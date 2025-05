Alytaus moksleiviai atsisakė valgyti cepelinus be spirgučių: paaiškėjo, ar jie vėl tiekiami

Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, sukilimas buvo kilęs Alytaus Šv. Benedikto gimnazijoje, kai įvedus naują tvarką cepelinai pradėti tiekti be spirgučių padažo.

Moksleiviai buvo pasipiktinę dėl cepelinų be spirgučių

Tąkart spirgų ant cepelinų reikalavę mokiniai pasiduoti neketino – rinko parašus ant peticijos, kuria buvo reikalaujama turėti teisę rinktis, nes nenorėjo valgyti cepelinų be spirgučių.

Vis dėlto, kaip anksčiau aiškino Alytaus Visuomenės sveikatos centro specialistė Daiva Vaškelytė, spirgų netiekti nuspręsta dėl to, kad tai – riebalai, o riebalai tukina, gamina blogąjį cholesterolį ir žaloja tiek seną, tiek jauną organizmą. Be to, pabrėžė augančią vaikų nutukimo problemą.

„Mokykloje mokinių maitinimas yra vykdomas vadovaujantis tvarkos aprašu, kuriame nurodytas draudžiamų produktų sąrašas ir jame yra padažai su spirgučiais“, – tąkart paaiškino D. Vaškelytė.

Cepelinai su spirgučiais į lėkštes negrįžo

Naujienų portalas tv3.lt pasidomėjo, ar prabėgus daugiau nei metams situacija pasikeitė ir ar grįžo tradicinis derinys – cepelinai su spirgais.

Apie situaciją kalbinta nauja mokyklos direktorė atsisakė plačiau komentuoti šią temą, tačiau kol kas aišku viena – spirgučiai į lėkštes kol kas negrįš.

„Aš manau, kad klausimas nei čia reikalingas spręsti, nei ką, tai aš jo visai nekomentuosiu, nes pati nepilnai metus čia dirbu. <...>

Valgiaraštyje jie yra ir spirgučius uždraudėme ne mes, o yra valstybiniai dokumentai, ką galima, ko negalima įstaigose vartoti, tai čia toks ir atsakymas. Cepelinai yra, vaikai juos valgo“, – teigė Erika Poškevičienė.

