Ar pasiekiate kojų pirštus? Nustebsite, ką tai išduoda

Svarbu žinoti, kad tokie patikrinimai negali nustatyti diagnozės ar pakeisti medicininių tyrimų. Jie gali tik paskatinti atidžiau įvertinti savo savijautą, rašoma fakt.pl.
1. Kaklo apimties testas gali padėti įvertinti diabeto riziką
Išmatuokite savo kaklo apimtį. Jeigu esate moteris ir jūsų kaklo apimtis viršija 36 cm, o jeigu vyras – 39 cm, jums gali būti didesnė diabeto rizika.
2017 m. Bulgarijos medicinos universiteto universitetinėje ligoninėje atliktas tyrimas parodė, kad kaklo apimties matavimai padėjo tiksliau įvertinti riziką susirgti šia liga nei dažniau naudojamas liemens apimties matavimas.
Žmonės, kurių liemens apimtis taip pat yra per didelė, turėtų imtis atitinkamų prevencinių priemonių.
2. Krekerio kramtymo testas parodys, kaip organizmas skaido angliavandenius
Įsidėkite į burną paprastą krekerį ir pradėkite jį kramtyti stebėdami laikrodį. Atkreipkite dėmesį, po kiek laiko pajusite saldų skonį. Tai esą gali parodyti, kaip gerai organizmas skaido angliavandenius ir paverčia juos riebalais.
Jeigu saldų skonį pajuntate greičiau nei per 14 sekundžių, viskas gerai. Tačiau jeigu tam prireikia daugiau nei 30 sekundžių, gali būti, kad jūsų organizmas angliavandenius pasisavina ne taip efektyviai, todėl svoris gali augti greičiau.
Tokiu atveju rekomenduojama mažinti krakmolingų angliavandenių, tokių kaip ryžiai, duona ir makaronai, porcijas, ir valgyti daugiau daržovių.
3. Ar pasiekiate kojų pirštus? Tai gali būti susiję su širdies sveikata
Atsisėskite ant grindų nugara ir galva atsirėmę į sieną. Pasilenkite į priekį, išlaikydami tiesią nugarą, ir pabandykite pasiekti kojų pirštus.
Jeigu jums daugiau nei 40 metų ir nepavyksta jų pasiekti, gali būti didesnė širdies ir kraujagyslių ligų rizika.
2009 m. Japonijos nacionaliniame sveikatos ir mitybos institute atliktas tyrimas parodė, kad vidutinio ir vyresnio amžiaus žmonių, kurių lankstumas prastas, arterijos gali būti standesnės, todėl kraujotaka sulėtėja.
4. Kulkšnių odos spalva gali išduoti venų problemas
Atsisėskite, suglauskite kulkšnis ir palyginkite jų odos spalvą. Jeigu vienos kojos oda yra tamsesnė arba pastebite dėmių, gali būti, kad toje kojoje yra giliųjų venų varikozė.
Venų varikozė paprastai pasireiškia mėlynais arba violetiniais iškilimais ant kojų. Vis dėlto daugiau nei pusei žmonių gali kilti problemų dėl giliau esančių venų, o jų simptomai nėra matomi.
Dar vienas galimas paslėptos venų varikozės požymis – dienos pabaigoje jaučiamas kojų sunkumas, kuris praeina penkias minutes pagulėjus pakėlus kojas ir atremus jas į sieną.
Nors daugelis venų varikozę laiko tik kosmetine problema, negydoma ji gali ne tik sukelti diskomfortą, bet ir sunkiais atvejais lemti rimtų komplikacijų.
5. Lango rėmo testas gali padėti pastebėti regėjimo pokyčius
Iš kito kambario galo pažvelkite į durų arba didelio lango rėmą. Pirmiausia žiūrėkite tik dešine akimi, o kitą akį uždenkite 30 sekundžių. Tuomet pakartokite testą kaire akimi.
Jeigu vietoje tiesių kampų matote išlinkusias linijas, tai gali būti geltonosios dėmės degeneracijos požymis. Tokiu atveju būtinai apsilankykite pas gydytoją oftalmologą ir pasitikrinkite regėjimą.
6. Stuburo lenkimo testas gali padėti nustatyti sėdimojo nervo problemas
Šis testas skirtas žmonėms, kuriuos vargina nugaros skausmai. Atsisėskite ant kėdės, priglauskite smakrą prie krūtinės ir lėtai lenkite stuburą. Ištieskite vieną koją į priekį, išlaikykite tiesų kelį ir galiausiai nukreipkite pėdos pirštus į save.
Testą atlikite lėtai ir nedelsdami sustokite, jeigu pajutote stiprų skausmą. Jei taip nutinka, tikėtina, kad problemą sukelia sėdimasis nervas. Skausmas gali nepraeiti savaime, o negydomas nervo pažeidimas kai kuriais atvejais gali tapti nuolatinis.
7. Pėdos stuksenimo testas gali atskleisti širdies ritmo sutrikimus
Suraskite pulsą ant kaklo arba riešo ir pabandykite visą minutę ritmingai stuksenti koja į grindis. Bet kokie širdies ritmo netolygumai gali rodyti širdies ritmo sutrikimą.
Jeigu pulsas praleidžia dūžius arba staiga padažnėja, tai gali būti prieširdžių virpėjimo požymis. Negydomas šis sutrikimas gali padidinti infarkto ir insulto riziką. Pastebėję tokius požymius, kuo greičiau kreipkitės į gydytoją.
8. Pėdų jautrumo testas padės pastebėti galimą nervų pažeidimą
Nusiaukite batus ir kojines, atsigulkite tiesiai ir užmerkite akis. Paprašykite draugo vieną sekundę rodomuoju pirštu paliesti jūsų kojų pirštus.
Liečiama tokia tvarka: dešinės kojos didysis pirštas, dešinės kojos mažasis pirštas, kairės kojos didysis pirštas, dešinės kojos mažasis pirštas, dešinės kojos vidurinis pirštas ir kairės kojos vidurinis pirštas.
Kiekvieną kartą garsiai pasakykite, kurios kojos pirštas buvo paliestas.
Šis testas ypač svarbus diabetu sergantiems žmonėms, nes padidėjęs cukraus kiekis kraujyje gali pažeisti pėdų nervus. Daugelis žmonių net neįtaria turintys tokią problemą.
Ši technika vadinama Ipswich testu. Teigiama, kad ji gali padėti nustatyti nervų pažeidimus net 81,2 proc. žmonių.
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