A. Unikauskas pasakė, kada mažinti pakilusią temperatūrą: įspėja neskubėti

Skirtinga tolerancija

Pasak laidos vedėjo A. Unikausko, pakilus temperatūrai, dažnam atsiranda noras ją kuo greičiau sumažinti, vis dėlto, profesorius įspėja neskubėti.

„Kada laikas vaistais mažinti temperatūrą išduoda ne termometro stulpelis, o savijauta. Kai kurie pacientai labai gerai toleruoja aukštą temperatūrą, tada net ir esant 39 laipsniams jos mažinti nereikia. Vis dėlto, jei pakilus temperatūrai žmogus jaučiasi itin prastai, vadinasi, laikas griebtis vaistų“, – aiškina profesorius ir primena, kad ši taisyklė negalioja vaikams, kadangi jų organizmai yra jautresni ir temperatūrą jiems mažinti reikėtų anksčiau.

„Per metus vaikui sirgti virusinėmis infekcijomis 10-12 kartų yra visiškai normalu“, – priduria A. Unikauskas.

Natūralus organizmo apsaugos mechanizmas

Susirgus temperatūra kyla ne be reikalo, pasirodo, kad tokiu būdu organizmas kovoja su virusais ir bakterijomis. Laidos vedėjas A. Unikauskas teigia, kad aukšta kūno temperatūra tiesiogine to žodžio prasme „išverda“ karščiui neatsparius virusus, o per anksti numušdami temperatūrą, virusui padarome meškos paslaugą.

Jam pritaria ir „Eurovaistinės“ vaistininkė J. Aleknienė. Specialistė pastebi, kad dažniausiai pacientai griebiasi paracetamolio arba ibuprofeno tablečių ir visai nesusimąsto apie natūralius temperatūros mažinimo metodus.

„Vaistiniai preparatai yra protingas pasirinkimas tiems, kas negali toleruoti aukštos temperatūros, vaikams arba pacientams, kurių temperatūra pakilusi aukščiau 39. Vis dėlto, prieš griebiantis tablečių, pravartu išbandyti kitus temperatūros mažinimo būdus, pavyzdžiui, drėgnus kompresus, poilsį ir prausimąsi drėgna, vėsia kempine“, – pataria J. Aleknienė bei priduria, kad taip pat svarbu palaikyti vėsumą namuose, rinktis lengvus drabužius ir patalynę, vartoti daug skysčių ir elektrolitų.

Laida „Kviečiame daktarą!“ – šeštadieniais, 11.30 val. per TV3!