8 vaikų mama pribloškė internautus: vyras – visada pirmoje vietoje, ne vaikai

Amerikietė Kelli (39) iš Pietų Karolinos turi septynias dukteris ir vieną sūnų. Šeši jos vaikai – biologiniai, o dar du ji įsivaikino. Kelli augina Laelį (12), Ruthie (10), Salemą (9), Faith (7), Edeną (5), Shepherdą (4), Everę (2) ir aštuonių mėnesių amžiaus Olive, rašo dailystar.co.uk

Nors šurmulio namuose tikrai netrūksta ir mamai nuolat tenka skubėti, Kelli sako, kad jos kasdienybė tikrai nėra kupina streso ir ji net spėja kas savaitę suorganizuoti vakarą dviese su vyru Trey‘jumi (38).

Norėjo turėti keturis vaikus

Išdidi mama pasakoja, kad net nepastebėjo, kaip vaikų skaičius ėmė sparčiai augti. Interviu žurnalui „Fabulous“ ji sakė:

„Mes abu su vyru norėjome turėti gal keturis vaikus, ir man atrodė, kad tai – jau didelė šeima. Aš augau tik su viena sese, todėl keturi man jau atrodė labai daug. Bet kai gimė ketvirtas ar penktas vaikas, visai nebeatrodė, kad jų turime per daug, todėl vis pridėdavome dar po vieną“.

Aštuonių vaikų mama gyvena nuosavame name su 15 arų žemės aplink, ten pat gyvena ir jos sesuo su šeima. Moteris ne tik rūpinasi namais, bet taip pat ir namuose moko vaikus, o jos vyras dirba nekilnojamojo turto advokatu. Nors vaikai visada turi, ką veikti, moteris sako, kad namų ruošos darbai gali kiek išvarginti, nors ji ir turi namų tvarkytoją.

„Tvarkytis namuose su tiek daug vaikų yra nuolatinis darbas ir tikrai pripažįstu, kad tai kelia iššūkių“, – pasakoja Kelli.

Santykiai su vyru pirmoje vietoje

Laimei, visa šeima padeda mamai namuose. Kelli sako: „Mano vyresnės mergaitės labai rūpestingos ir dėmesingos mažiesiems. Žinoma, niekas jų neverčia jų prižiūrėti, bet joms tiesiog natūraliai taip išeina.

Todėl jei vyresni vaikai padeda, darbų iškart gerokai apmažėja. Sunkiau buvo tada, kai vaikai buvo visi maži. Mano vyras taip pat nesibaido namų ruošos darbų, grįžęs namo – esame puiki komanda“.

Daugeliui tėvų namuose su vaikais sunkiai sekasi rasti laiko pabūti dviese, bet šiai porai tai yra prioritetas. Jie skiria daug dėmesio vienas kito poreikiams.

„Mano santykiai su vyru visada man yra pirmoje vietoje, prieš santykius su vaikais, o ir jis galvoja taip pat“, – sako Kelli. – „Žinoma, turime pasirūpinti vaikų poreikiais, bet jis visada mane palaiko. Mūsų santuoka nuostabi. Kas savaitę einame į pasimatymus dviese – kartu nueiti pavakarieniauti mums yra prioritetas. Tai labai svarbu, nes vieną dieną vaikai bus užaugę ir išeis gyventi savarankiškai – tada mums liks tik mudviejų santykiai“.

Sprendžiant iš Kelli paskyros Instagrame, galima pamanyti, kad pora gyvena tobulą gyvenimą – nuotraukos, kuriomis ji dalijasi su 43 000 savo sekėjų, iš tiesų žavingos. Bet moteris pasakoja, kad internete sulaukia ne tik palaikymo ir susižavėjimo, bet ir daug užgaulių komentarų iš piktų žmonių.

Kai kurie jų ją vadina „neatsakinga ir savanaude“ dėl to, kad susilaukė tiek daug vaikų. Kiti ją kaltina „perteklinės populiacijos skatinimu“, o tai jai – labai skaudu.

Nepaisant to, Kelli pasiryžusi ir toliau gyventi savo gyvenimą. Be to, ji pripažįsta, kad dar nėra nusprendusi daugiau vaikų nebeturėti. Aštuonių vaikų mama priduria: „Tai nepakeis mano gyvenimo būdo, bet truputį liūdina“.