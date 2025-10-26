Apsilankymas šiose Lietuvos vietose gydo tiesiog kvėpuojant: nustebsite, kaip padeda

Apie druskų terapiją pasakoja druskų kambario „Druskos pasakos“ įkūrėja ir vadovė Ieva Maldžiuvienė.
Kaip padeda kvėpavimo takams?
Haloterapija – tai procedūra, kai žmogus kvėpuoja itin smulkiais druskos aerozoliais. Pasak I. Maldžiuvienės, druska patenka į kvėpavimo takus ir veikia priešuždegimiškai bei dezinfekuoja. Tai padeda suskystinti sekretą, kas leidžia lengviau atsikosėti.
„Pirmiausia druska dezinfekuoja kvėpavimo takus ir padeda greičiau pasveikti. Be to, stiprinamas organizmo natūralus barjeras prieš virusus ir bakterijas“, – aiškina ji.
Druskų terapija taip pat ramina ir nervų sistemą. Kambaryje dažniausiai vyrauja tyla arba groja tyli, švelni muzika, nėra jokių dėmesį patraukiančių dirgiklių, todėl apsilankymas tampa tarsi meditacija.
Be to, pasak „Druskos pasakų“ įkūrėjos, ši procedūra gali mažinti alerginius simptomus ir palengvinti odos problemas, tokias kaip atopinis dermatitas arba aknė.
Tinka ir gydomosioms paskirtims, ir poilsiui
„Dažniausiai žmonės ateina po ligos – kad lengviau atsikosėtų, išsivalytų kvėpavimo takus ar palengvintų užsitęsusią slogą. Tačiau nemažai atvyksta tiesiog sustiprinti imunitetą ar atsipalaiduoti“, – sako I. Maldžiuvienė.
Ji taip pat pasakoja, kad kai kurie lankytojai paprasčiausiai užsuka trumpai „meditacijai“ druskų kambaryje per darbo pietų pertrauką.
„Druskų kambaryje galima tiesiog pabūti tyloje, atsijungti nuo kasdienio streso ir pasimėgauti ramiu, šiltu oru. Tai ypač vertina tie, kurie dirba įtemptą darbą ir ieško natūralių atsipalaidavimo būdų“, – pasakoja druskų kambario vadovė.
Kurso trukmė ir poveikis
Pasak I. Maldžiuvienės, įprasta druskos terapijos seansų trukmė – 30 minučių vaikams ir 45 minutės suaugusiems.
Norint pagerinti savijautą po ligos, dažnai pakanka 5–7 seansų, o siekiant profilaktiškai sustiprinti imunitetą rekomenduojamas 10–20 seansų kursas.
Po kelių savaičių lankymosi druskų kambariuose žmonės dažniausiai jaučia, kad kvėpuoti tampa lengviau, o peršalimo ligos užpuola rečiau, todėl ypač ši terapija rekomenduojama šaltuoju metų laiku, kai knibžda virusų.
Specialiai paruošta druska
„Naudojame įprastą akmens druską, tik išvalytą, be priemaišų“, – aiškina I. Maldžiuvienė.
Joduota ar jūros druska haloterapijai netinka, nes kai kurie žmonės gali ją sunkiau toleruoti. Taigi procedūrai naudojama balta valgomoji druska, specialiai išvalyta nuo visų priemaišų.
Haloterapija, pasak I. Maldžiuvienės, yra tinkama daugeliui, tačiau kai kuriems žmonėms prieš apsilankant reikėtų pasikonsultuoti su gydytoju. Tai ypač aktualu žmonėms su aukštu kraujospūdžiu, inkstų akmenlige ar onkologinėmis ligomis.
„Besilaukiančioms moterims druskų procedūros laikomos saugiomis, bet taip pat visada rekomenduojame pasitarti su gydytoju. Vaikams druskų koncentracija kambaryje taip pat visiškai saugi“, – pabrėžia specialistė.
Pasak I. Maldžiuvienės, vieno suaugusiojo apsilankymas druskų kambaryje kainuoja 15 eurų, vaiko – 7 eurus.
