vis prisvyla blynai: daugiau tai jums nepasikartos

Maisto dėžučių gamintojas „Gousto“ praėjusiais metais apklausos būdu išsiaiškino, kad iš visų pasaulio patiekalų žmonėms sunkiausiai sekasi gerai išsikepti blynų.

Gera naujiena ta, kad jei ir jūs gerai blynų kepti nemokate, yra šeši būdai išvengti dažniausiai pasitaikančių klaidų. Štai viskas, ką reikia žinoti, rašoma dailystar.co.uk.

Neturite tinkamų priemonių

Profesionalių įrankių blynų kepimui nereikia, bet jei naudosite netinkamą keptuvę, blynai gerai neiškeps. Jei norite išsikepti tobulų blynų, keptuvė turi būti be įbrėžimų, nesusidėvėjusi ir nesulinkusi. Geriausia naudoti keptuvę nelimpančia danga, kad karštis tolygiai pasiskirstytų po visą jos paviršių.

Kepate netinkamoje temperatūroje

Kepant blynus temperatūra yra vienas svarbiausių dalykų. Jei ji bus per aukšta, blynai sudegs iš išorės ir liks neiškepę iš vidaus. Jei ji bus per žema, kepimas užtruks per ilgai ir skonis bus ne tas.

Chrisas O‘Neillas, „The Breakfast Club“ vyriausiasis virtuvės šefas, „The Huffington Post“ sakė: „Blynų tešlos jokiu būdu nepilkite į šaltą keptuvę. Visų pirma keptuvę įkaitinkite ant vidutinės kaitros maždaug tris minutes, o tada jau pilkite tešlą.“

Tešlą per ilgai plakate

Kad blynų tešloje neliktų gumulėlių, daugelis žmonių ją plaka per ilgai. Taip gumulėlių išties neliks, bet taip pat neliks ir oro burbuliukų, kurie blynams suteikia purumo.

Patricia Trijbits, Londone esančių blynų namų „Where the Pancakes Are“ įkūrėja, sako: „Tešlą maišyti reikia švelniai. Sustokite dar prieš jai įgaunant klijų konsistenciją.“

Skystus ir sausus ingredientus maišote kartu

Geriausias būdas išvengti gumulėlių tešloje yra skystus ir sausus tešlos ingredientus maišyti atskirai. Iš pradžių sausus ingredientus maišykite su sausais, o skystus – su skystais, ir tik tuomet viską sudėkite į vieną vietą ir plakite, kol išeis tolygi tešla. Taip tešla bus daug lygesnė ir glotnesnė, be nepageidaujamų gumulėlių.