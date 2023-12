Atrado superinį kiaulienos nugarinės receptą: taps stalo pažiba

Sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė pasakoja, kad kiauliena – baltymų ir geležies šaltinis. Tiesa, svarbu nepamiršti paįvairinti savo raciono žuvimi, ankštinėmis kultūromis ir daržovių gausa, rašoma pranešime spaudai.

Tinkamai paruošta kiauliena – puikus baltymų, mineralų bei vitaminų šaltinis

Sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė teigia, jog kiauliena gali būti puikus baltymų, geležies, cinko, kalio, A, D ir B grupės vitaminų šaltinis.

Lyginant ją su aviena ar jautiena, kiaulienoje yra daugiau tiamino (B1 vitamino), tačiau jos nauda žmogaus organizmui priklauso ir nuo mėsos paruošimo būdo. Ekspertė kiaulieną rekomenduoja virti, troškinti, kepti orkaitėje arba ant griliaus.

REKLAMA

REKLAMA

Vis dėlto, negalima pamiršti ir saiko principo. „Kiauliena, lyginant su baltos mėsos rūšimis, turtingesnė sočiaisiais riebalais – tai maisto komponentas, skatinantis širdies ir kraujagyslių ligų riziką.

REKLAMA

Dėl šios priežasties kiauliena, kaip ir kitomis raudonos mėsos rūšimis, nereikėtų mėgautis dažniau nei kartą per savaitę. Be to, pirmenybę reikėtų teikti liesesnėms kiaulienos dalims ir ruošti mėsą be papildomų riebalų“, – primena dr. E. Gavelienė.

Kiauliena – iš aukščiausius standartus atitinkančių ūkių

Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pastebi, kad šaltuoju metų laiku, kai gaminame namuose, pirkėjai dažniausiai į krepšelius įsideda smulkintos kiaulienos, nedidelių fasuotų jos gabaliukų, sveriamų mėsos gaminių ar jau paruoštų kepti pamarinuotų kepsnelių.

REKLAMA

REKLAMA

Renkantis mėsą parduotuvėje ekspertė pataria atkreipti dėmesį, kad kiauliena būtų šviesiai rausvos spalvos, mėsos paviršius – sausas, pakuotėje neturėtų būti skysčio: „Nusipirkę gabalą mėsos, dalį jo galite užšaldyti, bet patartina šaldiklyje nelaikyti ilgiau kaip 6 mėnesius.“

Kulinarijos technologai kviečia šventėms išsikepti kiaulienos nugarinę su džiovintomis slyvomis.

Kiaulienos nugarinė įdaryta džiovintomis slyvomis

Reikės:

1 kg kiaulienos nugarinės;

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

200 g džiovintų slyvų;

3 šaukštai alyvuogių aliejaus;

1šaukšto medaus;

šiek tiek apelsino arba citrinos sulčių;

džiovintų žolelių, druskos, pipirų – pagal skonį.

Kaip gaminti:

Peiliu per visą mėsos gabalo ilgį padarykite įpjovą. Džiovintas slyvas nuplaukite ir nuplikykite verdančiu vandeniu. Paspausdami sukiškite slyvas į mėsos įpjovą. Šviežiai spaustose apelsinų arba citrinų sultyse ištirpinkite medų, suberkite prieskonius, įpilkite aliejaus ir išmaišykite. Marinatą užpilkite ant mėsos, ją įtrinkite ir palikite 2-3 valandoms. Dėkite mėsą į kepimo formą, įpilkite į ją šiek tiek vandens. Mėsą pridenkite folija ir 180 laipsnių orkaitėje kepkite maždaug 45 minutes. Tada mėsą atidenkite ir kepkite dar 15 – 20 minučių. Iškepusią mėsą palikite praaušti. Ji bus skani tiek šilta, tiek šalta.

Skanaus!