Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Patyręs infarktą vyras mirė 28 minutėms: sugrįžęs „iš anapus“ pasiuntė žinutę visiems

2026-11-07 20:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-07 20:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

57 metų fitneso treneris Phillis Zdybelis patyrė širdies smūgį žaisdamas krepšinį. Vyras buvo gaivinamas ir, kaip vėliau sužinojo, kliniškai miręs išbuvo 28 minutes. Atsigavęs jis papasakojo apie neįprastą patirtį, kurią apibūdino kaip išėjimą iš savo kūno.

8 minutes buvo laikomas mirusiu: vyras papasakojo, ką, jo manymu, patyrė
GALERIJA (8)

57 metų fitneso treneris Phillis Zdybelis patyrė širdies smūgį žaisdamas krepšinį. Vyras buvo gaivinamas ir, kaip vėliau sužinojo, kliniškai miręs išbuvo 28 minutes. Atsigavęs jis papasakojo apie neįprastą patirtį, kurią apibūdino kaip išėjimą iš savo kūno.

REKLAMA
0

Australijoje, Viktorijos valstijos Džilongo mieste gyvenantis kovos menų instruktorius teigė, kad per šį įvykį jautėsi tarsi žvelgtų į save ir aplink vykstančius dalykus iš viršaus, rašo express.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Širdies ir kraujagyslių ligos, infarktas, širdies ligos, cholesterolis

Gyvybę išgelbėjo greita aplinkinių reakcija

Širdies smūgis vyrą ištiko per įprastas krepšinio rungtynes. Jo sūnus Džošua iškvietė greitąją pagalbą, o sporto salėje tuo metu ne tarnybos metu ten dirbusi slaugytoja nedelsdama ėmėsi veiksmų ir pradėjo gaivinti vyrą.

REKLAMA
REKLAMA

Atvykus medikams Phillis buvo skubiai išvežtas į ligoninę. Ten jis tris dienas išbuvo be sąmonės, kol atsigavo po širdies smūgio. Vyrui taip pat prireikė operacijos, kurios metu buvo įstatytas stentas.

REKLAMA

Tik pabudęs jis sužinojo, kad kliniškai miręs buvo 28 minutes. Vyras mano, kad išgyventi jam padėjo tai, jog sporto salėje buvo daug žmonių, galėjusių suteikti pagalbą. Jis abejoja, ar be jų kas nors būtų laiku pastebėjęs, kas nutiko.

Po savaitės ligoninėje Phillis grįžo prie įprasto gyvenimo. Jo teigimu, greičiau atsigauti padėjo pozityvus nusiteikimas ir gera fizinė forma.

REKLAMA
REKLAMA

„Viskas priklauso nuo tavo nusiteikimo – būtent jis padeda judėti pirmyn“, – po išgąsčio socialiniame tinkle „Facebook“ rašė vyras.

Jis taip pat pabrėžė fizinio aktyvumo svarbą: „Mano nuomone, yra tik vienas svarbiausias dalykas – sunkios fizinės treniruotės, bet kiekvienas renkasi savo kelią.“

Patirtis privertė kitaip pažvelgti į gyvenimą

Artima mirties patirtis paskatino vyrą iš naujo apsvarstyti ir pasitraukimą iš sporto. Netrukus po šio įvykio jis kartu su sūnumi dalyvavo varžybose.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Visi tie maži dalykai, dėl kurių nerimaujame, nėra verti mūsų rūpesčio“, – leidiniui „The Advertiser“ sakė Phillis.

Jis taip pat ragino žmones nepasiduoti kitų abejonėms ir nebijoti siekti savo tikslų.

Vyras tikisi, kad jo istorija paskatins daugiau žmonių išmokti atlikti gaivinimą. Pasak jo, tokie įgūdžiai gali išgelbėti gyvybę, todėl defibriliatoriai turėtų būti prieinami darbovietėse, sporto centruose ir kitose viešose vietose.

Didžiosios Britanijos širdies fondo duomenimis, Jungtinėje Karalystėje kasmet už ligoninės ribų įvyksta apie 40–43 tūkst. širdies sustojimų, o išgyvena mažiau nei dešimtadalis nukentėjusiųjų.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų