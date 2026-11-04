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TV3 naujienos > Gyvenimas

5 kūno kalbos ženklai išduoda, kad jums meluoja: pastebėkite laiku

2026-11-04 13:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-04 13:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ar kada nors pokalbio metu kilo įtarimas, kad pašnekovas jums nesako tiesos? Kūno kalbos ekspertė teigia, kad meluojantis žmogus kartais nesąmoningai parodo tam tikrus ženklus. Vis dėlto svarbu prisiminti – nė vienas jų savaime neįrodo melo.

Melagis (nuotr. 123rf.com)

Ar kada nors pokalbio metu kilo įtarimas, kad pašnekovas jums nesako tiesos? Kūno kalbos ekspertė teigia, kad meluojantis žmogus kartais nesąmoningai parodo tam tikrus ženklus. Vis dėlto svarbu prisiminti – nė vienas jų savaime neįrodo melo.

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FTB apklausose dirbusi kūno kalbos ekspertė dr. Lillian Glass atkreipia dėmesį į kelis elgesio pokyčius, kurie gali būti pastebimi bendraujant su žmogumi.

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Primename, kad kūno kalbos analizė yra interpretacija, o ne objektyvus žmogaus būsenos ar ketinimų įrodymas, todėl pateikiami vertinimai neturėtų būti laikomi objektyviais faktais.

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1. Rodo pirštu į pašnekovą

Jeigu žmogus pokalbio metu pradeda rodyti pirštu į kitą asmenį, tai gali būti gynybinė reakcija. Taip jis gali mėginti nukreipti dėmesį nuo savęs arba parodyti agresiją.

Ekspertės teigimu, toks gestas kartais tampa savotiška atsakomąja ataka, kai žmogus jaučiasi kaltinamas.

 

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