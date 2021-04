1. Reguliariai valykitės dantis

„Geriausi metodai dantų balinimui yra kasdieniniai įpročiai, tokie kaip dantų valymas dukart per dieną mažiausiai dvi minutes“, – aiškina odontologė Onika Patel.

Jūsų dantys kaupia maisto likučius ir bakterijas kai valgote, todėl jų valymas neleidžia bakterijoms sudaryti apnašoms ir pagelsti dantims, sako Ronald Perry, Tuftso universiteto Dantų medicinos mokyklos profesorius.

Dantų apnašos yra lipni plėvelė, sudaryta iš bakterijų, kuriai sukietėjus ją sunku pašalinti, o dantys įgauna geltoną atspalvį.

2. Naudokite tarpdančių siūlą

Visai kaip dantų valymas, tarpdančių siūlas padeda iš tarpdančių pašalinti maisto likučius, dėl kurių dantys gali atrodyti papilkėję ar gelsvi.

„Tarpdančių valymas bent kartą dienoje gali padėti sustabdyti besikaupiančias apnašas nuo sukietėjimo ir dantų dėmių“, – sakė O. Patel.

Geriausias laikas valyti tarpdančius siūlu yra po valgymo, kad pašalintumėte maisto likučius.

3. Išbandykite kepimo sodą ir vandenilio peroksidą

Vandenilio peroksidas yra aktyvi balinimo priemonė daugelyje dantų balinimo produktų. Soda ir peroksidas yra dažnai naudojami balinamosiose dantų pastose.

2012 metais atliktas klinikinis tyrimas, kuriame dalyvavo 146 žmonės, parodė, kad balinanti dantų pasta, kurios sudėtyje buvo kepimo sodos ir peroksido buvo efektyvi naikinant dantų dėmes. Vis dėlto, R. Perry pabrėžia, kad soda turi abrazyvinių savybių, todėl ją naudoti reiktų labai atsargiai.

O. Patel rekomenduoja naudoti dantistų asociacijų patvirtintas balinančias dantų pastas, nes jų efektyvumas yra patikrintas ir jos nėra per daug pažeidžiančios dantų paviršių.

„Šios dantų pastos padeda išlaikyti baltą šypseną, bet dažnai galite nepasiekti drastiško atspalvio pokyčio“, – sakė ji.

4. Venkite skalavimo aliejumi

Dantų skalavimas aliejumi yra tradicinė gydymo priemonė, kilusi iš Indijos. Skalaujant aliejumi, reikia bent 20 minučių skalauti burną šaukštu aliejaus, kad pašalintumėte bakterijas.

Vis dėlto, nėra jokių klinikinių įrodymų, kad burnos skalavimas aliejumi yra veiksmingas dantų balinimui. O. Patel nerekomenduoja to daryti, siekiant išbalinti dantis, nes nėra jokių įrodymų, kad tai efektyvus būdas, be to tai gali sukelti virškinamojo trakto problemas.

5. Valgykite daugiau vaisių ir daržovių

Vaisiai ir daržovės yra sveikesnis pasirinkimas jūsų dantims – visada geriau suvalgyti obuolį nei užkandį, turintį daug cukraus.

Vaisiuose yra fermentų, kurie, kai kurių teigimu, balina dantis. Tam tikri fermentai, tokie kaip papainas papajose arba bromelainas, esantis ananasuose, gali suveikti kaip peroksido neturinti balinimo priemonė, tačiau jų veiksmingumui įrodyti reikalingi klinikiniai tyrimai.

O. Patel pažymi, kad kai kurie rūgštūs vaisiai, pavyzdžiui citrinos, gali sukelti dantų nusidėvėjimą ar pageltimą. Stenkitės nevartoti rūgščių vaisių ir daržovių, kad dantys būtų baltesni.

6. Gerkite daugiau vandens

Geriamas vanduo yra naudingas dantims, ypač kai saldžius gėrimus pakeičiate vandeniu.

Vanduo taip pat išvalo jūsų burną. Kai išgeriate saldžių gėrimų ar suvalgote saldainį, praskalavę burną vandeniu, pašalinsite dalį rūgščių ir bakterijų, teigia R. Perry.

7. Lankykitės pas odontologą

Reguliarus apsilankymas pas odontologą yra labai svarbus, norint įsitikinti ar dantyse nėra ertmių ar įtrūkimų. Odontologas taip pat gali padėti apsispręsti, koks jums tinkamiausias dantų balinimo būdas – ar tai natūralus metodas, kuriam nereikia recepto, ar reikalinga balinimo procedūra.

Jei norite išvengti dantų balinimo, turėtumėte vengti priežasčių, dėl kurių geltonuoja dantys. Dažniausiai tai nutinka nuo šių gyvenimo būdo veiksnių: rūkymo, kavos, arbatos ar vyno gėrimo, nereguliaraus dantų valymo ir tarpdančių siūlo nenaudojimo.

Jūsų dantys taip pat gali būti papilkėję ar pageltę dėl genetinių veiksnių, vaistų ar sužalojimų. Tokiu atveju, balinimas gali nepadėti.