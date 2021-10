Atsakė į pikantišką klausimą: kiek kartų per savaitę mylisi poros?

Kinsey instituto atliktas tyrimas sekso, reprodukcijos ir lyties klausimais rodo, kad yra vienas pagrindinis kintamasis, kuris numato, kaip dažnai žmonės turi lytinių santykių.

Kintamuoju išskiriamas amžius, kuomet skirtingais gyvenimo etapais yra skirtingas seksualinės veiklos lygis, rašo express.co.uk.

Priklauso nuo amžiaus

Daugiausia lytinių santykių turi 18–29 metų žmonės, vidutiniškai 112 sueičių per metus, vidutiniškai du kartus per savaitę.

Sueičių skaičius sumažėja 30-39 metų amžiaus asmenų tarpe, kurie mėgaujasi seksu tik vidutiniškai 86 kartus per metus arba 1,6 karto per savaitę. Taip gali būti dėl to, kad trisdešimtmečiai tradiciškai yra žmonės turintys mažų vaikų.

40–49 metų amžiaus tarpe lytiniai santykiai vyksta tik 69 kartus per metus.

Pasak tyrimo išvadų, santuoka buvo pagrindinis seksualinės veiklos dažnumo rodiklis, nes 34 procentai susituokusių porų lytinius santykius turi du ar tris kartus per savaitę. 45 proc. lytinių santykių turi kelis kartus per mėnesį, o 13 proc. – tik kelis kartus per metus.

Įdomu tai, kad tie, kurie turėjo lytinių santykių keturis ar daugiau kartų per savaitę, nepranešė, kad jaučiasi laimingesni nei tie, kurie turėjo lytinių santykių tik kartą per savaitę.

Rašydamas apie tyrimo rezultatus, daktaras Justinas Lehmilleris sakė: „Pagrindinė šių tyrimų istorija yra ta, kad senstant mūsų tikimybė susirgti lėtinėmis sveikatos ligomis didėja. Tai savo ruožtu neigiamai veikia seksualinės veiklos dažnumą ir kokybę".

Pasitenkinimą nulemia ir kiti aspektai

Seksualinio pasitenkinimo bei dažnumo tyrimas buvo atliktas po to, kai paaiškėjo, kad vyrai, turintys tam tikrą varpos dydį yra labiau linkę moteriai padėti patirti orgazmą.

Tyrimas, kuris buvo paskelbtas žurnale „Seksualinės medicinos žurnalas“, parodė, kad moterys, kurioms labiau priimtinesnės ilgesnio dydžio varpos, dažniau patiria vaginalinį orgazmą, be papildomos klitorio stimuliacijos.

Skelbdami išvadas mokslininkai rašė: „Tyrimai rodo, kad moterų orgazmui varpos ir makšties santykių metu įtakos turi su fizine kūno ištverme susijusios vyrų partnerio savybės. Varpos dydis yra svarbus daugeliui moterų, tačiau pirmenybė ilgesnei varpai yra susijusi su didesniu makšties orgazmo nuoseklumu“.