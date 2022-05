Atšilus orams jaučiate sutrikusio žarnyno simptomus? Štai kokios galimos to priežastys

REKLAMA

Kaip dirgliosios žarnos simptomai pasireiškia šiltuoju sezonu

Pavasario sezoną daugelis skundžiasi dirgliosios žarnos sindromu, o oro pasikeitimas gali būti paūmėjimo priežastis. Dėl alergijos žydinčiai gamtai, neretai atsiranda DŽS simptomai. Įkvėpus žiedadulkių, jos gali persikelti į žarnyną ir sukelti dirginimą virškinamajame trakte. Žmonės įprastai pavasario metu skundžiasi paūmėjusiais: pilvo skausmais, vidurių užkietėjimu arba viduriavimu (kurie dažnai būna pakaitomis), pilvo pūtimu, dujų kaupimusi, gleivėmis išmatose. Nemalonūs simptomai dažniausiai pablogėja po valgymo.

Kaip tinkamai vartoti žalumynus ir uogas, kai jie atsiranda

Kalbant apie mitybą, svarbu užtikrinti tai, kad suvalgytumėte reikiamą kiekį vaisių, daržovių ir uogų, jog gautumėte pakankamai skaidulų, būtinų sklandžiam virškinimui. Tačiau tie, kurie kenčia nuo DŽS, turėtų vengti vartoti daugiau maisto produktų, kurie lemia didesnę dujų gamybą, pavyzdžiui: ankštinių augalų, žiedinių ir Briuselio kopūstų, grybų, porų ir brokolių. Džiovintus vaisius taip pat reikėtų vartoti saikingai, be to specialistai pataria, vengti valgyti vaisius (šviežius ir džiovintus) iškart po valgio, nes jie yra labai saldūs, dėl to daugiau fermentuojasi ir sukelia virškinimo veiklos sutrikimus. Jeigu jaučiate DŽS simptomų paūmėjimą, rinkitės valgyti vaisius ir uogas, kuriuose yra mažiau fruktozės: bananus, mėlynes, braškes, vynuoges, spanguoles, apelsinus, avietes ir ananasus.

Būdai, pagerinti žarnyno veiklai

Per dieną rekomenduojama išgerti apie du litrus vandens – geriant jį ne valgio metu ir ne iškart pavalgius. Beje, mitybos specialistai pabrėžia, kad per daug chloro turintis vandentiekio vanduo gali pakenkti virškinimo sistemos darbui, mat chloras yra itin šiurkštus chemikalas. Jeigu norite gerti vandentiekio vandenį, jį rekomenduojama filtruoti. Patariama reguliariai mankštintis ir sportuoti, nes fizinė veikla padeda dažniau išvengti užkietėjusių vidurių.

Kiti patarimai, norint palengvinti DŽS simptomus arba jų išvengti:

Valgykite įprastus patiekalus;

Laikykitės reguliaraus mitybos grafiko;

Valgydami neskubėkite – atsisėskite ir lėtai kramtykite maistą;

Reguliariai sportuokite, pavyzdžiui: vaikščiokite, važiuokite dviračiu ar plaukiokite;

Skirkite laiko poilsiui (nes dėl streso irgi gali paūmėti DŽS).

Rinkitės probiotikus, kurie gali sumažinti varginančius simptomus. Dirgliosios žarnos sindromo atsiradimą lemia daug veiksnių, tačiau vienas iš dažnai pasitaikančių – žarnyno mikrobiotos disbalansas. Pastarasis gali sukelti padidėjusį žarnų sienelės pralaidumą, dėl ko ilgainiui atsiranda ir padidėjęs žarnų jautrumas bei skausmas. Teigiamas probiotikų poveikis mažinant dirgliosios žarnos simptomus pagrįstas moksliškai, todėl jei skundžiatės anksčiau įvardintais simptomais, probiotikai – vienas iš galimų variantų, kaip sau padėti;

Rašykite maisto ir simptomų dienoraštį, kad sužinotumėte, ar atitinkama dieta veikia jūsų simptomus. Tačiau, nepamirškite, kad simptomus gali sukelti ne vien ką tik suvalgytas maistas, o ir tai, ką valgėte anksčiau net ir prieš dieną.