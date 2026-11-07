Patyręs infarktą vyras mirė 28 minutėms: sugrįžęs „iš anapus“ pasiuntė žinutę visiems

Australijoje, Viktorijos valstijos Džilongo mieste gyvenantis kovos menų instruktorius teigė, kad per šį įvykį jautėsi tarsi žvelgtų į save ir aplink vykstančius dalykus iš viršaus, rašo express.co.uk.
Gyvybę išgelbėjo greita aplinkinių reakcija
Širdies smūgis vyrą ištiko per įprastas krepšinio rungtynes. Jo sūnus Džošua iškvietė greitąją pagalbą, o sporto salėje tuo metu ne tarnybos metu ten dirbusi slaugytoja nedelsdama ėmėsi veiksmų ir pradėjo gaivinti vyrą.
Atvykus medikams Phillis buvo skubiai išvežtas į ligoninę. Ten jis tris dienas išbuvo be sąmonės, kol atsigavo po širdies smūgio. Vyrui taip pat prireikė operacijos, kurios metu buvo įstatytas stentas.
Tik pabudęs jis sužinojo, kad kliniškai miręs buvo 28 minutes. Vyras mano, kad išgyventi jam padėjo tai, jog sporto salėje buvo daug žmonių, galėjusių suteikti pagalbą. Jis abejoja, ar be jų kas nors būtų laiku pastebėjęs, kas nutiko.
Po savaitės ligoninėje Phillis grįžo prie įprasto gyvenimo. Jo teigimu, greičiau atsigauti padėjo pozityvus nusiteikimas ir gera fizinė forma.
„Viskas priklauso nuo tavo nusiteikimo – būtent jis padeda judėti pirmyn“, – po išgąsčio socialiniame tinkle „Facebook“ rašė vyras.
Jis taip pat pabrėžė fizinio aktyvumo svarbą: „Mano nuomone, yra tik vienas svarbiausias dalykas – sunkios fizinės treniruotės, bet kiekvienas renkasi savo kelią.“
Patirtis privertė kitaip pažvelgti į gyvenimą
Artima mirties patirtis paskatino vyrą iš naujo apsvarstyti ir pasitraukimą iš sporto. Netrukus po šio įvykio jis kartu su sūnumi dalyvavo varžybose.
„Visi tie maži dalykai, dėl kurių nerimaujame, nėra verti mūsų rūpesčio“, – leidiniui „The Advertiser“ sakė Phillis.
Jis taip pat ragino žmones nepasiduoti kitų abejonėms ir nebijoti siekti savo tikslų.
Vyras tikisi, kad jo istorija paskatins daugiau žmonių išmokti atlikti gaivinimą. Pasak jo, tokie įgūdžiai gali išgelbėti gyvybę, todėl defibriliatoriai turėtų būti prieinami darbovietėse, sporto centruose ir kitose viešose vietose.
Didžiosios Britanijos širdies fondo duomenimis, Jungtinėje Karalystėje kasmet už ligoninės ribų įvyksta apie 40–43 tūkst. širdies sustojimų, o išgyvena mažiau nei dešimtadalis nukentėjusiųjų.
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