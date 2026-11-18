Užduoties autoriai teigia, kad ją pastebėti reikėtų vos per 15 sekundžių. Teigiama, kad greitai įveikę šį iššūkį žmonės pasižymi itin geru pastabumu ir turi „vanago akis“. Tad ar pavyks jums įveikti šį galvosūkį?
Optinė iliuzija: ar pavyks rasti žiurkę per 15 sekundžių?
Socialiniuose tinkluose nuolat pasirodo įvairūs vizualiniai galvosūkiai, kuriuose prašoma surasti paslėptą objektą, atskirti panašius paveikslėlius ar pastebėti skirtumą. Tokios užduotys patraukia dėmesį, nes suteikia aiškų tikslą ir leidžia greitai išbandyti savo pastabumą, rašoma timesofindia.com.
Šis galvosūkis iš pirmo žvilgsnio atrodo nesudėtingas. Paveikslėlyje matomas parkas, kuriame žmonės tvarko aplinką, dirba su šluotomis ir įvairiais įrankiais. Tačiau tarp daugybės detalių pasislėpė mažas objektas, kurį pastebėti nėra taip paprasta.
Užduotis – per 15 sekundžių surasti žiurkę. Pasiruoškite, įdėmiai apžiūrėkite paveikslėlį ir pabandykite nesiblaškyti.
Kodėl paslėptus objektus kartais taip sunku pastebėti?
Optinės iliuzijos veikia mūsų regėjimą ir smegenų gebėjimą apdoroti informaciją. Žiūrėdami į sudėtingą vaizdą, pirmiausia pastebime ryškiausius objektus, didesnes formas ir tai, kas iš karto patraukia dėmesį. Smulkesnės detalės gali likti nepastebėtos, net jei jos yra matomoje vietoje.
Tokie galvosūkiai dažnai kuriami taip, kad paslėptas objektas susilietų su aplinka, būtų uždengtas kitomis detalėmis arba atrodytų kaip įprasta paveikslėlio dalis. Dėl to žmogus gali kelis kartus peržvelgti tą pačią vietą ir vis tiek nepastebėti atsakymo.
Be to, 15 sekundžių laiko limitas sukuria papildomą iššūkį – žmogus pradeda skubėti, o tai gali trukdyti susikaupti ir įdėmiai apžiūrėti visą vaizdą.
Kur pasislėpė žiurkė?
Jeigu per skirtą laiką nepavyko rasti žiurkės, nenusiminkite – šis galvosūkis sukurtas taip, kad mažas objektas būtų sunkiai pastebimas.
Žiurkės ieškokite apatiniame kairiajame paveikslėlio kampe. Ji pasislėpusi už plastikinio butelio. Atidžiau įsižiūrėjus į šią vietą, galima pastebėti mažą žiurkės siluetą, kurį iš pradžių lengva palaikyti kita paveikslėlio detale.
Tokios užduotys primena, kad kartais svarbiausia ne žiūrėti kuo greičiau, o pastebėti tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo nereikšminga.