Atsikratykite pilvo riebalų: atskleidė auksinius patarimus

Nuo gervuogių iki kreminių avokadų – augalinis maistas nėra vien tik skanus kąsnis. Šie maisto produktai, kuriuose gausu vitaminų, mineralų ir antioksidantų, gali padėti sumažinti visceralinių riebalų kiekį.

Tačiau svarbiausias ingredientas, slypintis augalinės kilmės produktuose, atrodo, yra angliavandenių rūšis – skaidulos, rašo express.co.uk.

„Holland ir Barrett“, sveiko maisto parduotuvių tinklas, paaiškina, kad tirpios skaidulos sugeria vandenį ir sudaro gelį, kuris padeda sulėtinti maisto judėjimą virškinimo sistemoje.

Ką sako tyrimai?

Tai padeda ilgiau jaustis sotesniems, todėl valgome mažiau ir per daug neužkandžiaujame. Be to, moksliniai tyrimai, paskelbti žurnale „Obesity“, atskleidė, kad vos 10 gramų tirpių skaidulų per dieną gali turėti įtakos pilvo riebalams.

Ištyrę 1 114 žmonių, Wake Forest baptistų medicinos centro mokslininkai nustatė, kad tam pakanka į sveiką mitybą įtraukti tokių maisto produktų kaip daržovės, vaisiai ir pupelės.

Tyrimo pradžioje dalyviams buvo atlikta bendra sveikatos patikra, jie užpildė išsamų gyvenimo būdo klausimyną. Jiems buvo atlikta kompiuterinė tomografija (KT), kuri yra vienintelis tikslus būdas išmatuoti visceralinių riebalų kiekį.

Po penkerių metų mokslininkai pakartojo tą patį procesą, kad nustatytų visceralinių riebalų kiekį ir mitybos intervencijas.

Tyrimo išvada skelbė, kad per dieną suvartojant 10 gramų tirpių skaidulų, visceraliniai riebalai per penkerius metus sumažėjo 3,7 proc. Pasak Alexo Gloverio, „Holland and Barrett“ vyriausiojo mitybos specialisto, tai reikšmingas visceralinių riebalų sumažėjimas.

Be to, skaidulų derinimas su vidutinio sunkumo mankšta sumažino pilvo riebalų kiekį per tą patį laikotarpį 7,4 proc.

Tyrimo vadovė Kristen Hairston sakė: „Mūsų tyrimas parodė, kad keli paprasti pakeitimai gali turėti didelį poveikį sveikatai“.

Energingai mankštintis

Kalbant apie fizinį aktyvumą, tyrėjų komanda rekomendavo energingai mankštintis po 30 minučių du-keturis kartus per savaitę.

Jie taip pat teigė, kad dešimt gramų tirpių skaidulų galima gauti suvalgant du mažus obuolius, 200 gramų žaliųjų žirnelių ir 100 gramų pupelių.

Tačiau jei obuoliai, žirniai ar pupelės jūsų nežavi, galite rinktis ir kitus augalinius maisto produktus. A. Gloveris sakė: „Puikūs skaidulų šaltiniai yra pupelės ir ankštiniai augalai, sveiki grūdai, žalumynai, sėklos, vaisiai, daržovės.

Įvairių rūšių skaidulų valgymas iš įvairios augalinės dietos yra viena iš svarbių sveikų intervencijų, skirtų visceraliniams riebalams mažinti.

Tai svorio mažinimas, fizinis aktyvumas, druskos ir perdirbto maisto mažinimas, didesnis vaisių ir daržovių suvartojimas“.

Nors skaidulos turi daug žadančių privalumų, ekspertas pasidalijo, kad nėra „vieno supermaisto“, kuris stebuklingai sumažintų visceralinių riebalų kiekį.

Štai kodėl A. Glover rekomendavo įtraukti į dietą maistą, kuriame gausu skaidulų, kad gautumėte naudos iš įvairių maistinių medžiagų.