5 kūno kalbos ženklai išduoda, kad jums meluoja: pastebėkite laiku

FTB apklausose dirbusi kūno kalbos ekspertė dr. Lillian Glass atkreipia dėmesį į kelis elgesio pokyčius, kurie gali būti pastebimi bendraujant su žmogumi.
Primename, kad kūno kalbos analizė yra interpretacija, o ne objektyvus žmogaus būsenos ar ketinimų įrodymas, todėl pateikiami vertinimai neturėtų būti laikomi objektyviais faktais.
1. Rodo pirštu į pašnekovą
Jeigu žmogus pokalbio metu pradeda rodyti pirštu į kitą asmenį, tai gali būti gynybinė reakcija. Taip jis gali mėginti nukreipti dėmesį nuo savęs arba parodyti agresiją.
Ekspertės teigimu, toks gestas kartais tampa savotiška atsakomąja ataka, kai žmogus jaučiasi kaltinamas.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt