Vaistininkė Jovita Juodsnukytė sako, kad klientai vaistinėje teiraujasi aktyvintos anglies tablečių susidūrę su virškinimo sutrikimais – dažniausiai tada, kai sutrinka skrandžio veikla, jaučia sunkumą, apsinuodiję ar patirdami skrandžio skausmus, rašoma pranešime spaudai.

Vis dėlto, anot vaistininkės, ne visais atvejais, kai griebiamės „angliuko“, jis yra tinkamas sprendimas. „Aktyvinta anglis puikiai tinka apsinuodijus, sumažina dujų pūtimo pojūtį, bet dažnai žmonės ją renkasi tikėdamiesi, kad tai padės suvirškinti maistą, tačiau „angliukas“ nėra fermentas, todėl to negali padaryti. Aktyvinta anglis absorbuoja toksinus ir kitas medžiagas, tačiau pati nevirškina“, – paaiškina vaistininkė.

Nors „angliukas“ yra tinkama priemonė apsinuodijus, tačiau pirmiausiai vaistininkė J. Juodsnukytė rekomenduoja pradėti vartoti daugiau skysčių ir tik tada imtis aktyvintos anglies tablečių.

„Sustojus“ skrandžiui „Eurovaistinės“ farmacijos specialistė pataria verčiau rinktis augalinius arba sintetinius virškinimo fermentus.

„Angliuko“ vartojimo kiekis priklauso nuo svorio

Nors kai kurie žmonės suvartoję vos vieną aktyvintos anglies tabletę tikisi pagerėjimo, iš tiesų, pasak vaistininkės, įprastai jų reikia gerokai daugiau – vienam kūno kilogramui – viena tabletė. Pavyzdžiui, jeigu žmogus sveria 60 kilogramų iškart turėtų suvartoti 6 tabletes, o sverdamas 100 kilogramų – 10 tablečių.

„Vartojant „angliuką“ labai svarbu atsižvelgti į kūno svorį ir pagal tai įsigyti reikiamą kiekį tablečių, nes įprastai aktyvinta anglis vartojama 3 kartus per dieną“, – sako vaistininkė.

Taip pat, pasak farmacininkės, vaistinėse galima rasti kapsuliuotos aktyvintos anglies, kuri yra truputį paprasčiau vartojama – ją lengviau nuryti nei presuotą tabletę, be to jos reikia mažiau – 1–3 kapsulių per dieną.

Vartojant aktyvintą anglį, svarbu atkreipti dėmesį ir į kitus vartojamus vaistus. Vaistininkė pataria, vartojant stiprius receptinius vaistus vengti juos vartoti kartu, verčiau daryti poros valandų pertrauką, nes skrandyje „angliukas“ gali veikti vaistą ir jį absorbuoti.

Pasak vaistininkės, aktyvintos anglies tablečių naudinga turėti tiek kelionių, tiek namų vaistinėlėje, kadangi tai efektyvus pirminis vaistas apsinuodijus.

Vaistininkė įspėja, kad tuo atveju, jeigu apsinuodijus skrandį vemiate, viduriuojate, kyla temperatūra, tuomet reikėtų ieškoti specialių vaistų, kurie padėtų įveikti šiuos simptomus, o jeigu įtariate stiprų apsinuodijimą, nedelsiant kreiptis į gydytojus.