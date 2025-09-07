Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai

Astrologų žinia Zodiako ženklams: neplanuokite aktyvių darbų

2025-09-07 12:49 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-09-07 12:49

Astrologai sako, kad energija sekmadienį bus nestabili, todėl verta sustoti ir neplanuoti aktyvių darbų.

Astrologija (nuotr. Shutterstock.com)

Astrologai sako, kad energija sekmadienį bus nestabili, todėl verta sustoti ir neplanuoti aktyvių darbų.

Rugsėjo 7-osios horoskopas: mėnulio užtemimo tylos diena

Šiandien verta sustoti ir neplanuoti aktyvių darbų ar svarbių sprendimų, nes energija bus nestabili. Užtemimas sustiprins emocijas, todėl svarbiausia – jas stebėti, o ne pasiduoti jų bangoms.

Ramios praktikos, meditacija ar tiesiog sąmoningas buvimas su savimi padės geriau suprasti vidinius poreikius. Ši diena skirta įsigilinti į jausmus ir paleisti tai, kas trukdo judėti pirmyn.

TAIP PAT SKAITYKITE:

AVINAS

Šiandien draugų ar bendraminčių ratas gali priminti apie senus pažadus, kuriuos metas peržiūrėti. Užtemimas išryškins, kurie ryšiai jus įkvepia, o kurie tik eikvoja jūsų jėgas. Tai tinkamas laikas nutraukti tuščius įsipareigojimus.

JAUTIS

Karjeros klausimai atsidurs dėmesio centre ir gali pasirodyti, kad reikia iš naujo įvertinti tikslus. Užtemimas gali atskleisti, kur slepiasi jūsų vidinis nepasitenkinimas darbu. Laikas priimti sprendimą, kuris leis jaustis laisviau.

DVYNIAI

Šiandien sustiprės noras ištrūkti iš rutinos ir pažvelgti plačiau. Užtemimas gali atnešti vidinį suvokimą, jog jūsų įsitikinimai turi keistis. Ieškokite patirčių, kurios praplečia sąmonę.

VĖŽYS

Gali išryškėti temos, susijusios su pasitikėjimu ir bendrais finansais. Užtemimas gali atverti senas baimes, bet kartu suteikti galimybę jas paleisti. Dalinkitės tik su tais, kurie jums tikrai artimi.

LIŪTAS

Santykiai šią dieną bus tarsi veidrodis, atspindintis jūsų pačių emocijas. Užtemimas gali paskatinti pamatyti, kas santykiuose iš tiesų vertinga. Tai metas atvirumui, net jei jis nepatogus.

MERGELĖ

Kasdieniai darbai ir sveikata gali pasirodyti jautresnės sritys. Užtemimas padės suprasti, kur persistengiate ir ką verta pakeisti rutinoje. Skirkite dėmesio kūnui ir poilsiui.

SVARSTYKLĖS

Šiandien kūryba ir širdies reikalai gali atsiverti naujai. Užtemimas atneš aiškumą, kas suteikia džiaugsmo, o kas tik eikvoja energiją. Pasirinkite tai, kas jus įkvepia.

SKORPIONAS

Namų erdvėje gali kilti daugiau emocijų nei įprasta. Užtemimas primins, kur reikia daugiau ramybės ir tvarkos. Laikas paleisti praeities nuoskaudas, kurios trukdo šeimos santykiams.

ŠAULYS

Šiandien būsite linkę dalintis mintimis ir labiau klausytis kitų. Užtemimas gali atnešti žinią ar suvokimą, kuris pakeis jūsų požiūrį. Tai diena, kai žodžiai turi didelę galią.

OŽIARAGIS

Užtemimas atkreips dėmesį į tai, ką laikote savo vertybėmis ir kas jums iš tiesų svarbu. Gali iškilti klausimas, ar tikrai viską matuojate pinigais. Tai puiki proga sustiprinti vidinį saugumą.

VANDENIS

Diena jums atneš gilesnį savęs pažinimą. Užtemimas leis pamatyti kur elgiatės prieš savo prigimtį. Tai metas drąsiai pasirinkti autentiškumą.

ŽUVYS

Šiandien norėsis ramybės ir atsitraukimo nuo išorinio triukšmo. Užtemimas gali atnešti stiprių sapnų ar vidinių įžvalgų. Pasitikėkite intuicija, ji dabar ypač aiški.

Naujasis tv3.lt kalendorius: čia rasite dienos horoskopą, orus, vardadienius. Išbandykite!

Horoskopą parengė Horoskopą parengė Egidijus Gubinas. 

