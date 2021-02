Kartą ir visiems laikams: dantis valyti prieš pusryčius ar po jų?

Daug diskutuojama, ar reikėtų dantis valyti prieš pusryčius ar po jų. Taigi „Bright Side“ atliko tyrimą ir nusprendė kartą ir visiems laikams užbaigti šias ilgas diskusijas.

Siekdami palaikyti rutiną, daugelis žmonių kiekvieną dieną nustato konkretų dantų valymo laiką – dažniausiai valomi vos prabudus ir prieš miegą. Tačiau kada valyti dantis – po pusryčių ar prieš? Ekspertai teigia, kad dantis geriausia valyti dar prieš pusryčius.

Miegant jūsų burnoje esančios bakterijos dauginasi. Tos pačios bakterijos yra atsakingos už dantų apnašas, todėl jūs visada pabundate su blogu skoniu burnoje ir nemaloniu kvapu. Jei dantis valote prieš valgį, dantys padengiami fluoru, o tai padeda išvengti apnašų.

Be to, nerekomenduojama valyti dantų bent 30 minučių po to, kai suvalgote ką nors rūgštaus. Dantų valymas pavalgius gali paveikti jūsų dantų emalį, todėl tyrimai rodo, kad geriau valyti dantis prieš pusryčius. Taigi nepamirškite to prisiminti rytoj pabudę.